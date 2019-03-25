25.03.2019, 10:30

ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Бедствие судна Viking Sky и инструкции на случай кризиса


rus.delfi.ee
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Viking Sky
Viking SkyFoto: Svein Ove Ekornesvag, AP

Министерство внутренних дел Эстонии разослало жителям страны электронные письма с инструкциями на случай кризиса. В Таллинне BMW протаранил ограждение детского сада и вылетел на площадку. С терпящего бедствие норвежского судна Viking Sky эвакуированы почти 400 человек. Эти и другие интересные новости — читайте в нашей в традиционной подборке!

"Эта информация может спасти вашу жизнь и жизни ваших близких". МВД разослало жителям Эстонии инструкции на случай кризиса

Toiduvarud foto: jaanus piirsalu


Министерство внутренних дел Эстонии разослало жителям страны электронные письма с инструкциями на случай кризиса:
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Лайнер Viking Sky прибыл в порт

AP - Scanpix


Норвежский круизный лайнер Viking Sky с отказавшим в море двигателем прибыл в порт города Молде, передает ТАСС со ссылкой на трансляцию местного телевидения.
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На судне Viking Sky завершились спасательные работы, судно своим ходом идет в порт

AFP


Эвакуация пассажиров с парома Viking Sky завершена, судно своим ходом идет в норвежский порт Мольде, информирует компания-оператор парома Viking Ocean Cruises.
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ВИДЕО: С терпящего бедствие норвежского судна Viking Sky эвакуированы почти 400 человек. Восстановлена работа двигателей

AP - Scanpix


С терпящего бедствие норвежского круизного лайнера Viking Sky эвакуированы уже почти 400 человек, сообщает VG.
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В Финляндии "Солдат Одина" набросился на министра иностранных дел на фермерской ярмарке

Фото: Heikki Saukkomaa / Lehtikuva


Охранники задержали нападавшего, пишет Yle.
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Читатель жалуется на "террор" со стороны Свидетелей Иеговы. Можно ли вызвать полицию?

Jehoova tunnistajad Foto: Andres Putting


Delfi позвонила читательница из Йыхви и пожаловалась на то, что к ним в дом постоянно ходят Свидетели Иеговы. По ее словам, на собрании квартирного товарищества жильцы договорились не пускать иеговистов в дом, но они все равно попадают внутрь и ходят от квартиры к квартире.
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ВИДЕО: В Тарту бесправный нарководитель пытался скрыться от полиции: в ход пошло оружие

фото иллюстративное Foto: Ilmar Saabas


В субботу вечером в Тарту полиция задержала водителя в состоянии наркотического опьянения.
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ФОТО и ВИДЕО: С круизного судна у берегов Норвегии эвакуируют около 1300 человек

Reuters


В субботу у попавшего в шторм у западного побережья Норвегии круизного судна Viking Sky отказал двигатель. С него эвакуируют приблизительно 1300 пассажиров.
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ФОТО: В Таллинне BMW протаранил ограждение детского сада и вылетел на площадку

PPA

ТОП


Сегодня утром на улице Вирмалисе в Таллинне автомобиль BMW въехал во двор детского сада.
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ФОТО и ВИДЕО: Рихо Террас вступает в Isamaa и идет от партии первым номером на выборы в Европарламент


Пресс-служба партии Isamaa подтвердила, что командующий Силами обороны генерал Рихо Террас решил присоединиться к партии и будет выдвигаться первым номером по ее списку на выборах в Европарламент.
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