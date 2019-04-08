ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Новая коалиция и все, что с этим связано

На этих выходных, произошло то, чего все так долго ждали (или не ждали): был обнародован коалиционный договор и кандидаты в министры. Мы подготовили для вас подборку, в которой представлены все самые важные новости уик-энда.
Коалиционный договор EKREIKE и первые обещания: получить гражданство будет значительно проще, пенсии — вырастут, бюрократия — уменьшится, внесут изменения в Конституцию! Стали известны и имена министров
ГРАФИК: Просто кликните на них! XIV созыв Рийгикогу: кто все эти люди?
В четверг XIV созыв Рийгикогу дал присягу. Среди депутатов есть и новые. На нашем интерактивном графике можете посмотреть – кто есть кто? Loe edasi...
ФОТО | 300 квадратов в 5-ти комнатах и отсутствие ипотек — ценная недвижимость Евгения Осиновского
Дорога на работу у председателя Социал-демократической партии Евгения Осиновского (33) занимает в лучшем случае несколько минут. И нет разницы, путь лежит в здание правительства на Тоомпеа или в дом Стенбока. Евгений Осиновский является владельцем чуть большей, чем средняя по размеру, квартиры на Тоомпеа, расположенной в историческом доме между этими двумя правительственными зданиями, пишет Kroonika. Loe edasi...
Ратас — критикам коалиции EKREIKE: Центристская партия не развалится и не расколется, а пойдет вперед еще более сильной
Председатель Центристской партии, премьер-министр Юри Ратас ознакомил сегодня Собрание уполномоченных партии с основными положениями коалиционного соглашения и подчеркнул, что создаваемое правительство будет как добиваться развития Эстонии, так и отстаивать существенные для Центристской партии ценности и принципы. Об этом пишет партия в своем пресс-релизе. Loe edasi...
”Вежливый, умный, преданный партии”. ”Покерфейс” Михаил Кылварт не спешит раскрывать свои карты
Сегодня были разделены министерские портфели. Мы подготовили для вас обзорный граафик: кто за что будет отвечать, а кто внесто министерского кресла займет кресло в Рийгикогу. Loe edasi...
ВИДЕО: Ратас — о решении по серопаспортникам и о важности народной инициативы
Премьер-министр Юри Ратас сказал, что решение по серопаспортникам (облегчение получения граждарства) обговаривалось несколько дней. Также Ратас подчеркнул и важность народной иницативы. Loe edasi...
Борьба с раком Таави Котка и его друга: днем мы лежали под капельницей, а вечером нас рвало
Рак можно победить! Предприниматель Таави Котка (40 лет) и логист Арго Аонурм (41 год) поступили в больницу с раком крови почти одновременно и там подружились. Вместе они прошли суровое лечение и выздоровели. Они и будущее Эстонии видят более или менее одинаково, хотя один поддерживает либералов, а другой — партию EKRE. Loe edasi...
"Вялк" выиграл финальную серию Кубка Эстонии по хоккею
В третьем матче финала Кубка Эстонии по хоккею тартуский "Вялк" победил на своей площадке нарвскую ПСШ - 9:5 (4:1, 2:3, 3:1). Тартусцы выиграли серию со счетом 3:0 и завоевали почетный трофей. Loe edasi...
ВИДЕООПРОС: Кого нарвитяне хотят видеть мэром Нарвы, и не хотят ли они сами участвовать в выборах градоначальника?
В понедельник, 8 апреля, Нарвское городское собрание будет решать вопрос выбора нового мэра города, который должен прийти на смену отправленному в отставку Тармо Таммисте, 16 лет являвшемуся градоначальником. Loe edasi...
Потенциальные жертвы. Как предотвратить сексуальное насилие в отношении детей и подростков
Заботясь о безопасности своих детей, мы предупреждаем их о том, как опасно ходить в гости к незнакомым людям, садиться в машину с чужим человеком или брать угощения от постороннего. Однако в современном мире опасность может быть и без прямого контакта с человеком, считает специалист Департамента социального страхования Лилия Ткач. Loe edasi...
СМИ РФ: о ”вторжении” России в Эстонию объявили на немецком телеканале
В эфире немецкого телеканала ZDF объявили о ”вторжении” России вЭстонию, передает РИА ”Новости”. Loe edasi...
Виктория Ладынская-Кубитс отказалась от предложенного ей министерского портфеля
ФОТО: Как такое возможно? В Таллиннском зоопарке белый медведь внезапно превратился в бурого
Прошедшая неделя в загоне белых медведей в Таллиннском зоопарке была насыщенной. В стоявший пустым загон доставили один половинчатый ствол дерева и с помощью любителей животных и добровольцев предприняли генеральную уборку загона. Белые медведи тоже приняли участие в генеральной уборке и насладились хорошим грязелечением. Loe edasi...
При ландшафтном пожаре в Вырумаа погибла пожилая женщина, передвигавшаяся при помощи опорной рамы
В результате произошедшего вчера ландшафтного пожара в Вырумаа погибла пожилая женщина. Loe edasi...
ФОТО: В Ида-Вирумаа лесная камера запечатлела семью любопытных медведей
Читатель Delfi прислал забавное фото любопытной медвежьей семьи, которых запечатлела камера на лесной тропе. Loe edasi...
Тоомас Хендрик Ильвес: думая о внутренней политике Эстонии, стоит читать Библию
Рийна Сиккут: в коалиционном договоре социальные темы отошли на задний план
"Возвращение социальной сферы, а также сфер здоровья и труда в зону ответственности одного министра указывает на то, что новое правительство отказалось от приоритетности тем, важных для благополучия людей. Но ведь именно эти темы являются ключевыми для общества!" — пишет министр здоровья и труда Рийна Сиккут. Loe edasi...