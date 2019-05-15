ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: ”знак хорошего настроения” от Марин Ле Пен и любопытная вакансия ”для настоящих мужиков”(4)
Итак, итоги дня:
Итак, итоги дня:
Вчера немногим позже 21 часа произошла авария в деревне Таэвере в Вильяндимаа, где внедорожник Mitsubishi вылетел в кювет и перевернулся на крышу.
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Читатель "МК-Эстонии" Вольдемар из Таллинна вновь поднимает тему серых паспортов:
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Независимый кандидат Раймонд Кальюлайд опубликовал на своей домашней странице декларацию о ценностях и позициях, из которых намерен исходить в Европарламенте.
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Вчера Март Хельме после обсуждения стратегии госбюджета дал интервью. В нем он обвинил своих политических оппонентов в делах, связанных с отмыванием денег, а также в политической коррупции.
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Пять лет назад архитектурное бюро 3+1 выиграло конкурс идей на строительство терминала в Юлеимсте. Терминал должен был стать столь же важным для Таллинна и Эстонии объектом, как аэропорт или портовый терминал, пишет Eesti Ekspress.
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Побывавшая вчера в Таллинне лидер французской правопопулистской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен была вынуждена отчитаться на родине о ”знаке хорошего настроения”, который она показала вместе с членом EKRE Руубеном Каалепом.
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ТОП
14 мая в помещениях исторической Батарейной тюрьмы в Таллинне состоялось торжественное открытие новой музейной экспозиции "Коммунизм — тюрьма". Согласно разработанной Эстонским Институтом памяти концепции, вскоре здесь начнет работу международный научный центр изучения истории и памяти жертв тоталитарных режимов. Как сказал Delfi представитель Института памяти Сергей Метлев, одним из наиболее ценных "экспонатов" стала сама гнетущая атмосфера застенков — посетители будто бы переносятся во времени в суровые военные и послевоенные годы.
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Обвинения министра внутренних дел Марта Хельме в адрес вашингтонского корреспондента Эстонской общественной телерадиовещательной корпорации (ERR) Марии-Анн Рохемяэ, прозвучавшие во вторник в передаче "Esimene Stuudio" на телеканале ETV, являются клеветническими и оскорбительными, заявили главный редактор новостной и спортивной редакции ERR Анвар Самост и главный редактор актуальных программ ERR Пеэп Кала в открытом возражении на слова Хельме.
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Кандидат в евродепутаты Рихо Террас сказал Delfi, комментируя желание EKRE вернуть Эстонии земли, полагавшиеся ей по Тартускому мирному договору, что ”забрать, конечно, нельзя, но, мне кажется, что так просто от них отказываться тоже не стоит”.
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Сегодня в 14:03 спасателям поступило сообщение о том, что в Рапла загорелся автобус, который вез детей на экскурсию.
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В среду в эстонском парламенте прошел традиционный инфочас, на котором обычно на вопросы депутатов отвечает премьер-министр. Однако сегодня его заменял министр внутренних дел Март Хельме. Наряду с ним ответы парламентариям давали также министр государственного управления Яак Ааб и министр культуры Тынис Лукас.
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16 мая начинается предварительное и электронное голосование на выборах Европарламента.
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Раковый союз Эстонии в среду изменил логотип своей благотворительной кампании по предотвращению и ранней диагностике онкологических заболеваний, первая версия которого вызвала двусмысленные ассоциации с северо-востоком страны, пишет rus.err.ee.
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Яна Тоом вынуждена регулярно выдумывать новые извинения и оправдания для своих избирателей. В своей ”объяснительной записке”, опубликованной на портале Rus.Delfi после того, как президент дала ”зеленый” свет новой коалиции, Тоом выразила надежду на то, что центристы в коалиции с EKRE или она лично cмогут исправить ”хотя бы малую часть того свинства, которое наша политическая элита успешно претворяла в жизнь четверть века”. Похоже, Тоом единственная, кто еще не видит, что EKRE в правительстве не ”сдувается”, как нам обещали центристы, а, наоборот, все шире расправляет крылья и наращивает свою поддержку в обществе.
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Фирма Autolink Baltics занимается грузовыми перевозками уже 11 лет. Во вторник они разместили в соцсети объявление о работе, на которую принимаются только "настоящие мужики", а также привели список критериев, которым должен соответствовать соискатель.
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Ляэнеская госпрокуратура обвинила 60-летнего Антона в том, что он вместе с 43-летним Вячеславом обманным путем взял на имя своей сестры кредитов почти на 10 000 евро.
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