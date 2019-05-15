15.05.2019, 21:00

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: ”знак хорошего настроения” от Марин Ле Пен и любопытная вакансия ”для настоящих мужиков”

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rus.delfi.ee
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Marine Le Pen tallinna lennujaamas
Marine Le Pen tallinna lennujaamasFoto: Priit Simson

Итак, итоги дня:

ФОТО: Внедорожник вылетел в кювет и перевернулся на крышу

Maastur paiskus kraavi katuse peale Foto: Kenno Soo


Вчера немногим позже 21 часа произошла авария в деревне Таэвере в Вильяндимаа, где внедорожник Mitsubishi вылетел в кювет и перевернулся на крышу.
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”Я всю жизнь отработал в Эстонии!” Мужчина не понимает, почему государство не может дать гражданство таким, как он

Kodakondsuse pidulik üleandmine Riigikogu majas Foto: Priit Simson


Читатель "МК-Эстонии" Вольдемар из Таллинна вновь поднимает тему серых паспортов:
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Раймонд Кальюлайд: приход в политику праворадикалов угрожает нашей безопасности и экономической защищенности

Raimond Kaljulaid Foto: Ilmar Saabas


Независимый кандидат Раймонд Кальюлайд опубликовал на своей домашней странице декларацию о ценностях и позициях, из которых намерен исходить в Европарламенте.
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Хельме обвинил три партии в политической коррупции и в причастности к отмыванию денег


Вчера Март Хельме после обсуждения стратегии госбюджета дал интервью. В нем он обвинил своих политических оппонентов в делах, связанных с отмыванием денег, а также в политической коррупции.
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Вместо миллиона 97 000 евро! Вокруг амбициозного госпроекта по строительству терминала Юлемисте разгорелись нешуточные страсти

JÄÄB UNISTUSEKS? 3+1 visioon Ülemiste ühisterminalist. Vaade Peterburi maantee poolt. Raudtee ja perroonide kohal kõrgub ootesaal.


Пять лет назад архитектурное бюро 3+1 выиграло конкурс идей на строительство терминала в Юлеимсте. Терминал должен был стать столь же важным для Таллинна и Эстонии объектом, как аэропорт или портовый терминал, пишет Eesti Ekspress.
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Марин Ле Пен показала на пару с Каалепом ”знак хорошего настроения”. Узнав о его втором значении, она потребовала удалить фото

Foto: Facebook


Побывавшая вчера в Таллинне лидер французской правопопулистской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен была вынуждена отчитаться на родине о ”знаке хорошего настроения”, который она показала вместе с членом EKRE Руубеном Каалепом.
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ФОТО и ВИДЕО DELFI | "Коммунизм — тюрьма". В камерах Батарейной тюрьмы открыта новая уникальная экспозиция

"Kommunism on vangla" näituse avamine Foto: Madis Veltman

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14 мая в помещениях исторической Батарейной тюрьмы в Таллинне состоялось торжественное открытие новой музейной экспозиции "Коммунизм — тюрьма". Согласно разработанной Эстонским Институтом памяти концепции, вскоре здесь начнет работу международный научный центр изучения истории и памяти жертв тоталитарных режимов. Как сказал Delfi представитель Института памяти Сергей Метлев, одним из наиболее ценных "экспонатов" стала сама гнетущая атмосфера застенков — посетители будто бы переносятся во времени в суровые военные и послевоенные годы.
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Открытое возражение ERR Марту Хельме: осуждаем нападки на зарубежного корреспондента

Mart Helme Foto: Rauno Volmar


Обвинения министра внутренних дел Марта Хельме в адрес вашингтонского корреспондента Эстонской общественной телерадиовещательной корпорации (ERR) Марии-Анн Рохемяэ, прозвучавшие во вторник в передаче "Esimene Stuudio" на телеканале ETV, являются клеветническими и оскорбительными, заявили главный редактор новостной и спортивной редакции ERR Анвар Самост и главный редактор актуальных программ ERR Пеэп Кала в открытом возражении на слова Хельме.
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ВИДЕО DELFI | Рихо Террас: пограничный договор я бы не подписал. Земли Эстонии могла бы вернуть демократическая Россия


Кандидат в евродепутаты Рихо Террас сказал Delfi, комментируя желание EKRE вернуть Эстонии земли, полагавшиеся ей по Тартускому мирному договору, что ”забрать, конечно, нельзя, но, мне кажется, что так просто от них отказываться тоже не стоит”.
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ФОТО И ВИДЕО: В Рапла загорелся перевозивший детей автобус


Сегодня в 14:03 спасателям поступило сообщение о том, что в Рапла загорелся автобус, который вез детей на экскурсию.
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Март Хельме на инфочасе в Рийгикогу: я — яркая личность и альфа-самец

Mart Helme. Foto: Jaanus Lensment


В среду в эстонском парламенте прошел традиционный инфочас, на котором обычно на вопросы депутатов отвечает премьер-министр. Однако сегодня его заменял министр внутренних дел Март Хельме. Наряду с ним ответы парламентариям давали также министр государственного управления Яак Ааб и министр культуры Тынис Лукас.
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Завтра начинается голосование на выборах Европарламента

фото иллюстративное Foto: Anni Õnneleid


16 мая начинается предварительное и электронное голосование на выборах Европарламента.
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Ида-Вирумаа больше не раковая опухоль. Раковый союз Эстонии сменил логотип благотворительной кампании после критики

Раковый союз Эстонии


Раковый союз Эстонии в среду изменил логотип своей благотворительной кампании по предотвращению и ранней диагностике онкологических заболеваний, первая версия которого вызвала двусмысленные ассоциации с северо-востоком страны, пишет rus.err.ee.
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МНЕНИЕ | Марина Кальюранд: Яна Тоом продолжает водить всех за нос

Marina Kaljurand Foto: Rauno Volmar


Яна Тоом вынуждена регулярно выдумывать новые извинения и оправдания для своих избирателей. В своей ”объяснительной записке”, опубликованной на портале Rus.Delfi после того, как президент дала ”зеленый” свет новой коалиции, Тоом выразила надежду на то, что центристы в коалиции с EKRE или она лично cмогут исправить ”хотя бы малую часть того свинства, которое наша политическая элита успешно претворяла в жизнь четверть века”. Похоже, Тоом единственная, кто еще не видит, что EKRE в правительстве не ”сдувается”, как нам обещали центристы, а, наоборот, все шире расправляет крылья и наращивает свою поддержку в обществе.
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Любопытная вакансия: ты — настоящий мужик? Не ноешь, как баба? Не задаешь тупых вопросов? И другие требования к водителю фуры

Suured veoautod Foto: Andres Putting


Фирма Autolink Baltics занимается грузовыми перевозками уже 11 лет. Во вторник они разместили в соцсети объявление о работе, на которую принимаются только "настоящие мужики", а также привели список критериев, которым должен соответствовать соискатель.
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Поучительный случай: мужчина набрал на имя сестры кредитов на многие тысячи евро

Eurod Foto: Argo Ingver


Ляэнеская госпрокуратура обвинила 60-летнего Антона в том, что он вместе с 43-летним Вячеславом обманным путем взял на имя своей сестры кредитов почти на 10 000 евро.
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