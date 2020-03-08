ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Женский день и распространение коронавируса
Предлагаем вашему вниманию подборку основных новостей за воскресенье, 8 марта.
Предлагаем вашему вниманию подборку основных новостей за воскресенье, 8 марта.
Не каждый позволит себе приобрести новенький автомобиль ”с иголочки”, то есть с конвейера. Большинство покупает подержанные машины. Но покупка такого авто сродни лотерее. Как правильно выбрать себе железного коня, чтобы он не обессилил в первом же заезде, выясняла ”МК-Эстония”.
Loe edasi...
Читательница "МК-Эстония" Марина прислала в редакцию письмо, в котором пожаловалась на ситуацию, сложившуюся в районе променада Паэ.
Loe edasi...
Накануне в редакцию JANA пришло письмо от мужчины, который возмущен тем, что современные женщины требуют слишком многого, в том числе чересчур щедрых подарков на 8 марта. Одна из наших читательниц прислала ответ на это гневное письмо.
Loe edasi...
Наш фотокорреспондент с утра отправился на цветочный базар на столичной улице Виру, чтобы посмотреть - что предлагают продавцы 8 марта мужчинам. Торговля идет очень бойко! Оцените ассортимент сами!
Loe edasi...
Руководитель Таллиннского отделения социал-демократической партии Эстонии Раймонд Кальюлайд вступился сегодня за Международный женский день, ответив на своей страничке в Facebook на реплику Юргена Лиги - известного политика Партии реформ.
Loe edasi...
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд из-за подозрений на коронавирус отказалась в субботу от участия в проводимом в Таллинне торжественном мероприятии, посвященном юбилею Конгресса Эстонии. Сегодня утром глава государства сообщила, что вирусом она не инфицирована.
Loe edasi...
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Супруги взяли три контейнера и построили дом. Внутри он идеален
Знакомая рассказала, какой образ жизни вела компания Диденко
Почему не стоит стелить ламинат на кухне
Не поверите: манипуляции с лотками для яиц