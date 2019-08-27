ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Знакомство с IKEA, пенсионные накопления и история потерявшей квартиру женщины

ФОТО DELFI | Вот она, долгожданная IKEA! В выставочном зале в Ласнамяэ представлены 3000 товаров

IKEA Eesti pressipäev Foto: Priit Simson

Уже в этот четверг, 29 августа IKEA откроет в Эстонии интернет-магазин, представительство в Ласнамяэ и пункт выдачи. За пару дней до открытия Delfi посетил выставочный зал магазина, открытие которого так долго ждали многие жители Эстонии.

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Глава отдела пенсионных фондов Luminor: будущие поколения заплатят за глупость тех, кто не копит на пенсию

Расмус Пиккани говорит, что предоставление людям свободы для использования второй пенсионной ступени — хорошо, но оно не гарантирует, что они справятся в будущем, пишет Ärileht.

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Знакомые выставили женщину из ее собственной квартиры. Почти полтора года спустя она наконец вернула свое жилье

Kortermaja. Pilt on illustreeriv Foto: Madis Veltman

Женщина, которую в мае прошлого года выставили из квартиры пришедшие в гости давние знакомые, наконец получила свое жилье обратно, потому что незаконные жильцы к сегодняшнему дню выставлены из квартиры.

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