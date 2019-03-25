ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Бедствие судна Viking Sky и инструкции на случай кризиса



С терпящего бедствие норвежского круизного лайнера Viking Sky эвакуированы уже почти 400 человек, сообщает VG.

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В Финляндии "Солдат Одина" набросился на министра иностранных дел на фермерской ярмарке

Фото: Heikki Saukkomaa / Lehtikuva



Охранники задержали нападавшего, пишет Yle.

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Читатель жалуется на "террор" со стороны Свидетелей Иеговы. Можно ли вызвать полицию?

Jehoova tunnistajad Foto: Andres Putting



Delfi позвонила читательница из Йыхви и пожаловалась на то, что к ним в дом постоянно ходят Свидетели Иеговы. По ее словам, на собрании квартирного товарищества жильцы договорились не пускать иеговистов в дом, но они все равно попадают внутрь и ходят от квартиры к квартире.

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ВИДЕО: В Тарту бесправный нарководитель пытался скрыться от полиции: в ход пошло оружие



В субботу вечером в Тарту полиция задержала водителя в состоянии наркотического опьянения.

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ФОТО и ВИДЕО: С круизного судна у берегов Норвегии эвакуируют около 1300 человек

Reuters



В субботу у попавшего в шторм у западного побережья Норвегии круизного судна Viking Sky отказал двигатель. С него эвакуируют приблизительно 1300 пассажиров.

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ФОТО: В Таллинне BMW протаранил ограждение детского сада и вылетел на площадку

PPA

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Сегодня утром на улице Вирмалисе в Таллинне автомобиль BMW въехал во двор детского сада.

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ФОТО и ВИДЕО: Рихо Террас вступает в Isamaa и идет от партии первым номером на выборы в Европарламент



Пресс-служба партии Isamaa подтвердила, что командующий Силами обороны генерал Рихо Террас решил присоединиться к партии и будет выдвигаться первым номером по ее списку на выборах в Европарламент.

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