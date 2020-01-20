ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Крещенские купания и один день из работы нарвской границы
Самые важные новости прошедших выходных в одном месте — приятного чтения!
Самые важные новости прошедших выходных в одном месте — приятного чтения!
36-летняя Трийн написала в редакцию Naistekas письмо, в котором сказала, что не понимает тех, кто считает Каламая и его окрестности самым вожделенным районом Таллинна:
Loe edasi...
В студии ток-шоу "Своя правда" бывший командующий Силами обороны Эстонии, генерал Антс Лаанеотс рассказал, что в 2014 году, после начала событий на востоке Украины и аннексии Крыма, хорошие русские знакомые сказали ему, что как только Россия покончит с Украиной, настанет очередь стран Балтии, пишет rus.err.ee.
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Вируский уездный суд взял под стражу 17-летнего молодого человека, которого подозревают в Кохтла-Ярве. Подозреваемый задержан на 25 дней. Двое его друзей, которых также сначала задержали, были освобождены.
Loe edasi...
20 мая этого года из продажи исчезнут ментоловые сигареты. Решение о поэтапном запрете ароматизированных табачных изделий было принято еще в 2014 году директивой ЕС.
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В 2017 году в США на двухлетнего мальчика упал 32-килограммовый комод Malm от IKEA, от полученных травм ребенок умер. В итоге IKEA выплатила 46 млн долларов семье мальчика. Delfi тестирует: действительно ли комод может настолько легко упасть?
Loe edasi...
Через пропускной пункт в Нарве в Эстонию хотят попасть тысячи пассажиров, но не всем это удается — чтобы пересечь границу, нужно доказать цель своего визита. Смотрите, как проходит работа эстонского пограничника и как он допрашивает пересекающих границу людей — а также выявляет семью нарушителей.
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Около 16:00 произошло ДТП в волости Тюри в Ярвамаа. На шоссе Тюри-Аркма у грузовика на ходу отвалилось колесои покатилось по дороге, задев в BMW.
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19 января православные христиане отмечают День Крещения Господня, который наравне с Пасхой является одним из самых древних христианских праздников.
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19 января в православный праздник Крещения Господня по всему миру проходят крещенские купания. В Нарве в очередной раз поменялось место купания местных православных - им вновь стала заводь реки Нарова, в простонародье - Липовка, но только более глубокая ее часть.
Loe edasi...
Сегодня ночью, в 2.11, в Центр тревоги сообщили о пожаре в социальном доме в Кохтла-Ярве на улице Ярвекюла.
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В регистр транспортных средств Департаменте шоссейных дорог 13 января внесен автомобиль, который очень редко можно было увидеть на дорогах Эстонии.
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Первая потребительская корзина 2020 года от Kasulik кажется обычной, но приход Lidl может изменить ситуацию.
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