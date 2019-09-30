ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: 25 лет с крушения "Эстонии" и тайна гибели Виктора Цоя
Как прошли ваши выходные? Надеемся, что расслабленно и приятно! Вот самые важные новости, которые вы могли пропустить.
Как прошли ваши выходные? Надеемся, что расслабленно и приятно! Вот самые важные новости, которые вы могли пропустить.
Ныне уже опытный мореход и предприниматель, а 25 лет назад - находившийся на пароме "Эстония" на практике курсант мореходного училища Таави Раба рассказывает журналисту Eesti Päevaleht историю свого спасения.
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Начавший работать фотографом 25 лет назад в газете Rahva Hääl Рауно Волмар вспоминает моменты на следующее утро после крушения парома "Эстония".
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Художественный руководитель московского театра Ленком, народный артист СССР Марк Захаров умер в субботу в Москве в возрасте 85 лет.
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В субботу в 15.45 в Центр тревоги поступила информация о трагическом происшествии на Таллиннском певческом поле: 35-летний мужчина разогнался на велосипеде, врезался в столб уличного освещения и погиб на месте.
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Вчера вечером в Таллинне на улице Ситси группа быстрого реагирования Департамента полиции и погранохраны задержала совершившего ограбление мужчину. Ранее судимый преступник взят с санкции суда под стражу.
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В субботу в полдень на шоссе Таллинн — Тарту, на четырехполосном участке Мяо произошло ДТП. Ехавший со стороны Тарту водитель Mazda не заметил, что на обочине припаркован BMW и врезался в него сзади.
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В пятницу в 21.22 в Центр тревоги сообщили, что в Силламяэ из квартиры на шестом этаже девятиэтажного общежития на улице Каяка идет дым. На тушение пожара были направлены спасатели Силламяэ, Йыхви, Нарва-Йыэсуу и Кохтла-Ярве. К месту происшествия выехали медики и полицейские.
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Портал Delfi составил таблицу успешности автошкол Эстонии.
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Оснований говорить, будто легендарный ленинградский музыкант Виктор Цой заснул за рулем, из-за чего и погиб, нет. К такому выводу пришла петербургский судебный эксперт в результате исследования, ставшего возможным благодаря восстановленной Институтом безопасности дорожного движения схеме ДТП, происшедшего 15 августа 1990 года, пишет "Фонтанка".
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Недавно опубликованная статистика выявила любопытную тенденцию — с каждым годом все больше людей 50+ даже по достижении пенсионного возраста продолжают активно работать. Почему пенсионеры не перестают трудиться, выгодно ли это и создают ли работодатели места специально для сотрудников в возрасте — узнала ”МК-Эстония”.
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