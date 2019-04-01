ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Кандидаты EKREIKE в Европарламент, переход на летнее время, бомбовые угрозы торговым центрам и выборы на Украине

Последние выходные марта были очень насыщенными. Все самые важные события 30 и 31 марта — в нашей традиционной подборке.
Легендарный эстонский бегун получил приз за рекорд СССР спустя 43 года
Легендарный эстонский бегун на длинные дистанции Энн Селлик получил в Йыхви цветной телевизор - награду родного края за рекорд СССР в беге на 5000 метров, установленный в 1976 году. Loe edasi...
Противоречивая сага продолжается: женщина, квартиру которой захватили ее знакомые, по-прежнему лишена жилья
В сентябре прошлого года в Eesti Õigusbüroo обратилась женщина, которую в мае знакомые выставили из ее собственной квартиры. Loe edasi...
Обращение Каи Каллас к Ратасу и центристам: в единой коалиции мы поровну разделим ответственность в правительстве и выполнение предвыборных обещаний
Председатель Партии реформКая Каллас в своем обращении к Центристской партии и е лидеру Юри Ратасу дает четко понять, что реформисты хотят создать сбалансированную коалицию с центристами. Каллас перечисляет принципы, котором бы следовала коалиция. Loe edasi...
Инвестор: что делать с деньгами, если вторую пенсионную ступень сделают добровольной?
Сооснователь Клуба инвесторов Катарина Хольм пишет в "Деловых ведомостях", как она будет вкладывать деньги, если реализуется план партии Isamaa и вторая пенсионная ступень станет добровольной. Loe edasi...
Советы уполномоченных центристов, EKRE и Isamaa поддерживают коалиционные переговоры и создание правительства тремя партиями
Советы уполномоченных Центристской партии, EKRE и Isamaa выступили с общим заявлением, в котором они сообщают о поддержке создания правительства тремя партиями. Ниже приводим заявление в полном объеме. Loe edasi...
ФОТО: Определились кандидаты от Центристской партии на выборах в Европарламент. Список возглавляет Яна Тоом
Первая тройка Isamaa на выборах в Европарламент: Террас, Луйк и Ладынская-Кубитс
Совет уполномоченных партии Isamaa утвердил предвыборную программу и список кандидатов на выборах в Европарламент. Возглавит список Рихо Террас. Loe edasi...
Настоящий помещик! Смотрите, владельцем какой роскошной мызы, а также земель и домов является лидер EKRE Март Хельме
Лидер Консервативной партии Эстонии (EKRE) Март Хельме называет себя настоящим помещиком, уже более 20 лет являясь владельцем исторической мызы Сууре-Ляхтру в Ляэнемаа. Помимо шикарного особняка, политик совместно со своей супругой Хелле-Мооникой является собственником и других весьма ценных объектов недвижимости. Loe edasi...
ВИДЕО | Яна Тоом: у меня дома дилемма, дети спрашивают — почему мы создаем коалицию с "нацистами"? Сын организует протест против EKRE
ФОТО и ВИДЕО: Гномы и феи, викинги и ковбои — как прошел благотворительный веселый костюмированный забег в Нарве
Спортивный клуб MOTUS открыл сезон бега благотворительным веселым костюмированным забегом. Loe edasi...
Неожиданный вызов: в Тарту помощь полиции потребовалась влюбленным, приковавшим себя друг к другу наручниками
Лыунаская префектура полиции делится в Facebook своеобразным случаем: вчера полицейский патруль отправился на помощь парочке, которая решила добавить немножко остроты в свою интимную жизнь. Loe edasi...
ФОТО: Вот такая весна... В Таллинне шел снег. Чего ждать от погоды в первые дни апреля?
Еще вчера казалось, что зимнюю одежду можно окончательно убрать в шкаф, но не тут-то было. Loe edasi...
Мартин Хельме: Закон о сожительстве не отменят, но у нас есть решение. Мы получили золотой ключик
Кая Каллас: коалицию EKREIKE очень трудно предотвратить, но Партия реформ будет бороться до последней капли крови
Кая Каллас сказала Delfi в связи со своим очередным предложением коалиционных переговоров Юри Ратасу, что собирается бороться для предотвращения формирующейся сейчас коалиции до последней капли крови. В то же время она согласилась, что сейчас им трудно в этом отношении реально что-то предпринять. Loe edasi...