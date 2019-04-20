20.04.2019, 22:00

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Звонок президента Грузии, отчет Языковой инспекции и подготовка к Пасхе


rus.delfi.ee
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Delfi lugejate lihavõtte munad
Delfi lugejate lihavõtte munadFoto: Delfi lugeja

Читайте главные новости за сегодня!

ГАЛЕРЕЯ: А как справляете Пасху вы? Присылайте фото!

Munadepühade värvilised munad Foto: Delfi lugeja

Пасха — один из самых красочных праздников в году, ведь на него всегда красят яйца, да и весна светит в окошко. Как справляете Пасху вы? Присылайте свои фото на vihje@delfi.ee и они появятся в этой галерее.
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ОПРОС: Что думают жители Таллинна и Москвы о встрече Кальюлайд с Путиным

Delfi решил узнать, как относятся жители эстонской столицы к визиту Керсти Кальюлайд в Москву. Все опрошенные сказали, что считают правильным навещать соседей, что это важный и нужный шаг. Подробнее смотрите в видео!
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ВИДЕО: Президент эстонского клуба показал неприличный жест

В четвертьфинальном поединке чемпионата Эстонии по баскетболу "Калев"/ТУ вырвал на последней секунде победу у Тартуского университета - 97:96 (39:45). Пока подопечные Мартина Мюйрсеппа ликовали по случаю выхода в полуфинал, президент столичного клуба Стен-Эрик Яантсон встал со скамейки запасных и показал неприличный жест руками.
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Жена Зеленского попала в черный список "Миротворца"

Фото: Facebook

Елена Зеленская — супруга кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского — попала в базу сайта "Миротворец". Об этом свидетельствует соответствующая запись, пишут Vesti-urk.com
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ГАЛЕРЕЯ: В парке Таммсааре собирают подписи за легализацию конопли

Foto: Rauno Volmar

Молодежная организация партии Зеленых ”Молодые Зеленые” активно борется за легализацию конопли. Сегодня в парке Таммсааре они собирают подписи под петицию, цель которой, помимо того, чтобы легализовать коноплю, также сделать ее более доступной.
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Результаты проверки Языковой инспекции: эстонский язык не знают в школах, больницах, магазинах и даже в горсобраниях

Eesti keele riigieksam Foto: Tiit Blaat

В своем отчете за 2018 год Языковая инспекция проверила соблюдение закона о языке в школах, магазинах, местных самоуправлениях и сфере туризма. Везде были найдены нарушения.
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В Ласнамяэ на опасном перекрестке построят пешеходный переход

Foto: Eero Vabamägi

Столичные власти обещают уделить внимание перекрестку улиц Прийсле и Уссимяэ в Ласнамяэ, где пешеходы ежедневно рискуют жизнями, переходя дорогу по проезжей части, пишет rus.err.
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Президент Грузии позвонила Керсти Кальюлайд после ее встречи с Путиным

AFP - Scanpix

ТОП

Саломе Зурабишвили поблагодарила президента Эстонии за поднятие вопроса о Грузии на встрече с президентом России, передает Грузия Online.
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Прокуратура США запросила для Бутиной полтора года лишения свободы

REUTERS - Scanpix

Прокуратура США рекомендовала приговорить россиянку Марию Бутину к полутора годам заключения, следует из документов суда, пишет РИА.Новости.
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ФОТО: На острове Прангли пьяный мужчина подстрелил собаку, животное скончалось

Tulistada saanud koer Foto: Eesti Loomakaitse Liit

В ночь с четверга на пятницу около 1:15 полиция получила вызов на остров Прангли, где мужчина выстрелил из ружья в собаку по имени Муки. Несмотря на все усилия врачей, животное умерло сегодня утром.
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В Гане похитили почетного посла Эстонии

EPA - Scanpix

В четверг утром в столице Ганы Аккре преступники похитили почетного консула Эстонии Набиля Макрама Басбу. В ходе полицейской операции его удалось освободить, мужчина не пострадал.
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ГАЛЕРЕЯ: День ветеранов в Нарве отметили показом военной техники

Narva veteranide päev Foto: Roman Vikulov

20 апреля в Нарве в 12:00-15:00 перед торговым центром Fama проходит празднование Дня ветеранов. В программе оказ военной техники, выступление военного оркестра и встреча с ветеранами боевых миссий, представителями военных союзников и Нарвской дружины Кайтселийта. Смотрите фото!
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Опрос: самая популярная на выборах в Европарламент — Партия реформ

Andrus Ansip Foto: Priit Simson

Отдать свои голоса на выборах в Европарламент представителям Партии реформ обещают 32% избирателей, что означает как минимум два мандата, при условии, что у Эстонии есть шесть мест в Европейском парламенте, пишет rus.err.
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Чистка судебных решений скроет от общественности госизменников, коррупционеров и мужчин, избивавших женщин

Foto: Ilmar Saabas

Согласно Закону о регистре наказаний, Министерство юстиции должно удалить из старых судебных решений имена людей, которым был вынесен обвинительный приговор, пишет Eesti Päevaleht.
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В гибели молодой журналистки в Северной Ирландии обвинили террористов

icon0.com

В городе Дерри в Северной Ирландии полиция обвиняет сепаратистскую террористическую группировку ”Новая ИРА” в организации уличных беспорядков, в результате которых погибла журналистка Лайра Макки. Об этом сообщает BBC News.
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