ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: ”знак хорошего настроения” от Марин Ле Пен и любопытная вакансия ”для настоящих мужиков”

Хельме обвинил три партии в политической коррупции и в причастности к отмыванию денег



Вчера Март Хельме после обсуждения стратегии госбюджета дал интервью. В нем он обвинил своих политических оппонентов в делах, связанных с отмыванием денег, а также в политической коррупции.

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Вместо миллиона 97 000 евро! Вокруг амбициозного госпроекта по строительству терминала Юлемисте разгорелись нешуточные страсти

JÄÄB UNISTUSEKS? 3+1 visioon Ülemiste ühisterminalist. Vaade Peterburi maantee poolt. Raudtee ja perroonide kohal kõrgub ootesaal.



Пять лет назад архитектурное бюро 3+1 выиграло конкурс идей на строительство терминала в Юлеимсте. Терминал должен был стать столь же важным для Таллинна и Эстонии объектом, как аэропорт или портовый терминал, пишет Eesti Ekspress.

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Марин Ле Пен показала на пару с Каалепом ”знак хорошего настроения”. Узнав о его втором значении, она потребовала удалить фото

Foto: Facebook



Побывавшая вчера в Таллинне лидер французской правопопулистской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен была вынуждена отчитаться на родине о ”знаке хорошего настроения”, который она показала вместе с членом EKRE Руубеном Каалепом.

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ФОТО и ВИДЕО DELFI | "Коммунизм — тюрьма". В камерах Батарейной тюрьмы открыта новая уникальная экспозиция

"Kommunism on vangla" näituse avamine Foto: Madis Veltman

ТОП ВИДЕО: "Красная машина" победила на чемпионате мира с рекордным счетом Семейная драма: спортсмен-олимпиец найден мертвым. Жена также убита ВИДЕО | Алкоголь, наркотики, драки и половые акты. Жители Ласнамяэ устали от происходящего на рынке Паэ и требуют остановить беспредел! Поделитесь своей историей, прислылайте фото и видео!



14 мая в помещениях исторической Батарейной тюрьмы в Таллинне состоялось торжественное открытие новой музейной экспозиции "Коммунизм — тюрьма". Согласно разработанной Эстонским Институтом памяти концепции, вскоре здесь начнет работу международный научный центр изучения истории и памяти жертв тоталитарных режимов. Как сказал Delfi представитель Института памяти Сергей Метлев, одним из наиболее ценных "экспонатов" стала сама гнетущая атмосфера застенков — посетители будто бы переносятся во времени в суровые военные и послевоенные годы.

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Открытое возражение ERR Марту Хельме: осуждаем нападки на зарубежного корреспондента

Mart Helme Foto: Rauno Volmar



Обвинения министра внутренних дел Марта Хельме в адрес вашингтонского корреспондента Эстонской общественной телерадиовещательной корпорации (ERR) Марии-Анн Рохемяэ, прозвучавшие во вторник в передаче "Esimene Stuudio" на телеканале ETV, являются клеветническими и оскорбительными, заявили главный редактор новостной и спортивной редакции ERR Анвар Самост и главный редактор актуальных программ ERR Пеэп Кала в открытом возражении на слова Хельме.

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