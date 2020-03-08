ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Женский день и распространение коронавируса

"Машина поработала два дня и встала". Как не потерять многие тысячи евро при покупке в Эстонии подержанного автомобиля?

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Не каждый позволит себе приобрести новенький автомобиль ”с иголочки”, то есть с конвейера. Большинство покупает подержанные машины. Но покупка такого авто сродни лотерее. Как правильно выбрать себе железного коня, чтобы он не обессилил в первом же заезде, выясняла ”МК-Эстония”.

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”Ездят, где хотят”. Власти Ласнамяэ и МуПо будут решать, что делать с проблемной зоной

9. mai 2018 Tallinn Foto: Taavi Sepp

Читательница "МК-Эстония" Марина прислала в редакцию письмо, в котором пожаловалась на ситуацию, сложившуюся в районе променада Паэ.

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ПИСЬМО ЧИТАТЕЛЬНИЦЫ | "Мы живем в Эстонии, какие 23 февраля и 8 Марта?!"

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Накануне в редакцию JANA пришло письмо от мужчины, который возмущен тем, что современные женщины требуют слишком многого, в том числе чересчур щедрых подарков на 8 марта. Одна из наших читательниц прислала ответ на это гневное письмо.

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Международный женский день | ГАЛЕРЕЯ: На улице Виру за самые лучшие цветы идут настоящие бои!