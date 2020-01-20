ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Крещенские купания и один день из работы нарвской границы



В студии ток-шоу "Своя правда" бывший командующий Силами обороны Эстонии, генерал Антс Лаанеотс рассказал, что в 2014 году, после начала событий на востоке Украины и аннексии Крыма, хорошие русские знакомые сказали ему, что как только Россия покончит с Украиной, настанет очередь стран Балтии, пишет rus.err.ee.

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Подозреваемый в стрельбе по автобусам в Кохтла-Ярве подросток взят под стражу



Вируский уездный суд взял под стражу 17-летнего молодого человека, которого подозревают в Кохтла-Ярве. Подозреваемый задержан на 25 дней. Двое его друзей, которых также сначала задержали, были освобождены.

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В мае из продажи исчезнут сигареты с ментолом

Foto: Argo Ingver



20 мая этого года из продажи исчезнут ментоловые сигареты. Решение о поэтапном запрете ароматизированных табачных изделий было принято еще в 2014 году директивой ЕС.

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ВИДЕО DELFI | Тестируем комод-убийцу IKEA. Насколько легко он может упасть?



В 2017 году в США на двухлетнего мальчика упал 32-килограммовый комод Malm от IKEA, от полученных травм ребенок умер. В итоге IKEA выплатила 46 млн долларов семье мальчика. Delfi тестирует: действительно ли комод может настолько легко упасть?

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ВИДЕО DELFI | Один день из работы границы Нарва-Ивангород. Как распознают и задерживают нарушителей