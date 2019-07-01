ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Жестокое убийство в Тартумаа, снижение алкогольного акциза и другие существенные изменения в законодательстве

С 1 июля вступают в силу пять существенных изменений в законодательстве. В Таллинне готовится предварительный проект новой трамвайной линии. В Тартумаа подожгли жилой дом: погиб 16-летний парень. Бездомного уроженца Эстонии приняли в петербургском офисе Уполномоченного — диджей намерен дойти до ЕСПЧ. Комментаторы RusDelfi негодуют от внимания к фильму Нолана.
С 1 июля вступают в силу пять существенных изменений в законодательстве
Торговая палата составила обзор наиболее важных изменений в законодательстве, которые вступают в силу с 1 июля 2019 года. Для предпринимателей самым важным изменением будет то, что теперь в общественном секторе нужно будет представлять счета только в электронном виде. Всего с начала июля в силу вступает 25 правовых акта. Loe edasi…
СХЕМА | Сегодня открывается движение на улице Уус-Садама
Сегодня в рамках продолжения строительства улицы Рейди открывается для движения перекресток улицы Уус-Садама, а с 8 июля закрывается для движения ответвление улицы Лоотси, сообщает управа Кесклинна. Loe edasi…
Директор по закупкам Rimi об ”играх” с акцизами: в итоге по крайней мере в какой-то степени это оплатит потребитель
Директор по закупкам Rimi Маргус Амор пишет в своем мнении в Eesti Päevaleht, что одним из самых важных критериев предпринимательской среды является стабильность. Loe edasi…
"Цены явно упали, люди берут с собой в Таллинн тачки". Финские издания пристально следят за снижением алкогольных акцизов в Эстонии
Финское издание Iltalehti настолько серьезно отнеслось к снижению алкогольных акцизов в Эстонии, что решило следить за первой поездкой финских туристов в Таллинн при помощи онлайн-блога. Loe edasi…
ФОТО: В Ыйсмяэ дыру в асфальте залатали при помощи надгробного камня
Управа столичного района Хааберсти проверила распространенную в социальных сетях информацию о том, что на Ыйсмяэ теэ кто-то залатал дыру в асфальте при помощи надгробного камня. Несмотря на то, что сегодня утром камня на месте уже не было, управа обратится в полицию. Loe edasi…
В Таллинне готовится предварительный проект новой трамвайной линии
Таллинн и Министерство экономики и коммуникаций заключат договор о сотрудничестве для составления и финансирования предварительного проекта трамвайной линии из Таллиннского Старого порта к пассажирскому терминалу Rail Baltic в Юлемисте, сообщает Раэпресс. Loe edasi…
ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ | ”Убийство с особой жестокостью”. В Тартумаа подожгли жилой дом: погиб 16-летний парень
Бездомного уроженца Эстонии приняли в петербургском офисе Уполномоченного. Диджей намерен дойти до ЕСПЧ
Delfi неоднократно писал о диджее из Эстонии Алексее Никонорове, который находится в петербургской палатке для бездомных. Поскольку родные — отец и сын — отказали в помощи Алексею, он попытался вернуться на родину по программе реадмиссии. Так как эстонские власти в реадмиссии ему отказывают (но еще дают второй шанс), серый паспорт не восстанавливают, он решил получить паспорт РФ и параллельно оспорить решение Эстонии в суде, даже если придется дойти до ЕСПЧ. Loe edasi…
ТАБЛИЦА: Не торопитесь в магазин! В розничных сетях существенного снижения цен на алкоголь не замечено
Сегодня в Эстонии акциз на пиво, сидр и крепкий алкоголь уменьшился на 25%. На прошлой неделе несколько торговых сетей сообщили, что не будут дожидаться истощения складских запасов, а снизят цены на наиболее популярные наименования уже на этой неделе. Проведенный в понедельник обзор цен, однако, показывает, что в магазины торопиться не стоит. Loe edasi…
Март Хельме заявил, что Таллинский университет ”взращивает конокрадов”. ТЛУ в недоумении
Председатель EKRE и министр внутренних дел Март Хельме, говоря на вчерашнем заседании совета уполномоченных партии о дополнительном финансировании науки , сказал, что дополнительные средства не должны направляться на ”взращивание [Таллиннским университетом] конокрадов”. Loe edasi…
25-летняя эстонка пыталась выманить у доверчивых людей в Facebook деньги, придумав себе несуществующий вид рака
Фонд лечения рака ”Подаренная жизнь” опубликовал у себя на Facebook историю, наглядно иллюстрирующую, что к распространяемым в соцсетях просьбам о помощи следует относиться с повышенной бдительностью. Loe edasi…
"Какие звезды? Кто их знает?" Комментаторы RusDelfi негодуют от внимания к фильму Нолана
В Таллинне продолжаются съемки фильма Кристофера Нолана Tenet, а пользователи портала RusDelfi продолжают возмущаться, кто действиями киногруппы, то повышенным вниманием к картине, кто низкими гонорарами для массовки. Представляем вам лучшие комментарии к нашим новостям. Loe edasi…
ВИДЕО DELFI: Игрушки, наклейки и много других милостей! Открываем посылку из Японии
С каждым годом рынок ежемесячных коробочек становится все больше. Система проста — каждый месяц покупателю высылают коробку на выбранную им тематику, содержимое, однако, меняется. К нам приехала Kawaii Box, внутри которой можно найти самые милые вещи со всей Японии. Что же там? Смотрите видео! Loe edasi…
«Убийца» спецназовца решил пойти в суд
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СМИ. Торпедная атака в Оманском заливе: один из танкеров затонул