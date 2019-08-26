26.08.2019, 08:40

ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Пожар в похоронном бюро, День Ласнамяэ и первое преступление в космосе


rus.delfi.ee
EST 5
Lasnamäe päev Lauluväljakul 24.08.2019
Lasnamäe päev Lauluväljakul 24.08.2019Foto: Andres Putting

Провели все выходные на природе? Не проблема! Смотрите, что произошло в Эстонии и мире пока вы отдыхали.

Эстонский игрок в покер выиграл в Испании рекордно большую сумму

Foto: erakogu

На Европейском турнире по покеру в Барселоне эстонец Маркку Коплимаа выиграл 585 000 евро. В финале Коплимаа сразился с Аданом Хендриксом.
Loe edasi...

Ночью в Тарту были слышны громкие взрывы. Что это было — не ясно до сих пор

Foto: Argo Ingver

В ночь на воскресенье в Тарту было слышно несколько взрывов. Впервые они произошли около часа ночи, а потом повторились между тремя и четырьмя часами.
Loe edasi...

В Литве задержаны двое вооруженных пограничников из России

K. Cemnolonskio nuotr.

В литовском городе Ниде 23 августа поздно вечером были задержаны двое вооруженных пограничников из России. Они незаконно пересекли границу Литвы, сообщает литовский Delfi со ссылкой на BNS.
Loe edasi...

Кылварт: коалиция с EKRE не влияла на Центристскую партию хорошо

Mihhail Kõlvart Foto: Oliver Tsupsman

По словам мэра Таллинна и вице-председателья Центристской партии Михаила Кылварта, текущая ситуация в правительстве заметно укрепила позиции Партии реформ в Таллинне.
Loe edasi...

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК | Сравнение T1 и Ülemiste. Из-за чего один торговый центр отстает от другого?

Ülemiste ja T1 kaubanduskeskused. Foto: Andres Putting

Открывшийся в прошлом году в Юлемисте торговый центр T1 столкнулся с трудностями, в отличии от находящегося от него через дорогу т.ц. Ülemiste. Если сравнить магазины в двух центрах, то в Ülemiste больше больших и известных арендаторов.
Loe edasi...

Чудесное преображение. Инвесторы утверждают, что цены на недвижимость в Палдиски взлетят до небес, а туристы недовольны отсутствием ”советских ужасов”

PALDISKILE OMANE VAADE: Surnuaed ja Alexela õlimahutid haudade taustal. Foto: Madis Veltman

Город Палдиски разительно изменился, превратившись из призрака в магнит для многомиллионных инвестиций, пишет Eesti Ekspress.
Loe edasi...

Отсидевшему в тюрьме 36 лет Олегу Пятницкому вновь отказали в условно-досрочном освобождении

okastraat Foto: Andres Putting

ТОП

Приговоренный к пожизненному тюремному заключению Олег Пятницкий (60) в очередной раз не сумел добиться условно-досрочного освобождения, пишет rus.err.ee.
Loe edasi...

Стало известно о первом совершенном в космосе преступлении

Foto: Sergei Mamontov, TASS

Американский астронавт Энн МакКлейн незаконно следила за состоянием банковского счета своей бывшей супруги — офицера воздушной разведки США в отставке Саммер Уорден, в том числе во время миссии на Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает The New York Times.
Loe edasi...

Жители маленького городка выиграли 92 миллиона евро в лотерее

Eurojackpot Foto: Iltasanomat

В Финляндии компанию из 50 человек выиграла большую сумму.
Loe edasi...

ГАЛЕРЕЯ: Ласнамяэ гуляет на Певческом поле!

Foto: Andres Putting

Сегодня, 24 августа, на Таллиннском певческом поле проходит большой фестиваль, посвященный Дню Ласнамяэ. Смотрите галерею!
Loe edasi...

В Эстонии действует ОПГ? За последнее время у местных земледельцев украли GPS-устройств на более чем 100 000 евро

Aive Mõttus

Издание Maaleht пишет, что в последнее время с тракторов эстонских сельскохозяйственников было украдено GPS-устройств на общую сумму более 100 000 евро.
Loe edasi...

ВИДЕО: Поджог похоронного бюро в Пярну попал на камеру видеонаблюдения

24 августа рано утром в Пярну был пожар в похоронном бюро Viimne Tee. На камере видеонаблюдения был замечен молодой человек, у него в руках была канистра. В полиции подтвердили, что по нынешним данным, это был поджог, начато уголовное делопроизводство.
Loe edasi...

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: