11.03.2019, 12:00

ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Избитый в автобусе ребенок, самоубийство заключенной и авиакатастрофа в Эфиопии. А еще Масленица!

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ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Избитый в автобусе ребенок, самоубийство заключенной и авиакатастрофа в Эфиопии. А еще Масленица!
Foto: Sergei Grits, AP

Начнем с хорошей новости — на выходных прошли масленичные гуляния. Остальные новости менее радужные, но все равно заслуживают прочтения. Читайте дайджест самого важного, что произошло на этих выходных.

ГАЛЕРЕЯ: С мартовской бомбардировки Таллинна прошло 75 лет. На площади Вабадузе зажгли свечи в память о погибших

Märtsipommitamise 75. aastapäev Harju tänaval Foto: Kristjan Järv

9 марта вечером на площади Вабадузе зажгли свечи в память о погибших во время мартовской бомбардировки 75 лет назад.
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Не уступил место в автобусе? Женщина ударила 9-летнего мальчика кулаком в лицо

Foto: Andres Putting

Несколько дней назад в соцсетях распространилась информация, что 6 марта после обеда взрослая женщина, которая на тот момент находилась в автобусе, ударила кулаком в лицо 9-летнего мальчика.
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Евгений Криштафович: факельное шествие 9 мая? Что еще принесет союз центристов и EKRE

Jevgeni Krištafovitš Foto: Karin Kaljuläte

Совсем не сложно представить коалицию, в которой с одной стороны будет партнер ”Единой России”Центристская партия, а с другой — EKRE, новых членов парламента от которой выгоняют из ночных клубов за публичное скандирование ”Heil Hitler!”.
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Умер Владимир Этуш

Sputnik - Scanpix

Умер народный артист СССР, актер Владимир Этуш. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Пятого канала.
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Главный секретарь Партии реформ Эркки Кельдо: то, что мы хотим забрать деньги у пенсионеров и детей — неправда

Reformierakonna uus peasekretär Erkki Keldo Foto: Rauno Volmar

В пятницу вечером главный секретарь Партии реформ Эркки Кельдо разослал своим коллегам по партии письмо, в котором написал, что решение Центристской партии отказаться от коалиционных переговоров было сюрпризом и показывает то, что центристы продолжают избирательную компанию.
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ВИДЕО | Как девушка из Ласнамяэ стала хозяйкой элитного салона красоты в Милане

Программа "Seitsmesed uudised" на TV3 побывала в Милане в гостях у эстонки Марии Ларионовой, которая является хозяйкой популярного салона красоты, пишет Naistekas.
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Яак Мадисон: Юри Ратасу было бы разумно начать переговоры с EKRE и Isamaa

Jaak Madison Foto: Kristjan Järv

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По оценке вице-председателя EKRE Яака Мадисона руководитель Партии реформ Кая Каллас не справилась с началом коалиционных переговоров, из-за чего Юри Ратасу будет разумно начать параллельные переговоры с EKRE и Isamaa.
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Коалиция центристов и EKRE все ближе? Глава ”Отечества” Сеэдер считает, что возможны все варианты

Helir-Valdor Seeder Foto: Tiit Blaat

По словам председателя партии Isamaa Хелира-Вальдора Сеэдера, который в выходные разговаривал с лидерами всех парламентских партий, на сегодня в игре в качестве возможных вариантов коалиции оба тройственных союза. Официальное предложение по формированию коалиции сейчас сделала лишь Партия реформ, однако, по словам главы ”отечественников”, это не означает, что не могут появиться и другие предложения.
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”Я положил в банкомат 500 евро. На счет перевели 400. Где остальные?!” Объясняет банк

фото иллюстративное AFP / Scanpix

В редакцию rusDelfi обратилась читательница Анна. Женщина поведала историю, произошедшую с ее супругом Андреем пару недель назад. Мужчина поместил в банкомат 500 евро, засчитали, как утверждает женщина, всего 400. Разница в 100 евро ”где-то потерялась”, и вернуть ее пока не удалось. Также Анна добавила, что этот случай — не единственный, и ей известны еще несколько подобных историй.
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ФОТО И ВИДЕО | Новейший Боинг-737 "Эфиопских авиалиний" разлетелся на куски. Не выжил никто

Фото: MICHAEL TEWELDE, AFP

Авиалайнер Boeing 737 компании Ethiopian Airlinesi, на борту которого находились 157 человек, потерпел крушение после взлета в аэропорту столицы Эфиопии Аддис-Аббебе.
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Женщина-заключенная выпрыгнула из окна Центральной больницы и разбилась насмерть

Küünal Foto: Henri-Kristian Kirsip

В субботу в 12:30 полицейские доставили из тюрьмы в больницу для проведения контроля состояния здоровья 24-летнюю женщину, которая впоследствии свела счеты с жизнью.
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ИНТЕРВЬЮ | Ольга Иванова покинула большую политику из-за смертей матери и дяди

OLGA IVANOVA Foto: Kristjan Lepp

Ольга Иванова (34), некогда доверенное лицо Эдгара Сависаара, депутат Рийгикогу и старейшина Ласнамяэ после смертей матери и дяди переосмыслила свою жизнь. В интервью Kroonika Иванова утверждает, что работа в парламенте — одна из самых пустых и бессмысленных, поэтому на этих выборах она не баллотировалась в Рийгикогу.
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Наш герой! Пожилой нарвитянин прогнал молодого разбойника с пистолетом из цветочного магазина в Кингисеппе

Foto: Eero Vabamägi

Налетчик напугал женщину-кассира цветочного магазина в Кингисеппском районе Ленинградской области, но получил отпор от добропорядочного покупателя, передал портал 47news.
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ФОТО | Найдите себя! В Ласнамяэ и Маарду с размахом отпраздновали Масленицу

Vastlapäev Pae pargis Foto: Kristjan Järv

В воскресенье, 10 марта, в общей сложности тысячи жителей столичного Ласнамяэ и города Маарду по традиции отправились на посвященные Масленице гуляния. В Таллинне праздник был устроен возле управы части города Ласнамяэ, а в Маарду — на площади перед Народным домом.
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ФОТО, ВИДЕО | Тысячи россиян вышли на улицы в защиту свободного интернета

Фото: Scanpix

Протестующие вышли сегодня на улицы Москвы, Воронежа, Хабаровска и других крупных городов России после того, как в Госдуме был взят в разработку законопроект об ограничении интернета. Только в Москве число участников акции достигло 15 000 человек.
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