ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Пожар в похоронном бюро, День Ласнамяэ и первое преступление в космосе
Провели все выходные на природе? Не проблема! Смотрите, что произошло в Эстонии и мире пока вы отдыхали.
Провели все выходные на природе? Не проблема! Смотрите, что произошло в Эстонии и мире пока вы отдыхали.
На Европейском турнире по покеру в Барселоне эстонец Маркку Коплимаа выиграл 585 000 евро. В финале Коплимаа сразился с Аданом Хендриксом.
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В ночь на воскресенье в Тарту было слышно несколько взрывов. Впервые они произошли около часа ночи, а потом повторились между тремя и четырьмя часами.
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В литовском городе Ниде 23 августа поздно вечером были задержаны двое вооруженных пограничников из России. Они незаконно пересекли границу Литвы, сообщает литовский Delfi со ссылкой на BNS.
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По словам мэра Таллинна и вице-председателья Центристской партии Михаила Кылварта, текущая ситуация в правительстве заметно укрепила позиции Партии реформ в Таллинне.
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Открывшийся в прошлом году в Юлемисте торговый центр T1 столкнулся с трудностями, в отличии от находящегося от него через дорогу т.ц. Ülemiste. Если сравнить магазины в двух центрах, то в Ülemiste больше больших и известных арендаторов.
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Город Палдиски разительно изменился, превратившись из призрака в магнит для многомиллионных инвестиций, пишет Eesti Ekspress.
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Приговоренный к пожизненному тюремному заключению Олег Пятницкий (60) в очередной раз не сумел добиться условно-досрочного освобождения, пишет rus.err.ee.
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Американский астронавт Энн МакКлейн незаконно следила за состоянием банковского счета своей бывшей супруги — офицера воздушной разведки США в отставке Саммер Уорден, в том числе во время миссии на Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает The New York Times.
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В Финляндии компанию из 50 человек выиграла большую сумму.
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Сегодня, 24 августа, на Таллиннском певческом поле проходит большой фестиваль, посвященный Дню Ласнамяэ. Смотрите галерею!
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Издание Maaleht пишет, что в последнее время с тракторов эстонских сельскохозяйственников было украдено GPS-устройств на общую сумму более 100 000 евро.
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24 августа рано утром в Пярну был пожар в похоронном бюро Viimne Tee. На камере видеонаблюдения был замечен молодой человек, у него в руках была канистра. В полиции подтвердили, что по нынешним данным, это был поджог, начато уголовное делопроизводство.
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