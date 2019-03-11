ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Избитый в автобусе ребенок, самоубийство заключенной и авиакатастрофа в Эфиопии. А еще Масленица!

Совсем не сложно представить коалицию, в которой с одной стороны будет партнер ”Единой России” — Центристская партия, а с другой — EKRE, новых членов парламента от которой выгоняют из ночных клубов за публичное скандирование ”Heil Hitler!”.

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Умер Владимир Этуш

Sputnik - Scanpix

Умер народный артист СССР, актер Владимир Этуш. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Пятого канала.

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Главный секретарь Партии реформ Эркки Кельдо: то, что мы хотим забрать деньги у пенсионеров и детей — неправда

Reformierakonna uus peasekretär Erkki Keldo Foto: Rauno Volmar

В пятницу вечером главный секретарь Партии реформ Эркки Кельдо разослал своим коллегам по партии письмо, в котором написал, что решение Центристской партии отказаться от коалиционных переговоров было сюрпризом и показывает то, что центристы продолжают избирательную компанию.

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ВИДЕО | Как девушка из Ласнамяэ стала хозяйкой элитного салона красоты в Милане

Программа "Seitsmesed uudised" на TV3 побывала в Милане в гостях у эстонки Марии Ларионовой, которая является хозяйкой популярного салона красоты, пишет Naistekas.

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Яак Мадисон: Юри Ратасу было бы разумно начать переговоры с EKRE и Isamaa

Jaak Madison Foto: Kristjan Järv

ТОП ”Я положил в банкомат 500 евро. На счет перевели 400. Где остальные?!” Объясняет банк дополнено Исторический поворот: рабочие мигранты из Эстонии покидают Финляндию ФОТО: Решившуюся на ассистированное самоубийство Яне Паберит проводили в Швейцарию танцами и большим золотым яйцом

По оценке вице-председателя EKRE Яака Мадисона руководитель Партии реформ Кая Каллас не справилась с началом коалиционных переговоров, из-за чего Юри Ратасу будет разумно начать параллельные переговоры с EKRE и Isamaa.

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Коалиция центристов и EKRE все ближе? Глава ”Отечества” Сеэдер считает, что возможны все варианты

Helir-Valdor Seeder Foto: Tiit Blaat

По словам председателя партии Isamaa Хелира-Вальдора Сеэдера, который в выходные разговаривал с лидерами всех парламентских партий, на сегодня в игре в качестве возможных вариантов коалиции оба тройственных союза. Официальное предложение по формированию коалиции сейчас сделала лишь Партия реформ, однако, по словам главы ”отечественников”, это не означает, что не могут появиться и другие предложения.

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”Я положил в банкомат 500 евро. На счет перевели 400. Где остальные?!” Объясняет банк

фото иллюстративное AFP / Scanpix

В редакцию rusDelfi обратилась читательница Анна. Женщина поведала историю, произошедшую с ее супругом Андреем пару недель назад. Мужчина поместил в банкомат 500 евро, засчитали, как утверждает женщина, всего 400. Разница в 100 евро ”где-то потерялась”, и вернуть ее пока не удалось. Также Анна добавила, что этот случай — не единственный, и ей известны еще несколько подобных историй.

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ФОТО И ВИДЕО | Новейший Боинг-737 "Эфиопских авиалиний" разлетелся на куски. Не выжил никто

Фото: MICHAEL TEWELDE, AFP

Авиалайнер Boeing 737 компании Ethiopian Airlinesi, на борту которого находились 157 человек, потерпел крушение после взлета в аэропорту столицы Эфиопии Аддис-Аббебе.

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Женщина-заключенная выпрыгнула из окна Центральной больницы и разбилась насмерть

Küünal Foto: Henri-Kristian Kirsip

В субботу в 12:30 полицейские доставили из тюрьмы в больницу для проведения контроля состояния здоровья 24-летнюю женщину, которая впоследствии свела счеты с жизнью.

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ИНТЕРВЬЮ | Ольга Иванова покинула большую политику из-за смертей матери и дяди