ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Кальюлайд на "Тур де Франс" и выпавший из окна ребенок

В случае кризисной ситуации или войны нас ожидает нехватка продуктов и голод. А вот семье проживающего на улице Валге в Таллинне предпринимателя Пеэтера Пяртеля (35) это не грозит, пишет Eesti Ekspress.

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"Машина получает удар в бок, а это особенно опасно". Читатель возмущен — на одном перекрестке три аварии за пару дней, были пострадавшие

Delfi lugeja

Читатель Delfi сообщил, что за несколько дней на одном и том же месте произошло три аварии. А в последний раз врачи увезли людей в больницу. Таллиннский департамент транспорта не видит особой проблемы в данном участке дороги.

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ФОТО и ВИДЕО | На улице Туукри в Таллинне горел деревянный многоквартирный дом, жильцов эвакуировали

Сегодня утром около 5 часов спасательный центр получил сообщение, что на улице Туукри горит двухэтажный деревянный многоквартирный дом.

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Таллиннской горуправе сообщили о желании команды Нолана продлить съемки на Лаагна теэ только вчера

Filmivõtted Laagna teel Foto: Andres Putting

Вчера съемочная группа режиссера Кристофера Нолана сообщила, что они хотят снимать на Лаагна теэ на два дня дольше, чем планировалось. Советник Таллиннской горуправы Прийт Симсон отметил, что информация свежая и город узнал об официальном желании только вчера после обеда.

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ФОТО | Спасибо Нолану за это! Смотрите, кто пришел на семейный день в парке Паэ

Pae pargi perepäev Foto: Rauno Volmar

ТОП DELFI В ЮРМАЛЕ | ФОТО и ВИДЕО: Алла Пугачева похвасталась стройной фигурой и роскошными ногами в мини-шортах Российскому боксеру после боя удалили часть черепа. Он в коме ФОТО: Новая звезда на площадке! На Лаагна теэ снимают австралийскую красавицу

Сегодня в 12 часов в Ласнамяэ начался семейный день в парке Паэ, который является частью летней культурной программы ”Кинолето Ласнамяэ”, а в конце мероприятия выступил Уку Сувисте.

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Яак Мадисон намерен препятствовать работе Европарламента

Foto: Rauno Volmar

Набравший на выборах в Европарламент 22 819 голосов член EKRE Яак Мадисон хочет внести свой вклад в остановку деятельности Европарламента.

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ГРАФИК | Самые высокооплачиваемые руководители стран. Смотрите, на каком месте Юри Ратас и Керсти Кальюлайд

Singapuri peaminister Lee Hsien Loong, Saksamaa kantsler Angela Merkel ja Eesti president Kersti Kaljulaid. Foto: Kollaaž, Scanpix/AP/ Ekspress Meedia

Больше всего зарабатывает премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун, его годовая зарплата 1.8 миллионов евро или 150 482 евро в месяц, пишет 24/7 Wall Street.

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Спортивный президент! Керсти Кальюлайд проехала сложнейший этап "Тур де Франс" почти за 9 часов

President Kaljulaidi rattatuur Narvas Foto: Jaanus Lensment

Сегодня проходил народный заезд в рамках супермногодневки "Тур де Франс". Президент Эстонии Керсти Кальюлайд преодолела 135 километров.

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Педофил объявил голодовку, потому что не считает себя виновным в эксплуатации детей