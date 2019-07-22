ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Кальюлайд на "Тур де Франс" и выпавший из окна ребенок

В Таллинне двухлетний ребенок выпал из окна второго этажа. Финских туристов шокировали цены на детские развлечения во время Дней моря в Таллинне. Керсти Кальюлайд проехала сложнейший этап "Тур де Франс" почти за 9 часов. Смотрите наши видеорепортажи из Юрмалы!
В Таллинне двухлетний ребенок выпал из окна второго этажа и был доставлен в больницу
Сегодня утром полиция получила сообщение о несчастном случае в столичном районе Нымме, где двухлетний ребенок выпал из окна второго этажа. Loe edasi...
Финских туристов шокировали цены на детские развлечения во время Дней моря в Таллинне
На прошлых выходных в Таллинне в очередной раз с большим размахом прошли Дни моря. Финские туристы, приехавшие в столицу Эстонии специально по случаю этого разрекламированного события, были удивлены небывалыми, по их мнению, ценами на детские аттракционы, а также тот факт, что после обеда для семей с детьми не было предусмотрено ни одного бесплатного мероприятия, пишет Kasulik. Loe edasi...
В ожидании большого кризиса бизнесмен из Ласнамяэ запасся сухпайками НАТО
В случае кризисной ситуации или войны нас ожидает нехватка продуктов и голод. А вот семье проживающего на улице Валге в Таллинне предпринимателя Пеэтера Пяртеля (35) это не грозит, пишет Eesti Ekspress. Loe edasi...
"Машина получает удар в бок, а это особенно опасно". Читатель возмущен — на одном перекрестке три аварии за пару дней, были пострадавшие
Читатель Delfi сообщил, что за несколько дней на одном и том же месте произошло три аварии. А в последний раз врачи увезли людей в больницу. Таллиннский департамент транспорта не видит особой проблемы в данном участке дороги. Loe edasi...
ФОТО и ВИДЕО | На улице Туукри в Таллинне горел деревянный многоквартирный дом, жильцов эвакуировали
Сегодня утром около 5 часов спасательный центр получил сообщение, что на улице Туукри горит двухэтажный деревянный многоквартирный дом. Loe edasi...
Таллиннской горуправе сообщили о желании команды Нолана продлить съемки на Лаагна теэ только вчера
Вчера съемочная группа режиссера Кристофера Нолана сообщила, что они хотят снимать на Лаагна теэ на два дня дольше, чем планировалось. Советник Таллиннской горуправы Прийт Симсон отметил, что информация свежая и город узнал об официальном желании только вчера после обеда. Loe edasi...
ФОТО | Спасибо Нолану за это! Смотрите, кто пришел на семейный день в парке Паэ
Педофил объявил голодовку, потому что не считает себя виновным в эксплуатации детей
В июне Госсуд постановил, что педофил Урмас Валге должен провести восемь лет за решеткой. В длинном обвинительном акте около 25 молодых людей дали показания против него. Однако он считает себя невиновным и 15 июля объявил голодовку. Loe edasi...
СМИ сообщили о смерти президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. Посольство в РФ назвало информацию ложью
Мазаев рассказал, как стал поклонником Путина и почему Вакарчук потерял свою ценность как рокер. А еще назвал Резника предателем и мудаком
В Юрмале проходит международный музыкальный фестиваль Laima Rendezvous. Фестиваль в этом году юбилейный, ему пять лет. Во второй день фестиваля выступил лидер рок-группы ”Моральный кодекс” Сергей Мазаев. В интервью Delfi музыкант рассказал о своем отношении к Путину. Loe edasi...
DELFI В ЮРМАЛЕ | ВИДЕО: Заявившая о прекращении гастролей в РФ Нино Катамадзе: я там проводила и провожу много времени
В Юрмале проходит международный музыкальный фестиваль Laima Rendezvous, на котором выступила грузинская джазовая певица Нино Катамадзе. В интервью Delfi Нино рассказала, что покупает в Эстонии, когда приезжает с гастролями. Loe edasi...
DELFI В ЮРМАЛЕ | ФОТО и ВИДЕО: "Это был прошлый век". Сергей Лазарев рассказал, как впервые приехал в Таллинн
В Юрмале прошел заключительный международный музыкальный фестиваль Laima Rendezvous, на котором выступил известный российский певец, участник "Евровидения" Сергей Лазарев. Loe edasi...
DELFI В ЮРМАЛЕ | ФОТО и ВИДЕО: Алла Пугачева похвасталась стройной фигурой и роскошными ногами в мини-шортах
DELFI В ЮРМАЛЕ | ВИДЕО: Винокур — о фестивале Лаймы Вайкуле через 20 лет и выступлении Уку Сувисте
В Юрмале проходит международный музыкальный фестиваль Laima Rendezvous, гостем которого на протяжении всех дней является известный российский юморист Владимир Винокур. Loe edasi...
DELFI В ЮРМАЛЕ | Сати Казанова рассказала об отношении к европейским нормам, когда каждый платит сам за себя
В Юрмале, в концертном зале Dzintari проходит международный музыкальный фестиваль Laima Rendezvous. Вчера прошел второй день фестиваля, на котором выступила популярная российская певица Сати Казанова. В интервью Delfi она рассказала, как относится к европейскому стандарту, когда в ресторане каждый платит сам за себя. Loe edasi...
DELFI В ЮРМАЛЕ | Аркадий Укупник рассказал о старом друге из Эстонии и восхитился выступлением Уку Сувисте
В Юрмале в самом разгаре международный музыкальный фестиваль Laima Rendezvous, который проходит в концертном зале Dzintari. Фестиваль в этом году юбилейный, ему пять лет. В качестве зрителя на фестивале присутствовал композитор, продюсер и заслуженный артист России Аркадий Укупник. Loe edasi...
ФОТО | В центре Таллинна столкнулись автомобиль и машина скорой помощи, пострадали пять человек
ВТаллинне на Пярнуском шоссе у Эстонского драматического театра сегодня незадолго до 11 часов столкнулись автомобиль и ехавшая по вызову скорая помощь, пострадали в общей сложности пять человек. Loe edasi...
Пассажир умер от побоев в поезде Петербург-Новороссийск
Вице-министр образования и науки РК арестована
Младший сын Соколова рассказал, как брат убивал мать
Фатальное невезение Хохлова!