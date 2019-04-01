01.04.2019, 10:09

ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Кандидаты EKREIKE в Европарламент, переход на летнее время, бомбовые угрозы торговым центрам и выборы на Украине


rus.delfi.ee
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Pommiähvardus
PommiähvardusFoto: Rauno Volmar

Последние выходные марта были очень насыщенными. Все самые важные события 30 и 31 марта — в нашей традиционной подборке.

Легендарный эстонский бегун получил приз за рекорд СССР спустя 43 года

Enn Sellik FOTO: LEMBIT PEEGEL


Легендарный эстонский бегун на длинные дистанции Энн Селлик получил в Йыхви цветной телевизор - награду родного края за рекорд СССР в беге на 5000 метров, установленный в 1976 году.
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Противоречивая сага продолжается: женщина, квартиру которой захватили ее знакомые, по-прежнему лишена жилья

Saku kortermaja kelder Foto: Madis Veltman


В сентябре прошлого года в Eesti Õigusbüroo обратилась женщина, которую в мае знакомые выставили из ее собственной квартиры.
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Обращение Каи Каллас к Ратасу и центристам: в единой коалиции мы поровну разделим ответственность в правительстве и выполнение предвыборных обещаний

Reformierakonna valimispidu Foto: Ilmar Saabas


Председатель Партии реформ Кая Каллас в своем обращении к Центристской партии и е лидеру Юри Ратасу дает четко понять, что реформисты хотят создать сбалансированную коалицию с центристами. Каллас перечисляет принципы, котором бы следовала коалиция.
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Инвестор: что делать с деньгами, если вторую пенсионную ступень сделают добровольной?

Foto on illustratiivne Foto: Anni Õnneleid


Сооснователь Клуба инвесторов Катарина Хольм пишет в "Деловых ведомостях", как она будет вкладывать деньги, если реализуется план партии Isamaa и вторая пенсионная ступень станет добровольной.
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Советы уполномоченных центристов, EKRE и Isamaa поддерживают коалиционные переговоры и создание правительства тремя партиями

Koalitsioonikõnelused Foto: Priit Simson


Советы уполномоченных Центристской партии, EKRE и Isamaa выступили с общим заявлением, в котором они сообщают о поддержке создания правительства тремя партиями. Ниже приводим заявление в полном объеме.
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ФОТО: Определились кандидаты от Центристской партии на выборах в Европарламент. Список возглавляет Яна Тоом

Keskerakonna volikogu 30.03 Foto: Rauno Volmar


Совет уполномоченных Центристской партии утвердил список кандидатов на выборах в Европарламент, который возглавила Яна Тоом.
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EKRE утвердила список на выборы в Европарламента: на первых местах оба Хельме

Mart ja Martin Helme - märts 2016 Foto: Sven Arbet

ТОП


Совет уполномоченных EKRE утвердил список на выборы в Европарламент. В первую тройку входят председатель партии Март Хельме, Мартин Хкльме и Хенн Пыллуаас. Яака Мадисона было решено опустить вниз.
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Первая тройка Isamaa на выборах в Европарламент: Террас, Луйк и Ладынская-Кубитс

IRL pressikonverents Foto: Ilmar Saabas


Совет уполномоченных партии Isamaa утвердил предвыборную программу и список кандидатов на выборах в Европарламент. Возглавит список Рихо Террас.
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Настоящий помещик! Смотрите, владельцем какой роскошной мызы, а также земель и домов является лидер EKRE Март Хельме

Коллаж. Фото: Кристьян Лепп


Лидер Консервативной партии Эстонии (EKRE) Март Хельме называет себя настоящим помещиком, уже более 20 лет являясь владельцем исторической мызы Сууре-Ляхтру в Ляэнемаа. Помимо шикарного особняка, политик совместно со своей супругой Хелле-Мооникой является собственником и других весьма ценных объектов недвижимости.
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ВИДЕО | Яна Тоом: у меня дома дилемма, дети спрашивают — почему мы создаем коалицию с "нацистами"? Сын организует протест против EKRE


Яна Тоом (Центристская партия) заявила Delfi, что она против коалиции с EKRE, но теперь посвятит себя подготовке к выборам в Европарламент.
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Не забыли перевести часы? В ночь на воскресенье Эстония перешла на летнее время

Foto: Ester Vaitmaa


Уважаемые читатели, напоминаем, что в ночь на 31 марта Эстония перешла на летнее время. Стрелки часов следует перевести на час вперед.
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ФОТО: Таллиннский торговый центр Viru эвакуировали из-за угрозы взрыва

Foto: Rauno Volmar


Сегодня чуть раньше 11 часов поступило предупреждение о взрыве в таллиннском торговом центре Viru.
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ФОТО | Не только Viru: взрывом угрожали и торговым центрам Kristiine и Rocca al Mare, а также Arsenal

Lugeja foto


Помимо торгового центра Viru, по электронной почте предупреждения о бомбе сегодня получили также Kristiine и Rocca al Mare.
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ФОТО: В Таллинне и Тарту прошли демонстрации против коалиции EKREIKE — в столице на мероприятие пришли Яак Мадисон и сторонники EKRE

Foto: Rauno Volmar


Организаторы призывали людей в Таллинне и Тарту сегодня в полдень выразить протест против того, что Центристская партия, Isamaa и EKRE, очевидно, вместе сформируют правительство.
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ВИДЕО DELFI | Русские на манифестации "ЗА свободу, ПРОТИВ лжи!": мы не паразитирующие тиблы, не пятая колонна и не раковая опухоль


Сегодня, 31 марта, в Таллинне и Тарту прошли демонстрации против коалиции EKREIKE.
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На Украине стартовали выборы президента

Foto: REUTERS/SCANPIX


По последним данным, в списках голосующих — 35,56 млн человек. В качестве кандидатов в президентской гонке участвуют 39 политиков.
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Президентские выборы в Украине: высокая явка и очереди перед участками

Foto: Sputnik/Scanpix


В Украине проходят президентские выборы. Избирательные участки открыты до 22 часов. DW об основных событиях дня.
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Данные экзитполов: во второй тур выборов на Украине выходят Зеленский и Порошенко

Foto: Sputnik/Scanpix


Шоумен Владимир Зеленский лидирует в первом туре голосования на выборах президента Украины с 30,4%, действующий глава государства Петр Порошенко набирает 17,8%, лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко — 14,2%, свидетельствуют данные Национального экзитпола (опроса избирателей на выходе с участков).
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ФОТО: На Коплиских линиях горит заброшенный дом

Põleng Kopli liinidel Foto: Facebooki Pelgulinna grupp


В Таллинне в Копли на 5-й линии горит заброшенный жилой дом царских времен. Здание очень сильно пострадало.
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Керсти Кальюлайд созвала первое заседание нового состава Рийгикогу на 4 апреля

"Eesti 2035" strateegia arutelu Foto: Raigo Pajula, riigikantselei


Президент Эстонии Керсти Кальюлайд созвала первое заседание Рийгикогу XIV созыва на 4 апреля — соответствующий приказ глава государства подписала в воскресенье, 31 марта.
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ФОТО и ВИДЕО: Гномы и феи, викинги и ковбои — как прошел благотворительный веселый костюмированный забег в Нарве


Спортивный клуб MOTUS открыл сезон бега благотворительным веселым костюмированным забегом.
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Неожиданный вызов: в Тарту помощь полиции потребовалась влюбленным, приковавшим себя друг к другу наручниками

Foto: MEELIS TOMSON, Õhtuleht


Лыунаская префектура полиции делится в Facebook своеобразным случаем: вчера полицейский патруль отправился на помощь парочке, которая решила добавить немножко остроты в свою интимную жизнь.
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ФОТО: Вот такая весна... В Таллинне шел снег. Чего ждать от погоды в первые дни апреля?

Lumi Foto: Rauno Volmar


Еще вчера казалось, что зимнюю одежду можно окончательно убрать в шкаф, но не тут-то было.
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Мартин Хельме: Закон о сожительстве не отменят, но у нас есть решение. Мы получили золотой ключик

Koalitsiooniläbirääkimised Foto: Priit Simson


Мартин Хельме подтвердил в передаче TRE-raadio, что относительно Закона о сожительстве они не смогли убедить Isamaa и Центристскую партию, чтобы полностью отказаться от него. Но есть другое решение.
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ВИДЕО: Эдгар Сависаар рассуждает об идее баллотироваться в Европарламент

Foto: Kiur Kaasik


Эдгар Сависаар опубликовал в YouTube видео, где говорит о том, что, может быть, ему пришло время баллотироваться в Европарламент. Очевидно, это останется только разговорами.
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Кая Каллас: коалицию EKREIKE очень трудно предотвратить, но Партия реформ будет бороться до последней капли крови

Kaja Kallas Foto: Taavi Sepp


Кая Каллас сказала Delfi в связи со своим очередным предложением коалиционных переговоров Юри Ратасу, что собирается бороться для предотвращения формирующейся сейчас коалиции до последней капли крови. В то же время она согласилась, что сейчас им трудно в этом отношении реально что-то предпринять.
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