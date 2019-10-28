ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Перевод часов, победа эстонцев на ЧМ по ралли и шторм
Самые важные новости этих выходных, 26 и 27 октября, читайте в нашей еженедельной подборке.
Самые важные новости этих выходных, 26 и 27 октября, читайте в нашей еженедельной подборке.
26 октября президент Украины Владимир Зеленский приехал в Золотое Луганской области, где пообщался с добровольцами.
Loe edasi...
Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме сказал, что партия не может выдвинуть кандидатуру на пост министра внешней торговли и информации, пока министр юстиции Райво Аэг (партия "Отечество") не представит устраивающего EKRE кандидата на пост генпрокурора.
Loe edasi...
В российской войсковой части в Читинской области Забайкальского края, где накануне солдат-срочник рядовой Рамиль Шамсутдинов расстрелял из автомата 8 сослуживцев, процветали неуставные отношения, то есть "дедовщина".
Loe edasi...
18-летний Миндаугас Стульгис, осужденный за совершенное преступление и попавший в колонию к матерым преступником, за год изменился до неузнаваемости — сегодня он молчит, практически не общается ни с родными, ни с адвокатом, ни с судьей. Он не подпускает к себе незнакомых людей и на все вопросы отвечает молчанием, пишет ru.delfi.lt.
Loe edasi...
Сколько месяцев гражданам разных стран нужно откладывать зарплату, чтобы купить жилье стоимостью в 50 тысяч евро, без учета других трат и вычета налогов? Аналитики RIA.com Marketplaces проанализировали зарплаты в разных странах.
Loe edasi...
В четверг на RusDelfi вышел текст про запреты, которые недавно вступили или, скорее всего, будут приняты в Эстонии. Читайте, как отреагировали на них читатели портала.
Loe edasi...
ТОП
То, за что во Франции наказывают в уголовном порядке, а в Эстонии, увы, нет, пишет депутат Европейского парламента Яна Тоом (Центристская партия).
Loe edasi...
Российская делегация на конференции председателей парламентов стран-участниц Совета Европы в Страсбурге бойкотировала выступления председателей парламентов стран Балтии, сообщила агентству ЛЕТА спикер Сейма Инара Мурниеце.
Loe edasi...
Не менее трех из 39 человек, обнаруженных мертвыми в грузовике в Эссексе, предположительно, являются гражданами Вьетнама, сообщает "Би-би-си".
Loe edasi...
"На Западе к Сталину, который, на мой взгляд, намного страшнее Путина, так не относились. Его опасались, боялись, но не было ненависти. Его не изображали монстром, а Путина изображают именно так", – в интервью ru.Delfi.lt говорит известнейший российский и американский журналист Владимир Познер.
Loe edasi...
Живущий в квартире в Ыйсмяэ Урмас Пихт годами хранил у себя на кухне снаряды, мины, патроны и запалы. А кому они помешали?
Loe edasi...
Опередив всех на последнем, "призовом" этапе и выиграв дополнительные очки, эстонский гонщик досрочно завоевал титул чемпиона мира по ралли.
Loe edasi...
Государственная метеослужба предупредила о сильном ветре. Для Сааремаа, Пярнумаа, Валгамаа, Вырумаа, Тартумаа и Пылвамаа вынесено штормовое предупреждение второго уровня.
Loe edasi...
Казалось бы, сегодня для процветания ломбардов нет ни причин, ни клиентуры. Рынок и привычки потребителей существенно изменились – у нас есть банки, которые рассматривают ходатайства о предоставлении кредита в считанные дни, э-торговля, благодаря которой любую сделку по купле-продаже-обмену можно совершить за несколько минут, и всегда готовые прийти на помощь фирмы экспресс-кредитов. Тем не менее, ломбарды продолжают существовать, нередко располагаясь рядом с жилыми домами наряду с казино и алкогольными магазинами.
Loe edasi...
Наконец-то до Эстонии добрался прогресс в лице первого каршеринга (поминутной аренды автомобиля) от фирмы Citybee. Портал RusDelfi подготовил для вас большой разбор и тест-драйв новой услуги. В этой статье мы постараемся объяснить, кому нужен каршеринг, когда он выгоден, будет ли на дорогах царить хаос, а также разберем другие плюсы и минусы услуги.
NB! Данная статья не является ни рекламой, ни антирекламой сервиса Citybee.
Loe edasi...
Летом прошлого года я написала письмо президенту Эстонии Керсти Кальюлайд о проблеме интеграции в Эстонии. Письмо это неожиданно для меня вызвало невероятный резонанс, я получила массу откликов на него.
Loe edasi...
На своей странице в Instagram главный тренер "Ростова" и уроженец Нарвы не постеснялся честно описать свои чувства.
Loe edasi...
В Лентварисе (Тракайский район) в Литве находится одно из крупнейших предприятий, производящих заготовки PET. На нем работают 220 человек, которые "на бумаге" в среднем получают 2500 евро.
Loe edasi...
Сегодня эстонские гонщики Отт Тянак и Мартин Ярвеоя стали чемпионами мира по ралли. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в своем видеопослании поблагодарила спортсменов.
Loe edasi...
Победа над "Пайде"с минимальным счётом 1:0 позволила отпраздновать чемпионство уже за два тура до конца.
Loe edasi...
В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга произошло жестокое убийство женщины. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах, пишет 78.ru.
Loe edasi...
В ночь с субботы на воскресенье жители Эстонии перевели свои часы на час назад. Впрочем, за большинство своих хозяев это сделали смартфоны и компьютеры.
Loe edasi...
"Опоздание на работу, уход с работы раньше положенного и уход с работы на пару часов в рабочее время — это причины, по которым меня могут уволить с работы?" — спрашивает читательница Maaleht.
Loe edasi...
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Суркис собирается забрать в Зари Леднева и Русина
Блестящая идея: оставь ершик под крышкой унитаза на 5–10 минут
Никогда не говорите это слово по телефону: россиянам на заметку
Осечки Динамо и Шахтера, волевой Ливерпуль, семь голов Аталанты