01.07.2019, 21:32

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Жестокое убийство в Тартумаа, снижение алкогольного акциза и другие существенные изменения в законодательстве


rus.delfi.ee
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Türi-Viljandi ettevõtted
Türi-Viljandi ettevõttedFoto: Priit Simson

С 1 июля вступают в силу пять существенных изменений в законодательстве. В Таллинне готовится предварительный проект новой трамвайной линии. В Тартумаа подожгли жилой дом: погиб 16-летний парень. Бездомного уроженца Эстонии приняли в петербургском офисе Уполномоченного — диджей намерен дойти до ЕСПЧ. Комментаторы RusDelfi негодуют от внимания к фильму Нолана.

С 1 июля вступают в силу пять существенных изменений в законодательстве

Alkoholi müük Foto: Anni Õnneleid

Торговая палата составила обзор наиболее важных изменений в законодательстве, которые вступают в силу с 1 июля 2019 года. Для предпринимателей самым важным изменением будет то, что теперь в общественном секторе нужно будет представлять счета только в электронном виде. Всего с начала июля в силу вступает 25 правовых акта.
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СХЕМА | Сегодня открывается движение на улице Уус-Садама

Фото: управа Кесклинна

Сегодня в рамках продолжения строительства улицы Рейди открывается для движения перекресток улицы Уус-Садама, а с 8 июля закрывается для движения ответвление улицы Лоотси, сообщает управа Кесклинна.
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Директор по закупкам Rimi об ”играх” с акцизами: в итоге по крайней мере в какой-то степени это оплатит потребитель

Alkoholivaba õlle ja siidri riiul selveris Foto: Priit Simson

Директор по закупкам Rimi Маргус Амор пишет в своем мнении в Eesti Päevaleht, что одним из самых важных критериев предпринимательской среды является стабильность.
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"Цены явно упали, люди берут с собой в Таллинн тачки". Финские издания пристально следят за снижением алкогольных акцизов в Эстонии

Kuvatõmmis

Финское издание Iltalehti настолько серьезно отнеслось к снижению алкогольных акцизов в Эстонии, что решило следить за первой поездкой финских туристов в Таллинн при помощи онлайн-блога.
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ФОТО: В Ыйсмяэ дыру в асфальте залатали при помощи надгробного камня

Raepress

Управа столичного района Хааберсти проверила распространенную в социальных сетях информацию о том, что на Ыйсмяэ теэ кто-то залатал дыру в асфальте при помощи надгробного камня. Несмотря на то, что сегодня утром камня на месте уже не было, управа обратится в полицию.
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В Таллинне готовится предварительный проект новой трамвайной линии

CAF Urbos AXL Tallinnas Foto: Andres Putting

Таллинн и Министерство экономики и коммуникаций заключат договор о сотрудничестве для составления и финансирования предварительного проекта трамвайной линии из Таллиннского Старого порта к пассажирскому терминалу Rail Baltic в Юлемисте, сообщает Раэпресс.
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ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ | ”Убийство с особой жестокостью”. В Тартумаа подожгли жилой дом: погиб 16-летний парень

Foto: Argo Ingver

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Вчера утром Центр тревоги получил сообщение о пожаре в жилом доме в волости Тарту. В ходе работ по тушению возгорания в доме было найдено тело 16-летнего молодого человека.
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Две эстонские туристки получили в Риме солидные штрафы за купание в фонтане

Pixabay

Прошедшие выходные для римских фонтанов были напряженными: сразу семь туристов решили охладиться в исторических местах, и были за это крупно оштрафованы.
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Замурованные в Ласнамяэ стрижи спасены, но три птицы все же погибли

Lasnamäe pääsukesed Foto: Priit Simson

Инспекция окружающей среды сообщает, что в воскресенье закончилась операция по вызволению черных стрижей, замурованных в ходе строительных работ в многоквартирном доме на улице Кярбери в Ласнамяэ.
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Бездомного уроженца Эстонии приняли в петербургском офисе Уполномоченного. Диджей намерен дойти до ЕСПЧ

ombudsmanspb.ru

Delfi неоднократно писал о диджее из Эстонии Алексее Никонорове, который находится в петербургской палатке для бездомных. Поскольку родные — отец и сын — отказали в помощи Алексею, он попытался вернуться на родину по программе реадмиссии. Так как эстонские власти в реадмиссии ему отказывают (но еще дают второй шанс), серый паспорт не восстанавливают, он решил получить паспорт РФ и параллельно оспорить решение Эстонии в суде, даже если придется дойти до ЕСПЧ.
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ТАБЛИЦА: Не торопитесь в магазин! В розничных сетях существенного снижения цен на алкоголь не замечено

Alko1000 enne Jaanipäeva 2019 Foto: Argo Ingver

Сегодня в Эстонии акциз на пиво, сидр и крепкий алкоголь уменьшился на 25%. На прошлой неделе несколько торговых сетей сообщили, что не будут дожидаться истощения складских запасов, а снизят цены на наиболее популярные наименования уже на этой неделе. Проведенный в понедельник обзор цен, однако, показывает, что в магазины торопиться не стоит.
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Март Хельме заявил, что Таллинский университет ”взращивает конокрадов”. ТЛУ в недоумении

Foto: Madis Veltman

Председатель EKRE и министр внутренних дел Март Хельме, говоря на вчерашнем заседании совета уполномоченных партии о дополнительном финансировании науки , сказал, что дополнительные средства не должны направляться на ”взращивание [Таллиннским университетом] конокрадов”.
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25-летняя эстонка пыталась выманить у доверчивых людей в Facebook деньги, придумав себе несуществующий вид рака

Foto: Tiit Blaat

Фонд лечения рака ”Подаренная жизнь” опубликовал у себя на Facebook историю, наглядно иллюстрирующую, что к распространяемым в соцсетях просьбам о помощи следует относиться с повышенной бдительностью.
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"Какие звезды? Кто их знает?" Комментаторы RusDelfi негодуют от внимания к фильму Нолана

Christopher Nolani võttegrupi saabumine Tallinna 11.06.2019 Foto: Andres Putting

В Таллинне продолжаются съемки фильма Кристофера Нолана Tenet, а пользователи портала RusDelfi продолжают возмущаться, кто действиями киногруппы, то повышенным вниманием к картине, кто низкими гонорарами для массовки. Представляем вам лучшие комментарии к нашим новостям.
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ВИДЕО DELFI: Игрушки, наклейки и много других милостей! Открываем посылку из Японии

С каждым годом рынок ежемесячных коробочек становится все больше. Система проста — каждый месяц покупателю высылают коробку на выбранную им тематику, содержимое, однако, меняется. К нам приехала Kawaii Box, внутри которой можно найти самые милые вещи со всей Японии. Что же там? Смотрите видео!
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