ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: 25 лет с крушения "Эстонии" и тайна гибели Виктора Цоя



В субботу в 15.45 в Центр тревоги поступила информация о трагическом происшествии на Таллиннском певческом поле: 35-летний мужчина разогнался на велосипеде, врезался в столб уличного освещения и погиб на месте.

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Полицейский спецназ задержал в Таллинне вооруженного грабителя

Priit Simson



Вчера вечером в Таллинне на улице Ситси группа быстрого реагирования Департамента полиции и погранохраны задержала совершившего ограбление мужчину. Ранее судимый преступник взят с санкции суда под стражу.

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ФОТО | Полиция остановила BMW для проверки. И тут случилось непредвиденное!

Kaspar Pokk



В субботу в полдень на шоссе Таллинн — Тарту, на четырехполосном участке Мяо произошло ДТП. Ехавший со стороны Тарту водитель Mazda не заметил, что на обочине припаркован BMW и врезался в него сзади.

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В Силламяэ в пожаре погиб человек, из горящего здания эвакуировали почти 100 человек

Henri-Kristian Kirsip

ТОП Судэксперт: смерть Виктора Цоя не связана с тем, что он заснул за рулем Рассыпать сахар: что означает примета Школьница погибла из-за оставленного заряжаться на ночь смартфона



В пятницу в 21.22 в Центр тревоги сообщили, что в Силламяэ из квартиры на шестом этаже девятиэтажного общежития на улице Каяка идет дым. На тушение пожара были направлены спасатели Силламяэ, Йыхви, Нарва-Йыэсуу и Кохтла-Ярве. К месту происшествия выехали медики и полицейские.

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ТАБЛИЦА | Выпускники каких автошкол успешно сдают экзамены в департаменте?

LIBEDARAJA SÕIDU ÕPPIMINE MÄNNIKUL FOTO: Marko Mumm



Портал Delfi составил таблицу успешности автошкол Эстонии.

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Судэксперт: смерть Виктора Цоя не связана с тем, что он заснул за рулем

Foto: ITAR-TASS, Shamukov Ruslan



Оснований говорить, будто легендарный ленинградский музыкант Виктор Цой заснул за рулем, из-за чего и погиб, нет. К такому выводу пришла петербургский судебный эксперт в результате исследования, ставшего возможным благодаря восстановленной Институтом безопасности дорожного движения схеме ДТП, происшедшего 15 августа 1990 года, пишет "Фонтанка".

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ВИДЕО DELFI | 10 вопросов директору интернет-магазина. Хитрости, скидки и почему посылки задерживаются?



Директор интернет-магазина Kaup24 Раймондас Зиленас новый герой видеопередачи RusDelfi "10 вопросов". Он рассказал, как можно сэкономить на покупках в интернете, откуда онлайн магазины берут дешевый товар и где лучше всего покупать товары. Смотрите видео!

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ФОТО | Мечтаете стать помещиком? На продажу выставлены почти 20 эстонских мыз, некоторые — по цене трешки в Ласнамяэ