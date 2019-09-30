30.09.2019, 08:50

ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: 25 лет с крушения "Эстонии" и тайна гибели Виктора Цоя


rus.delfi.ee
EST 3
Estonia laevaõnnetuses hukkunute mälestustseremoonia Katkenud Liini juures
Estonia laevaõnnetuses hukkunute mälestustseremoonia Katkenud Liini juuresFoto: Tiit Blaat

Как прошли ваши выходные? Надеемся, что расслабленно и приятно! Вот самые важные новости, которые вы могли пропустить.

"Человек висел у меня на ноге, а я не мог ему помочь". История спасения с парома "Эстония"

Ilmar Saabas


Ныне уже опытный мореход и предприниматель, а 25 лет назад - находившийся на пароме "Эстония" на практике курсант мореходного училища Таави Раба рассказывает журналисту Eesti Päevaleht историю свого спасения.
Loe edasi...

ФОТО | "Было так тихо, будто надо ходить на цыпочках". Фотограф вспоминает утро после крушения парома "Эстония"

28. septembri hommik. Sõitsime sadamasse Rahva Hääle uudistetoimetuse juhi Kalle Muuli Žiguliga. Peale tema ja minu olid autos ajakirjanikud Ain Parmas ja tema elukaaslane Victoria Näripä. Toona tehti pilti mustvalgele filmile, olin enne fotolaboris kiiresti kassetti paar rulli filmi kerinud. Kell oli umbes 11, kui sadamasse jõudsime. Inimesed olid veel täielikus teadmatuses. Terminalis valitses rusuv vaikus, ei räägitud ühtegi sõna. Oli selline tunne, et käi või kikivarvul. Rauno Volmar


Начавший работать фотографом 25 лет назад в газете Rahva Hääl Рауно Волмар вспоминает моменты на следующее утро после крушения парома "Эстония".
Loe edasi...

Умер режиссер Марк Захаров

Vyacheslav Prokofyev/TASS


Художественный руководитель московского театра Ленком, народный артист СССР Марк Захаров умер в субботу в Москве в возрасте 85 лет.
Loe edasi...

Трагедия на Певческом поле: велосипедист врезался в столб и погиб на месте

Henri-Kristian Kirsip


В субботу в 15.45 в Центр тревоги поступила информация о трагическом происшествии на Таллиннском певческом поле: 35-летний мужчина разогнался на велосипеде, врезался в столб уличного освещения и погиб на месте.
Loe edasi...

Полицейский спецназ задержал в Таллинне вооруженного грабителя

Priit Simson


Вчера вечером в Таллинне на улице Ситси группа быстрого реагирования Департамента полиции и погранохраны задержала совершившего ограбление мужчину. Ранее судимый преступник взят с санкции суда под стражу.
Loe edasi...

ФОТО | Полиция остановила BMW для проверки. И тут случилось непредвиденное!

Kaspar Pokk


В субботу в полдень на шоссе ТаллиннТарту, на четырехполосном участке Мяо произошло ДТП. Ехавший со стороны Тарту водитель Mazda не заметил, что на обочине припаркован BMW и врезался в него сзади.
Loe edasi...

В Силламяэ в пожаре погиб человек, из горящего здания эвакуировали почти 100 человек

Henri-Kristian Kirsip

ТОП


В пятницу в 21.22 в Центр тревоги сообщили, что в Силламяэ из квартиры на шестом этаже девятиэтажного общежития на улице Каяка идет дым. На тушение пожара были направлены спасатели Силламяэ, Йыхви, Нарва-Йыэсуу и Кохтла-Ярве. К месту происшествия выехали медики и полицейские.
Loe edasi...

ТАБЛИЦА | Выпускники каких автошкол успешно сдают экзамены в департаменте?

LIBEDARAJA SÕIDU ÕPPIMINE MÄNNIKUL FOTO: Marko Mumm


Портал Delfi составил таблицу успешности автошкол Эстонии.
Loe edasi...

Судэксперт: смерть Виктора Цоя не связана с тем, что он заснул за рулем

Foto: ITAR-TASS, Shamukov Ruslan


Оснований говорить, будто легендарный ленинградский музыкант Виктор Цой заснул за рулем, из-за чего и погиб, нет. К такому выводу пришла петербургский судебный эксперт в результате исследования, ставшего возможным благодаря восстановленной Институтом безопасности дорожного движения схеме ДТП, происшедшего 15 августа 1990 года, пишет "Фонтанка".
Loe edasi...

ВИДЕО DELFI | 10 вопросов директору интернет-магазина. Хитрости, скидки и почему посылки задерживаются?


Директор интернет-магазина Kaup24 Раймондас Зиленас новый герой видеопередачи RusDelfi "10 вопросов". Он рассказал, как можно сэкономить на покупках в интернете, откуда онлайн магазины берут дешевый товар и где лучше всего покупать товары. Смотрите видео!
Loe edasi...

ФОТО | Мечтаете стать помещиком? На продажу выставлены почти 20 эстонских мыз, некоторые — по цене трешки в Ласнамяэ

Foto: Uus Maa Kinnisvarabüroo / Kinnisvara24.ee


Moodne Kodu составил список мыз, который сейчас находятся в продаже. Новым владельцем можете стать и вы — цены начинаются от 75 000 евро!
Loe edasi...

Люди старшего поколения все чаще выбирают работу вместо отдыха на пенсии

Vabaduse väljakul jagati tasuta piima Foto: Andres Putting


Недавно опубликованная статистика выявила любопытную тенденцию — с каждым годом все больше людей 50+ даже по достижении пенсионного возраста продолжают активно работать. Почему пенсионеры не перестают трудиться, выгодно ли это и создают ли работодатели места специально для сотрудников в возрасте — узнала ”МК-Эстония”.
Loe edasi...

ФОТО и ВИДЕО: Это было в Палдиски! Смотрите, какое редкое природное явление удалось запечатлеть в эстонском городе


В ночь с субботы на воскресенье на полуострове Пакри, именуемый городом Палдиски, можно было наблюдать редкое природное явление — северное сияние.
Loe edasi...

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: