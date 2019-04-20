ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Звонок президента Грузии, отчет Языковой инспекции и подготовка к Пасхе
Читайте главные новости за сегодня!
Читайте главные новости за сегодня!
Пасха — один из самых красочных праздников в году, ведь на него всегда красят яйца, да и весна светит в окошко. Как справляете Пасху вы? Присылайте свои фото на vihje@delfi.ee и они появятся в этой галерее.
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Delfi решил узнать, как относятся жители эстонской столицы к визиту Керсти Кальюлайд в Москву. Все опрошенные сказали, что считают правильным навещать соседей, что это важный и нужный шаг. Подробнее смотрите в видео!
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В четвертьфинальном поединке чемпионата Эстонии по баскетболу "Калев"/ТУ вырвал на последней секунде победу у Тартуского университета - 97:96 (39:45). Пока подопечные Мартина Мюйрсеппа ликовали по случаю выхода в полуфинал, президент столичного клуба Стен-Эрик Яантсон встал со скамейки запасных и показал неприличный жест руками.
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Елена Зеленская — супруга кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского — попала в базу сайта "Миротворец". Об этом свидетельствует соответствующая запись, пишут Vesti-urk.com
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Молодежная организация партии Зеленых ”Молодые Зеленые” активно борется за легализацию конопли. Сегодня в парке Таммсааре они собирают подписи под петицию, цель которой, помимо того, чтобы легализовать коноплю, также сделать ее более доступной.
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В своем отчете за 2018 год Языковая инспекция проверила соблюдение закона о языке в школах, магазинах, местных самоуправлениях и сфере туризма. Везде были найдены нарушения.
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Столичные власти обещают уделить внимание перекрестку улиц Прийсле и Уссимяэ в Ласнамяэ, где пешеходы ежедневно рискуют жизнями, переходя дорогу по проезжей части, пишет rus.err.
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Саломе Зурабишвили поблагодарила президента Эстонии за поднятие вопроса о Грузии на встрече с президентом России, передает Грузия Online.
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Прокуратура США рекомендовала приговорить россиянку Марию Бутину к полутора годам заключения, следует из документов суда, пишет РИА.Новости.
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В ночь с четверга на пятницу около 1:15 полиция получила вызов на остров Прангли, где мужчина выстрелил из ружья в собаку по имени Муки. Несмотря на все усилия врачей, животное умерло сегодня утром.
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В четверг утром в столице Ганы Аккре преступники похитили почетного консула Эстонии Набиля Макрама Басбу. В ходе полицейской операции его удалось освободить, мужчина не пострадал.
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20 апреля в Нарве в 12:00-15:00 перед торговым центром Fama проходит празднование Дня ветеранов. В программе оказ военной техники, выступление военного оркестра и встреча с ветеранами боевых миссий, представителями военных союзников и Нарвской дружины Кайтселийта. Смотрите фото!
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Отдать свои голоса на выборах в Европарламент представителям Партии реформ обещают 32% избирателей, что означает как минимум два мандата, при условии, что у Эстонии есть шесть мест в Европейском парламенте, пишет rus.err.
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Согласно Закону о регистре наказаний, Министерство юстиции должно удалить из старых судебных решений имена людей, которым был вынесен обвинительный приговор, пишет Eesti Päevaleht.
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В городе Дерри в Северной Ирландии полиция обвиняет сепаратистскую террористическую группировку ”Новая ИРА” в организации уличных беспорядков, в результате которых погибла журналистка Лайра Макки. Об этом сообщает BBC News.
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