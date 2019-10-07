07.10.2019, 08:31

ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Первый снег, учитель года и очередь за булкой


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Lumi2Foto: Andrei Babkov (lugeja)

Вот и выпал первый снег — а это всего лишь были первые выходные октября! Читайте, что еще важного произошло в Эстонии в этот уикэнд.

ФОТО и ВИДЕО | В Эстонии выпал первый снег

Сегодня в Ида-Вирумаа и Ляэне-Вирумаа выпал первый снег.
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БОЛЬШОЙ ОБЗОР | 10 минут на три упражнения, наехал на бордюр — не сдал. Что конкретно изменится в экзамене по вождению на категорию В?

Maanteameti teenindusbüroo 24.09.2019 Foto: Andres Putting

С 1 февраля следующего года вступит в силу постановление, которое изменит порядок получения водительских прав. Сейчас проект постановления еще на согласовании, что означает, что в нем еще могут произойти изменения. Eesti Päevaleht все-таки делает обзор главных изменений. который касаются получения прав категории В.
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Стали известны Учителя года! Каждый получит по 10 000 евро

Lauri Leesi Foto: Ilmar Saabas

Сегодня, 5 октября, министр образования и науки Майлис Репс вручила государственные премии педагогам Эстонии.
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Революция в образовании? Появилась система, когда каждый ученик за один урок говорит 15 минут. RusDelfi узнал, как и зачем

Представьте, 20 первоклассников одновременно отвечают на вопросы учителя. Шум, крики, "дурдом", зато каждый выговорится, считает Александр Коробов, который продвигает новый подход в развитии речи и интеллекта школьников. Он предлагает одновременно опрашивать учеников, используя для этого микрофоны и наушники. Готовы ли к этому эстонские школы?
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ГАЛЕРЕЯ: Сегодня в Таллинне отмечали день работника зоопарка! Но мишка все равно был популярней

Tallinna Loomaaednike Päev Foto: Henri-Kristian Kirsip

Сегодня в Таллиннском зоопарке отмечали день работника зоопарка. Каждые полчаса один из специалистов рассказывал о том, чем он занимается. Смотрите галерею и видео!
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"Учителей нужно мотивировать и вдохновлять, они же тоже люди!" Наши читатели рассказывают истории о своих любимых учителях

Photo by JESHOOTS.com from Pexels

5 октября — День учителя. Мы от души поздравляем всех, кто имеет отношение к этой замечательной профессии и публикуем несколько историй о любимых учителях наших читательниц.
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ФОТО: ночью в центре Таллинна демонтировали последнюю символику Danske bank

Danske panga siltide eemaldamine Foto: Andres Putting

Сегодня ночью на Нарвском шоссе движение было частично перекрыто. Причина — рабочие снимали таблички Danske bank со здания в центре города.
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”Талант — это как радиация. Его не видно и не слышно”. Виктор Сухоруков дал интервью ”Бублику”

ТОП

1 октября в Концертном доме Alexela состоялся спектакль „Старший сын” по пьесе Александра Вампилова в постановке Павла Сафонова. Исполнивший главную роль Виктор Сухоруков признался Алине Захаровой, что интервью для него, как исповедь и обидно когда редактор все вырезает, оставляя всего одну минуту.
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Правительство готовится к крупным отключениям электричества

Argo Ingver

Поздней осенью правительство Юри Ратаса проведет крупные кабинетные учения с тем, чтобы отработать модель поведения в случае кризиса, вызанного масштабными отключениями электроэнергии, сообщает портал ERR.
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Важно знать всем: 20 нюансов II пенсионной ступени и грядущей реформы

Seda raha Eesti teadus lähiajal ei näe. Foto: Sven Arbet

Законопроект о пенсионной реформе еще не принят, а вопросы о ней уже поступают в редакцию. Более того, многие нынешние и будущие пенсионеры не разбираются даже в существующих сегодня пенсионных реалиях. ”МК-Эстония” собрала ответы на самые важные вопросы об эстонской пенсионной системе и второй пенсионной ступени в свете грядущей реформы.
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”На тренировке все равны”. В легендарном спортклубе в Кадриорге бок о бок ”качались” банкиры, полицейские и криминальные авторитеты

Raivo Järvi, Meelis Lao, Erich Krieger, Jaan Kirsipuu, Priit Perens jt kuulusid Narva mnt 63 jõusaalivennaskonda. Foto: DELFI

Спортивный клуб Кадриорг десять лет назад являлся местом, куда приходили многие известные люди с самой разной подноготной, пишет Eesti Päevaleht.
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ФОТО | Теплая булка в Таллинне стала дефицитом? Смотрите, какую очередь готовы стоять люди!

Andres Putting

Сегодня в помещениях заводе Põhjala в Копли уже в восьмой раз провели Saiakohvik (Булочное кафе). Судя по очереди, теплая и свежая булка стала дефицитным товаром.
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"Мой косяк, но это несправедливо". Водитель-лихач из Белоруссии судится с PPA за право остаться в Эстонии

Mikita Piachoryn Foto: Ilmar Saabas

Переехавшего из Белоруссии в Эстонию Никиту Печорина (27), у которого здесь жена и маленький ребенок, Департамент полиции и погранохраны (PPA) намерен выслать из страны за неоднократные нарушения ПДД. Печорин оспорил это предписание в суде. Примечательно, что суд первой инстанции занял сторону белоруса, а окружной — сторону PPA. Мужчина уверен, что наказание несправедливо и намерен дойти до ЕСПЧ.
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ВИДЕО | На Гонсиори водитель BMW выехал на встречку и едва не устроил лобовое столкновение

На улице Гонсиори уже почти год действует реверсивная полоса (с переменным направлением движения). Но до сих пор встречаются водители, которые невнимательно следят за правилами и порядком движения. Один из них вчера создал очень опасную ситуацию.
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Застой на рынке квартир: затишье перед бурей?

Фото: Pixabay

Индекс Pindi, фиксирующий стоимость квадратного метра квартирной недвижимости в Эстонии, почти 2 года колебался вверх-вниз без значительных изменений, однако это может быть лишь кратковременная пауза перед резким рывком вверх.
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На Сааремаа нашли очередной клад старинных монет

Foto: Martin Dremljuga

Старинные серебряные монеты были найдены на острове Сааремаа.
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