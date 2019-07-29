ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Поножовщина в Маарду, митинг в Москве и откровения украинского строителя о работе в Эстонии
Провели все выходные на природе? Не проблема! Смотрите, что произошло в Эстонии и мире пока вы отдыхали.
Провели все выходные на природе? Не проблема! Смотрите, что произошло в Эстонии и мире пока вы отдыхали.
Сегодня таллиннская семья пришла отдыхать на пляж Харку с домашним питомцем — двухметровым удавом. Береговая охрана была вынуждена вмешаться и семья ушла.
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Александр Паньков приехал в Таллинн из Украины. Изначально ничего не предвещало проблем с работодателем. Обсуждение рабочих вопросов, связанных с разрешением на работу и получением визы D, началось еще в Украине. С Александра и других рабочих сразу взяли по 48 евро за пошлину, которую должен платить работодатель при оформлении человека на краткосрочную работу. Этим грешит большая часть эстонских работодателей.
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По данным эстонских синоптиков, в воскресенье днем воздух прогреется до 33 градусов. На столичных пляжах яблоку некуда упасть, много отдыхающих.
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В субботу вечером в 19:28 в Тарту из канала Анне вынесли из воды 62-летнего мужчину. Медики пытались спасти жизнь мужчины, но, к сожалению, не удалось.
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Сегодня вечером в Йыгевамаа загорелся автобус.
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8 участников чемпионата мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу пострадали в результате обрушения навесного балкона в ночном клубе. Об этом сообщает агентство Yonhap.
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Вчера вечером в 22:17 полиция получила сообщение о том, что в Маарду в компании из примерно 15 человек произошел конфликт, в ходе которого 23-летний мужчина получил ножевое ранение.
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Сегодня в 14:22 в Ляэнемаа произошла тяжелая авария: столкнулись два легковых автомобиля, в результате чего одно из транспортных средств врезалось в находящийся у обочины дом.
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Съемки голливудского блокбастера Кристофера Нолана почти завершились. Осталось совсем немного, сегодня снимают в Пирита.
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27 июля у мэрии Москвы прошел несанкционированный властями митинг за допуск независимых кандидатов к выборам в депутаты Мосгордумы. Акция началась в 14:00, но полиция начала подготовку с вечера пятницы.
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В ночь на субботу на Рижском шоссе недалеко от Männimäe Selver в Вильянди произошла авария.
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