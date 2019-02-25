ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: 101-я годовщина Эстонской Республики и мечты жителей Эстонии



Недавно Харьюский уездный суд вынес решение по одному грустному делу. Эта история могла бы послужить родителям напоминанием о том, как важно следить за своими детьми, пишет Eesti Päevaleht.

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Руководство таллиннского детсада и родители возмущены клеветой: бывшие работники говорят, что там бьют детей. "Запирала детей в темном туалете"



В редакцию ”МК-Эстонии” со слезами на глазах пришла женщина, которая стала рассказывать, чего она насмотрелась за пять дней работы помощником воспитателя в детском саду. Нервы не выдержали, и она написала заявление об уходе по собственному желанию. А заодно заявления в Департамент образования и полицию — о том, что наблюдала там физическое и психологическое насилие над малышами 2–3 лет.

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Участники эстонской телепередачи "4x4" чудом спаслись, провалившись на внедорожнике под лед на Таймыре

Foto: 4x4 Facebooki-leht



Путешествующие на внедорожниках по полуострову Таймыр в рамках съемок популярного телепроекта "4x4" эстонцы попали накануне в очень опасную ситуацию — одна из машин провалилась под лед, а ее экипаж спасся только благодаря быстрой реакции.

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ЭР101 МЕЧТА | "Мечтаю о лучшей Эстонии". "Чтобы люди перестали ненавидеть". Смотрите, о чем в день рождения страны мечтает 101 житель Эстонии!

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В честь Дня независимости ЭР Delfi расскажет вам о мечтах 101 жителя Эстонии в своем новом специальном проекте.

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Эстония лидирует в ЕС по количеству внебрачных детей

Jõululapsed Pelgulinna sünnitusmajas Foto: Tiit Blaat

ТОП ФОТО, ВИДЕО И БЛОГ: Торжественный прием президента Керсти Кальюлайд по случаю ЭР101. Гости, платья, речь главы государства, концерт и танцы! Порошок, гель или таблетки: что лучше использовать при стирке? ФОТО: "Eesti eest!" В факельном шествии EKRE в центре Таллинна приняли участие тысячи человек обновлено в 21:54



Согласно данным опроса, на каждые 100 браков в Эстонии приходится 51 развод, в Латвии — 47, в Литве — 42. Опрос также свидетельствует, что в Латвии 41% детей рождается вне брака, в Литве — 27%, в Эстонии — 56%, а в среднем по ЕС этот показатель составляет 43%, сообщает rus.err.ee.

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В Таллинне открылся Центр лечения боли Medicum

Фото: Вейко Илус



Медицинский центр Medicum открыл Центр лечения боли. Одна из основных целей создания и открытия Центра — оказывать помощь пациентам с любыми типами острой и хронической боли, кроме головной боли, в тех случаях, когда обычные методы лечения уже не помогают.

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ФОТО: Президент Кальюлайд открыла мероприятие "Эстония в сердце. Так храним единство", проходящее у мемориала жертвам коммунизма

Foto: Tiit Blaat



Сегодня у мемориала жертвам коммунистического режима в Маарьямяэ президент ЭР Керсти Кальюлайд открыла проводящееся по ее инициативе мероприятие "Эстония в сердце. Так храним единство".

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В Латвии хотят резко ограничить сделки с наличными деньгами