ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Первый снег, учитель года и очередь за булкой

Представьте, 20 первоклассников одновременно отвечают на вопросы учителя. Шум, крики, "дурдом", зато каждый выговорится, считает Александр Коробов, который продвигает новый подход в развитии речи и интеллекта школьников. Он предлагает одновременно опрашивать учеников, используя для этого микрофоны и наушники. Готовы ли к этому эстонские школы?

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ГАЛЕРЕЯ: Сегодня в Таллинне отмечали день работника зоопарка! Но мишка все равно был популярней

Tallinna Loomaaednike Päev Foto: Henri-Kristian Kirsip

Сегодня в Таллиннском зоопарке отмечали день работника зоопарка. Каждые полчаса один из специалистов рассказывал о том, чем он занимается. Смотрите галерею и видео!

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"Учителей нужно мотивировать и вдохновлять, они же тоже люди!" Наши читатели рассказывают истории о своих любимых учителях

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5 октября — День учителя. Мы от души поздравляем всех, кто имеет отношение к этой замечательной профессии и публикуем несколько историй о любимых учителях наших читательниц.

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ФОТО: ночью в центре Таллинна демонтировали последнюю символику Danske bank

Danske panga siltide eemaldamine Foto: Andres Putting

Сегодня ночью на Нарвском шоссе движение было частично перекрыто. Причина — рабочие снимали таблички Danske bank со здания в центре города.

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”Талант — это как радиация. Его не видно и не слышно”. Виктор Сухоруков дал интервью ”Бублику”

1 октября в Концертном доме Alexela состоялся спектакль „Старший сын” по пьесе Александра Вампилова в постановке Павла Сафонова. Исполнивший главную роль Виктор Сухоруков признался Алине Захаровой, что интервью для него, как исповедь и обидно когда редактор все вырезает, оставляя всего одну минуту.

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Правительство готовится к крупным отключениям электричества

Argo Ingver

Поздней осенью правительство Юри Ратаса проведет крупные кабинетные учения с тем, чтобы отработать модель поведения в случае кризиса, вызанного масштабными отключениями электроэнергии, сообщает портал ERR.

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Важно знать всем: 20 нюансов II пенсионной ступени и грядущей реформы

Seda raha Eesti teadus lähiajal ei näe. Foto: Sven Arbet

Законопроект о пенсионной реформе еще не принят, а вопросы о ней уже поступают в редакцию. Более того, многие нынешние и будущие пенсионеры не разбираются даже в существующих сегодня пенсионных реалиях. ”МК-Эстония” собрала ответы на самые важные вопросы об эстонской пенсионной системе и второй пенсионной ступени в свете грядущей реформы.

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”На тренировке все равны”. В легендарном спортклубе в Кадриорге бок о бок ”качались” банкиры, полицейские и криминальные авторитеты

Raivo Järvi, Meelis Lao, Erich Krieger, Jaan Kirsipuu, Priit Perens jt kuulusid Narva mnt 63 jõusaalivennaskonda. Foto: DELFI

Спортивный клуб Кадриорг десять лет назад являлся местом, куда приходили многие известные люди с самой разной подноготной, пишет Eesti Päevaleht.

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ФОТО | Теплая булка в Таллинне стала дефицитом? Смотрите, какую очередь готовы стоять люди!