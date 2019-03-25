ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Бедствие судна Viking Sky и инструкции на случай кризиса

Министерство внутренних дел Эстонии разослало жителям страны электронные письма с инструкциями на случай кризиса. В Таллинне BMW протаранил ограждение детского сада и вылетел на площадку. С терпящего бедствие норвежского судна Viking Sky эвакуированы почти 400 человек. Эти и другие интересные новости — читайте в нашей в традиционной подборке!
"Эта информация может спасти вашу жизнь и жизни ваших близких". МВД разослало жителям Эстонии инструкции на случай кризиса
Читатель жалуется на "террор" со стороны Свидетелей Иеговы. Можно ли вызвать полицию?
Delfi позвонила читательница из Йыхви и пожаловалась на то, что к ним в дом постоянно ходят Свидетели Иеговы. По ее словам, на собрании квартирного товарищества жильцы договорились не пускать иеговистов в дом, но они все равно попадают внутрь и ходят от квартиры к квартире. Loe edasi...
ВИДЕО: В Тарту бесправный нарководитель пытался скрыться от полиции: в ход пошло оружие
В субботу вечером в Тарту полиция задержала водителя в состоянии наркотического опьянения. Loe edasi...
ФОТО и ВИДЕО: С круизного судна у берегов Норвегии эвакуируют около 1300 человек
В субботу у попавшего в шторм у западного побережья Норвегии круизного судна Viking Sky отказал двигатель. С него эвакуируют приблизительно 1300 пассажиров. Loe edasi...
ФОТО: В Таллинне BMW протаранил ограждение детского сада и вылетел на площадку