ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Звонок президента Грузии, отчет Языковой инспекции и подготовка к Пасхе

ГАЛЕРЕЯ: А как справляете Пасху вы? Присылайте фото!

Munadepühade värvilised munad Foto: Delfi lugeja

Пасха — один из самых красочных праздников в году, ведь на него всегда красят яйца, да и весна светит в окошко. Как справляете Пасху вы? Присылайте свои фото на vihje@delfi.ee и они появятся в этой галерее.

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ОПРОС: Что думают жители Таллинна и Москвы о встрече Кальюлайд с Путиным

Delfi решил узнать, как относятся жители эстонской столицы к визиту Керсти Кальюлайд в Москву. Все опрошенные сказали, что считают правильным навещать соседей, что это важный и нужный шаг. Подробнее смотрите в видео!

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ВИДЕО: Президент эстонского клуба показал неприличный жест

В четвертьфинальном поединке чемпионата Эстонии по баскетболу "Калев"/ТУ вырвал на последней секунде победу у Тартуского университета - 97:96 (39:45). Пока подопечные Мартина Мюйрсеппа ликовали по случаю выхода в полуфинал, президент столичного клуба Стен-Эрик Яантсон встал со скамейки запасных и показал неприличный жест руками.

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