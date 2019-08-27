ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Знакомство с IKEA, пенсионные накопления и история потерявшей квартиру женщины
Предлагаем вашему вниманию традиционный обзор самых интересных новостей за вторник, 27 августа.
Предлагаем вашему вниманию традиционный обзор самых интересных новостей за вторник, 27 августа.
Уже в этот четверг, 29 августа IKEA откроет в Эстонии интернет-магазин, представительство в Ласнамяэ и пункт выдачи. За пару дней до открытия Delfi посетил выставочный зал магазина, открытие которого так долго ждали многие жители Эстонии.
Loe edasi...
Расмус Пиккани говорит, что предоставление людям свободы для использования второй пенсионной ступени — хорошо, но оно не гарантирует, что они справятся в будущем, пишет Ärileht.
Loe edasi...
Женщина, которую в мае прошлого года выставили из квартиры пришедшие в гости давние знакомые, наконец получила свое жилье обратно, потому что незаконные жильцы к сегодняшнему дню выставлены из квартиры.
Loe edasi...
На данный момент клип посмотрели почти 1,4 млн пользователей Youtube.
Песня на двух языках была создана в сотрудничестве Nublu и Gameboy Tetris. Pavel Pi написал слова песни на русском языке.
Loe edasi...
Служба внутреннего контроля отдела тюрем Министерства юстиции начала уголовное производство для прояснения обстоятельств произошедшей в субботу в Тартуской тюрьме смерти.
Loe edasi...
Нарвский полицейский участок просил ранее в Facebook помощи для установления личности людей, которые могут быть причастны к совершению преступления.
Loe edasi...
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Две минуты шока: Видео приземления А-321 в Подмосковье в поле
Названа самая вредная колбаса
“ИТ Гильдия” стала партнером SimpleOne
«Соседку забили камнями и сожгли ее дом»