ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Жестокое убийство в Тартумаа, снижение алкогольного акциза и другие существенные изменения в законодательстве

Директор по закупкам Rimi Маргус Амор пишет в своем мнении в Eesti Päevaleht, что одним из самых важных критериев предпринимательской среды является стабильность.

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"Цены явно упали, люди берут с собой в Таллинн тачки". Финские издания пристально следят за снижением алкогольных акцизов в Эстонии

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Финское издание Iltalehti настолько серьезно отнеслось к снижению алкогольных акцизов в Эстонии, что решило следить за первой поездкой финских туристов в Таллинн при помощи онлайн-блога.

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ФОТО: В Ыйсмяэ дыру в асфальте залатали при помощи надгробного камня

Управа столичного района Хааберсти проверила распространенную в социальных сетях информацию о том, что на Ыйсмяэ теэ кто-то залатал дыру в асфальте при помощи надгробного камня. Несмотря на то, что сегодня утром камня на месте уже не было, управа обратится в полицию.

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В Таллинне готовится предварительный проект новой трамвайной линии

CAF Urbos AXL Tallinnas Foto: Andres Putting

Таллинн и Министерство экономики и коммуникаций заключат договор о сотрудничестве для составления и финансирования предварительного проекта трамвайной линии из Таллиннского Старого порта к пассажирскому терминалу Rail Baltic в Юлемисте, сообщает Раэпресс.

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ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ | ”Убийство с особой жестокостью”. В Тартумаа подожгли жилой дом: погиб 16-летний парень

Foto: Argo Ingver

ТОП Приметы на удачу: что нужно сделать перед выходом из дома ФОТО | Один взгляд вместо тысячи слов: Роберт Паттинсон и Джон Вашингтон разъезжают по Таллинну на BMW С 1 июля вступают в силу пять существенных изменений в законодательстве

Вчера утром Центр тревоги получил сообщение о пожаре в жилом доме в волости Тарту. В ходе работ по тушению возгорания в доме было найдено тело 16-летнего молодого человека.

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Две эстонские туристки получили в Риме солидные штрафы за купание в фонтане

Pixabay

Прошедшие выходные для римских фонтанов были напряженными: сразу семь туристов решили охладиться в исторических местах, и были за это крупно оштрафованы.

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Замурованные в Ласнамяэ стрижи спасены, но три птицы все же погибли

Lasnamäe pääsukesed Foto: Priit Simson

Инспекция окружающей среды сообщает, что в воскресенье закончилась операция по вызволению черных стрижей, замурованных в ходе строительных работ в многоквартирном доме на улице Кярбери в Ласнамяэ.

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Бездомного уроженца Эстонии приняли в петербургском офисе Уполномоченного. Диджей намерен дойти до ЕСПЧ

Delfi неоднократно писал о диджее из Эстонии Алексее Никонорове, который находится в петербургской палатке для бездомных. Поскольку родные — отец и сын — отказали в помощи Алексею, он попытался вернуться на родину по программе реадмиссии. Так как эстонские власти в реадмиссии ему отказывают (но еще дают второй шанс), серый паспорт не восстанавливают, он решил получить паспорт РФ и параллельно оспорить решение Эстонии в суде, даже если придется дойти до ЕСПЧ.

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