ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Поножовщина в Маарду, митинг в Москве и откровения украинского строителя о работе в Эстонии

В субботу вечером в 19:28 в Тарту из канала Анне вынесли из воды 62-летнего мужчину. Медики пытались спасти жизнь мужчины, но, к сожалению, не удалось.

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ФОТО и ВИДЕО: В Йыгевамаа загорелся пассажирский автобус. В нем находилось 34 человека

Сегодня вечером в Йыгевамаа загорелся автобус.

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ФОТО: На участников чемпионата мира обрушилась крыша. Есть погибшие

Veepall - USA naistekoondis Foto: Ed Jones, AFP

8 участников чемпионата мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу пострадали в результате обрушения навесного балкона в ночном клубе. Об этом сообщает агентство Yonhap.

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В Маарду в ходе массовой разборки молодого мужчину пырнули ножом. Очевидцы слышали и выстрелы

Vägivald Foto: Tanel Meos

Вчера вечером в 22:17 полиция получила сообщение о том, что в Маарду в компании из примерно 15 человек произошел конфликт, в ходе которого 23-летний мужчина получил ножевое ранение.

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ФОТО: В тяжелой аварии в Ляэнемаа погиб мужчина. Еще три человека оказались в больнице

Kahe sõiduauto kokkupõrge Läänemaal Foto: Silver Raidla

Сегодня в 14:22 в Ляэнемаа произошла тяжелая авария: столкнулись два легковых автомобиля, в результате чего одно из транспортных средств врезалось в находящийся у обочины дом.

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ФОТО: Жара не помеха! Кристофер Нолан снимает в Пирита

Foto: Margus Pahv

ТОП В Москве в чемодане нашли тело зарезанной блогерши "14 часов в сутки и до 4 утра". Строитель из Украины рассказал, в каких условиях работают его земляки в Эстонии АЭРОФОТО | Окрестности около "Русалки" не узнать! Смотрите, как застроили улицу Рейди и прибрежную зону

Съемки голливудского блокбастера Кристофера Нолана почти завершились. Осталось совсем немного, сегодня снимают в Пирита.

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ФОТО и ВИДЕО: Более 1000 задержанных на митинге. Москвичи бьются с ОМОНом за честные выборы

Sergei Bobylev/TASS - Scanpix

27 июля у мэрии Москвы прошел несанкционированный властями митинг за допуск независимых кандидатов к выборам в депутаты Мосгордумы. Акция началась в 14:00, но полиция начала подготовку с вечера пятницы.

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ФОТО | У BMW на ходу сработали подушки безопасности: водителю и пассажиру пришлось выпрыгнуть из авто

Auto veeres tehnilise rikke tõttu vastu puud, juht ja kaasreisija hüppasid autost välja Foto: Kenno Soo

В ночь на субботу на Рижском шоссе недалеко от Männimäe Selver в Вильянди произошла авария.

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