ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: 101-я годовщина Эстонской Республики и мечты жителей Эстонии
В воскресенье, 24 февраля, Эстония отмечала 101-ю годовщину независимости. Читайте самые важные новости прошедших праздничных выходных в нашей подборке.
В воскресенье, 24 февраля, Эстония отмечала 101-ю годовщину независимости. Читайте самые важные новости прошедших праздничных выходных в нашей подборке.
Портал rusDelfi продолжает рассказывать о том, как журналист Виталий Бесчастный проводит один день с кандидатом в Рийгикогу. На этот раз героем репортажа стал председатель городского собрания Таллинна, член правления Центристской партии Михаил Кылварт.
Наша рабочая среда началась в 6:30, а закончилась в 23:00. Событий было много, все перечислять просто не хватит места. Мы общались на разные темы, от скользких тротуаров в Таллинне до взаимоотношений с Россией, не могли не затронуть вопрос русских школ и перспективу занять министерский пост. Читайте, как прошел день самого популярного муниципального политика Эстонии.
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Недавно Харьюский уездный суд вынес решение по одному грустному делу. Эта история могла бы послужить родителям напоминанием о том, как важно следить за своими детьми, пишет Eesti Päevaleht.
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В редакцию ”МК-Эстонии” со слезами на глазах пришла женщина, которая стала рассказывать, чего она насмотрелась за пять дней работы помощником воспитателя в детском саду. Нервы не выдержали, и она написала заявление об уходе по собственному желанию. А заодно заявления в Департамент образования и полицию — о том, что наблюдала там физическое и психологическое насилие над малышами 2–3 лет.
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Путешествующие на внедорожниках по полуострову Таймыр в рамках съемок популярного телепроекта "4x4" эстонцы попали накануне в очень опасную ситуацию — одна из машин провалилась под лед, а ее экипаж спасся только благодаря быстрой реакции.
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В честь Дня независимости ЭР Delfi расскажет вам о мечтах 101 жителя Эстонии в своем новом специальном проекте.
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Согласно данным опроса, на каждые 100 браков в Эстонии приходится 51 развод, в Латвии — 47, в Литве — 42. Опрос также свидетельствует, что в Латвии 41% детей рождается вне брака, в Литве — 27%, в Эстонии — 56%, а в среднем по ЕС этот показатель составляет 43%, сообщает rus.err.ee.
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Медицинский центр Medicum открыл Центр лечения боли. Одна из основных целей создания и открытия Центра — оказывать помощь пациентам с любыми типами острой и хронической боли, кроме головной боли, в тех случаях, когда обычные методы лечения уже не помогают.
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Сегодня у мемориала жертвам коммунистического режима в Маарьямяэ президент ЭР Керсти Кальюлайд открыла проводящееся по ее инициативе мероприятие "Эстония в сердце. Так храним единство".
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Для уменьшения теневой экономики Министерство финансов Латвии предлагает значительно ограничить сделки с наличными деньгами, а в отдельных сферах вообще их запретить, сообщает латвийский Delfi со ссылкой на LETA.
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В четверг в полицию поступило сообщение о том, что 16 февраля в торговом центре Нарвы 18-летний молодой человек целился в 23-летнего мужчину похожим на оружие предметом, сообщает rus.err.ee.
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Эта криминальная история необычна в том числе и для видевших многое следователей и прокуроров, рассказывает Сейко Куйк, пресс-представитель Департамента полиции и погранохраны. Эта история — об ограблениях, подготовленных с редким профессионализмом. Эти ограбления совершала группировка, члены которой умело скрывали свои следы, никогда не говорили между собой по телефону и не оставляли на месте происшествия никаких следов, приклеивая свою одежду к телу скотчем и скрывали своё лицо.
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Электронное голосование на выборах в Рийгикогу началось в четверг, 21 февраля, в 9 утра, и завершится в среду, 27 февраля в 18 часов. Ежедневно в Государственную службу по организации выборов поступает около двух десятков жалоб от тех, кому не удается реализовать их избирательное право по интернету.
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В воскресенье по случаю Дня независимости пройдет факельное шествие, в котором в числе прочих примет участие, например, Тынис Мяги.
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Сегодня около 19.00 Центр тревоги получил сообщение от рыбака, который с другим любителем рыбалки утром вышел на лед Чудского озера в Тартумаа. Обратно дорогу мужчины найти не смогли и попросили о помощи.
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Сегодня Эстония празднует 101-ю годовщину независимости. В честь этой знаменательной даты по всей стране пройдут различные мероприятия и концерты. Мы постараемся донести до вас всю атмосферу празднований. Будет много интересного: прямые включения, фото, видео, интервью и прочее. Оставайтесь с DELFI!
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Сегодня мы отмечаем 101-й день рождения Эстонии. Традиционно день начался с торжественного поднятия флага на Тоомпеа. Флаг подняли в сопровождении гимна в 7:34.
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Сегодня в 9 утра состоялось возложение венков к монументу победы в Освободительной войне. С торжественной речь выступил премьер-министр Эстонии Юри Ратас.
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Сегодня в 10 часов утра в Тартуской обсерватории в честь 101-й годовщины ЭР началось торжественное мероприятие, участники которого выражают уважение к государственному флагу.
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Сегодня в 10 часов в церкви Каарли началось торжественное богослужение в честь 101-й годовщину ЭР.
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Сегодня в 12 часов на площади Вабадузе в Таллинне начался парад Сил обороны Эстонии.
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Бывшую первую леди Эвелин Ильвес сегодня не пригласили на годовщину Эстонской Республики. Вместо подготовки к балу и гламурного праздника она отметила 101-летие Эстонии, в полдень купаясь в ледяной воде — в то время, как тысячи людей ходили смотреть парад на площадь Вабадузе.
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В Курессааре годовщину Эстонской Республики отметили у монумента павшим в Освободительной войне построением Кайтселийта и Найскодукайтсе и последовавшим за ним собранием.
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Сегодня Эстония празднует 101-ю годовщину независимости. В честь этой знаменательной даты по всей стране пройдут различные мероприятия и концерты. Одно из наиважнейших событий — традиционный прием президента Керсти Кальюлайд. В этот раз он проходит в театре "Эстония".
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Сегодня на площади Вабадузе в Таллинне состоялся парад Сил обороны Эстонии.
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В воскресенье по случаю Дня независимости в столице прошло факельное шествие, в котором в числе прочих принял участие, например, Тынис Мяги.
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Сегодня, 24 февраля, в театре "Эстония" проходит президентский прием. Смотрите фото первых прибывших!
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Сегодня, 24 февраля, в театре "Эстония" проходит президентский прием по случаю Дня независимости Эстонии. Для журналистов, как всегда, предусмотрена отдельная комната, где помимо удобств для работы есть и еда. Чем же кормят журналистов? Дают ли им алкоголь? Смотрите видео!
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Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выступила с речью в честь Дня независимости Эстонии. Приводим ее слова в полном объеме:
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101-й день рождения Эстонской Республики в театре "Эстония" официально стартовал с праздничным концертом, постановщиком которого является Хендрик Тоомпере младший. На сцене выступили Хелги Салло, Тыну Карк, Волдемар Куслап и, конечно же, будущее Эстонии — дети!
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24 февраля в зале Академии наук вручии государственные премии в области науки, культуры и спорта, а также премию Видемана за изучение и популяризацию эстонского языка.
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Одним из главных моментов президентского бала является фотографирование перед специальным стендом. Гости позируют и пытаются выставить себя и свои наряды во всей красе.
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Delfi написал читатель с сообщением, что в Мустамяэ эвакуировали многоквартирный дом. Как выяснилось, причиной эвакуации был пожар.
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В Музее Банка Эстонии открылась выставка ”История формирования денежных знаков ЭР”. Среди других уникальных экземпляров можно увидеть поистине редкую купюру номиналом в 5000 марок. В мире имеется всего несколько экземпляров данного денежного знака.
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Когда президентская речь и праздничный концерт закончились, а церемония рукопожатий пройдена, можно наслаждаться праздником! Смотрите, что происходит на президентском приеме. Галерея пополняется.
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Вечером на перекрестке улиц Сууртюки и Копли в Таллинне произошло ДТП с участием трамвая и легкового автомобиля, в результате которого пострадали трое человек.
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На приеме в честь Дня независимости Эстонии Delfi пообщался с Мартином Репинским. По его словам, ему понравилась речь Керсти Кальюлайд, но вопрос необходимости стране президента нужно серьезно рассмотреть.
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Одна из важных частей ежегодного приема в честь Дня независимости — церемония рукопожатия, когда к президентской чете подходят гости, и пожимают друг другу руки. А после рукопожатия можно идти в зал — танцевать, выпивать и радоваться жизни. Смотрите, как гости бодро идут веселиться между искусственных грядок.
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На приеме в честь Дня независимости Эстонии Delfi пообщался с генералом Сил обороны Эстонии Антсом Лаанеотсом — о будущем, настоящем и насущном.
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Какой алкоголь и другие напитки предлагали гостям президентского приема в честь ЭР101 — журналист Delfi Ольга Привалова дегустирует на себе.
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Вот и подошел к концу очередной президентский прием в честь Дня Независимости. Смотрите, как гости ЭР101 и сама президент Кальюлайд с супругом покидают театр "Эстония".
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