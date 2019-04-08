ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Новая коалиция и все, что с этим связано

Дорога на работу у председателя Социал-демократической партии Евгения Осиновского (33) занимает в лучшем случае несколько минут. И нет разницы, путь лежит в здание правительства на Тоомпеа или в дом Стенбока. Евгений Осиновский является владельцем чуть большей, чем средняя по размеру, квартиры на Тоомпеа, расположенной в историческом доме между этими двумя правительственными зданиями, пишет Kroonika.

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Ратас — критикам коалиции EKREIKE: Центристская партия не развалится и не расколется, а пойдет вперед еще более сильной

Valitsuse pressikonverents Foto: Jaanus Lensment

Председатель Центристской партии, премьер-министр Юри Ратас ознакомил сегодня Собрание уполномоченных партии с основными положениями коалиционного соглашения и подчеркнул, что создаваемое правительство будет как добиваться развития Эстонии, так и отстаивать существенные для Центристской партии ценности и принципы. Об этом пишет партия в своем пресс-релизе.

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”Вежливый, умный, преданный партии”. ”Покерфейс” Михаил Кылварт не спешит раскрывать свои карты

Foto: Priit Simson

Вежливый, умный, гонется за политической выгодой, предан Центристской партии. Так характеризуют будущего мэра Таллинна Михаила Кылварта, пишет Eesti Päevaleht.

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ВИДЕО: Возможный глава МВД Март Хельме: говорят, у нас нет беженцев. Есть! В следующем году ожидается 33 000 нелегалов с Востока

Если коалиция EKREIKE состоится, портфель мимнстра внутренних дел достанется Марту Хельме. Он поведал, что в фокусе — нелегальная миграция.

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ГРАФИК: Министерские портфели — разделены. Обзор: кому какой достался, а кто идет в Рийгикогу

фото иллюстративное Ilmar Saabas

ТОП Не убирайте теплые вещи! На предстоящей неделе погода преподнесет сюрпризы 5 мощных талисманов, которые необходимо иметь в доме Неприятные ситуации при общении с эстонскими таможенниками: какие у вас есть права?

Сегодня были разделены министерские портфели. Мы подготовили для вас обзорный граафик: кто за что будет отвечать, а кто внесто министерского кресла займет кресло в Рийгикогу.

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ВИДЕО: Ратас — о решении по серопаспортникам и о важности народной инициативы

Премьер-министр Юри Ратас сказал, что решение по серопаспортникам (облегчение получения граждарства) обговаривалось несколько дней. Также Ратас подчеркнул и важность народной иницативы.

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Борьба с раком Таави Котка и его друга: днем мы лежали под капельницей, а вечером нас рвало

Foto: Kingitud Elu

Рак можно победить! Предприниматель Таави Котка (40 лет) и логист Арго Аонурм (41 год) поступили в больницу с раком крови почти одновременно и там подружились. Вместе они прошли суровое лечение и выздоровели. Они и будущее Эстонии видят более или менее одинаково, хотя один поддерживает либералов, а другой — партию EKRE.

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"Вялк" выиграл финальную серию Кубка Эстонии по хоккею

Tartu Välk Foto: HENDRIK SOOTS, facebook.com/jaahokiliit

В третьем матче финала Кубка Эстонии по хоккею тартуский "Вялк" победил на своей площадке нарвскую ПСШ - 9:5 (4:1, 2:3, 3:1). Тартусцы выиграли серию со счетом 3:0 и завоевали почетный трофей.

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ВИДЕООПРОС: Кого нарвитяне хотят видеть мэром Нарвы, и не хотят ли они сами участвовать в выборах градоначальника?