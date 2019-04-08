08.04.2019, 10:00

ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Новая коалиция и все, что с этим связано


rus.delfi.ee
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ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Новая коалиция и все, что с этим связано
Foto: Ilmar Saabas

На этих выходных, произошло то, чего все так долго ждали (или не ждали): был обнародован коалиционный договор и кандидаты в министры. Мы подготовили для вас подборку, в которой представлены все самые важные новости уик-энда.

Коалиционный договор EKREIKE и первые обещания: получить гражданство будет значительно проще, пенсии — вырастут, бюрократия — уменьшится, внесут изменения в Конституцию! Стали известны и имена министров

фото иллюстративное Ekspressmeedia

В данные часы формируется новая коалиция.
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ГРАФИК: Просто кликните на них! XIV созыв Рийгикогу: кто все эти люди?

Delfi

В четверг XIV созыв Рийгикогу дал присягу. Среди депутатов есть и новые. На нашем интерактивном графике можете посмотреть – кто есть кто?
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ФОТО | 300 квадратов в 5-ти комнатах и отсутствие ипотек — ценная недвижимость Евгения Осиновского

Коллаж. Фото: Эриенд Стауб/Ардо Кальювеэ

Дорога на работу у председателя Социал-демократической партии Евгения Осиновского (33) занимает в лучшем случае несколько минут. И нет разницы, путь лежит в здание правительства на Тоомпеа или в дом Стенбока. Евгений Осиновский является владельцем чуть большей, чем средняя по размеру, квартиры на Тоомпеа, расположенной в историческом доме между этими двумя правительственными зданиями, пишет Kroonika.
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Ратас — критикам коалиции EKREIKE: Центристская партия не развалится и не расколется, а пойдет вперед еще более сильной

Valitsuse pressikonverents Foto: Jaanus Lensment

Председатель Центристской партии, премьер-министр Юри Ратас ознакомил сегодня Собрание уполномоченных партии с основными положениями коалиционного соглашения и подчеркнул, что создаваемое правительство будет как добиваться развития Эстонии, так и отстаивать существенные для Центристской партии ценности и принципы. Об этом пишет партия в своем пресс-релизе.
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”Вежливый, умный, преданный партии”. ”Покерфейс” Михаил Кылварт не спешит раскрывать свои карты

Foto: Priit Simson

Вежливый, умный, гонется за политической выгодой, предан Центристской партии. Так характеризуют будущего мэра Таллинна Михаила Кылварта, пишет Eesti Päevaleht.
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ВИДЕО: Возможный глава МВД Март Хельме: говорят, у нас нет беженцев. Есть! В следующем году ожидается 33 000 нелегалов с Востока

Если коалиция EKREIKE состоится, портфель мимнстра внутренних дел достанется Марту Хельме. Он поведал, что в фокусе — нелегальная миграция.
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ГРАФИК: Министерские портфели — разделены. Обзор: кому какой достался, а кто идет в Рийгикогу

фото иллюстративное Ilmar Saabas

ТОП

Сегодня были разделены министерские портфели. Мы подготовили для вас обзорный граафик: кто за что будет отвечать, а кто внесто министерского кресла займет кресло в Рийгикогу.
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ВИДЕО: Ратас — о решении по серопаспортникам и о важности народной инициативы

Премьер-министр Юри Ратас сказал, что решение по серопаспортникам (облегчение получения граждарства) обговаривалось несколько дней. Также Ратас подчеркнул и важность народной иницативы.
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Борьба с раком Таави Котка и его друга: днем мы лежали под капельницей, а вечером нас рвало

Foto: Kingitud Elu

Рак можно победить! Предприниматель Таави Котка (40 лет) и логист Арго Аонурм (41 год) поступили в больницу с раком крови почти одновременно и там подружились. Вместе они прошли суровое лечение и выздоровели. Они и будущее Эстонии видят более или менее одинаково, хотя один поддерживает либералов, а другой — партию EKRE.
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"Вялк" выиграл финальную серию Кубка Эстонии по хоккею

Tartu Välk Foto: HENDRIK SOOTS, facebook.com/jaahokiliit

В третьем матче финала Кубка Эстонии по хоккею тартуский "Вялк" победил на своей площадке нарвскую ПСШ - 9:5 (4:1, 2:3, 3:1). Тартусцы выиграли серию со счетом 3:0 и завоевали почетный трофей.
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ВИДЕООПРОС: Кого нарвитяне хотят видеть мэром Нарвы, и не хотят ли они сами участвовать в выборах градоначальника?

В понедельник, 8 апреля, Нарвское городское собрание будет решать вопрос выбора нового мэра города, который должен прийти на смену отправленному в отставку Тармо Таммисте, 16 лет являвшемуся градоначальником.
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Потенциальные жертвы. Как предотвратить сексуальное насилие в отношении детей и подростков

фото иллюстративное Foto: Ester Vaitmaa

Заботясь о безопасности своих детей, мы предупреждаем их о том, как опасно ходить в гости к незнакомым людям, садиться в машину с чужим человеком или брать угощения от постороннего. Однако в современном мире опасность может быть и без прямого контакта с человеком, считает специалист Департамента социального страхования Лилия Ткач.
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СМИ РФ: о ”вторжении” России в Эстонию объявили на немецком телеканале

фото иллюстративное Foto: Madis Veltman

В эфире немецкого телеканала ZDF объявили о ”вторжении” России в Эстонию, передает РИА ”Новости”.
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Виктория Ладынская-Кубитс отказалась от предложенного ей министерского портфеля

IRL pressikonverents Foto: Ilmar Saabas

По данным Delfi, вице-председатель партии Isamaa Виктория Ладынская-Кубитс отказалась идти в создающееся правительство.
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ФОТО: Как такое возможно? В Таллиннском зоопарке белый медведь внезапно превратился в бурого

Foto: Tallinna loomaaed

Прошедшая неделя в загоне белых медведей в Таллиннском зоопарке была насыщенной. В стоявший пустым загон доставили один половинчатый ствол дерева и с помощью любителей животных и добровольцев предприняли генеральную уборку загона. Белые медведи тоже приняли участие в генеральной уборке и насладились хорошим грязелечением.
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При ландшафтном пожаре в Вырумаа погибла пожилая женщина, передвигавшаяся при помощи опорной рамы

Foto on illustreeriv Foto: Taavi Sepp

В результате произошедшего вчера ландшафтного пожара в Вырумаа погибла пожилая женщина.
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ФОТО: В Ида-Вирумаа лесная камера запечатлела семью любопытных медведей

Lugeja foto

Читатель Delfi прислал забавное фото любопытной медвежьей семьи, которых запечатлела камера на лесной тропе.
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Тоомас Хендрик Ильвес: думая о внутренней политике Эстонии, стоит читать Библию

EV101, presidendi kõne, kontsertetendus Estonias Foto: Tiit Blaat

Президент Тоомас Хендрик Ильвес прокомментировал в социальной сети, что глядя на внутреннюю политику Эстонии со стороны, действующим в духе христианской веры стоит усердно читать Библию.
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Не убирайте теплые вещи! На предстоящей неделе погода преподнесет сюрпризы

Foto on illustreeriv Foto: Argo Ingver

Читайте прогноз погоды на ближайшие дни от pogoda.ee.
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Рийна Сиккут: в коалиционном договоре социальные темы отошли на задний план

Riina Sikkut Foto: Madis Veltman

"Возвращение социальной сферы, а также сфер здоровья и труда в зону ответственности одного министра указывает на то, что новое правительство отказалось от приоритетности тем, важных для благополучия людей. Но ведь именно эти темы являются ключевыми для общества!" — пишет министр здоровья и труда Рийна Сиккут.
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