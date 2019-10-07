ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Первый снег, учитель года и очередь за булкой
Вот и выпал первый снег — а это всего лишь были первые выходные октября! Читайте, что еще важного произошло в Эстонии в этот уикэнд.
Вот и выпал первый снег — а это всего лишь были первые выходные октября! Читайте, что еще важного произошло в Эстонии в этот уикэнд.
Сегодня в Ида-Вирумаа и Ляэне-Вирумаа выпал первый снег.
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С 1 февраля следующего года вступит в силу постановление, которое изменит порядок получения водительских прав. Сейчас проект постановления еще на согласовании, что означает, что в нем еще могут произойти изменения. Eesti Päevaleht все-таки делает обзор главных изменений. который касаются получения прав категории В.
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Сегодня, 5 октября, министр образования и науки Майлис Репс вручила государственные премии педагогам Эстонии.
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Представьте, 20 первоклассников одновременно отвечают на вопросы учителя. Шум, крики, "дурдом", зато каждый выговорится, считает Александр Коробов, который продвигает новый подход в развитии речи и интеллекта школьников. Он предлагает одновременно опрашивать учеников, используя для этого микрофоны и наушники. Готовы ли к этому эстонские школы?
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Сегодня в Таллиннском зоопарке отмечали день работника зоопарка. Каждые полчаса один из специалистов рассказывал о том, чем он занимается. Смотрите галерею и видео!
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5 октября — День учителя. Мы от души поздравляем всех, кто имеет отношение к этой замечательной профессии и публикуем несколько историй о любимых учителях наших читательниц.
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Сегодня ночью на Нарвском шоссе движение было частично перекрыто. Причина — рабочие снимали таблички Danske bank со здания в центре города.
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1 октября в Концертном доме Alexela состоялся спектакль „Старший сын” по пьесе Александра Вампилова в постановке Павла Сафонова. Исполнивший главную роль Виктор Сухоруков признался Алине Захаровой, что интервью для него, как исповедь и обидно когда редактор все вырезает, оставляя всего одну минуту.
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Поздней осенью правительство Юри Ратаса проведет крупные кабинетные учения с тем, чтобы отработать модель поведения в случае кризиса, вызанного масштабными отключениями электроэнергии, сообщает портал ERR.
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Законопроект о пенсионной реформе еще не принят, а вопросы о ней уже поступают в редакцию. Более того, многие нынешние и будущие пенсионеры не разбираются даже в существующих сегодня пенсионных реалиях. ”МК-Эстония” собрала ответы на самые важные вопросы об эстонской пенсионной системе и второй пенсионной ступени в свете грядущей реформы.
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Спортивный клуб Кадриорг десять лет назад являлся местом, куда приходили многие известные люди с самой разной подноготной, пишет Eesti Päevaleht.
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Сегодня в помещениях заводе Põhjala в Копли уже в восьмой раз провели Saiakohvik (Булочное кафе). Судя по очереди, теплая и свежая булка стала дефицитным товаром.
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Переехавшего из Белоруссии в Эстонию Никиту Печорина (27), у которого здесь жена и маленький ребенок, Департамент полиции и погранохраны (PPA) намерен выслать из страны за неоднократные нарушения ПДД. Печорин оспорил это предписание в суде. Примечательно, что суд первой инстанции занял сторону белоруса, а окружной — сторону PPA. Мужчина уверен, что наказание несправедливо и намерен дойти до ЕСПЧ.
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На улице Гонсиори уже почти год действует реверсивная полоса (с переменным направлением движения). Но до сих пор встречаются водители, которые невнимательно следят за правилами и порядком движения. Один из них вчера создал очень опасную ситуацию.
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Индекс Pindi, фиксирующий стоимость квадратного метра квартирной недвижимости в Эстонии, почти 2 года колебался вверх-вниз без значительных изменений, однако это может быть лишь кратковременная пауза перед резким рывком вверх.
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Старинные серебряные монеты были найдены на острове Сааремаа.
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