08.03.2020, 22:06

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Женский день и распространение коронавируса


EST
ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Женский день и распространение коронавируса
Foto: Tiit Blaat

Предлагаем вашему вниманию подборку основных новостей за воскресенье, 8 марта.

"Машина поработала два дня и встала". Как не потерять многие тысячи евро при покупке в Эстонии подержанного автомобиля?

Kasutatud autod Foto: Tiit Blaat

Не каждый позволит себе приобрести новенький автомобиль ”с иголочки”, то есть с конвейера. Большинство покупает подержанные машины. Но покупка такого авто сродни лотерее. Как правильно выбрать себе железного коня, чтобы он не обессилил в первом же заезде, выясняла ”МК-Эстония”.
Loe edasi...

”Ездят, где хотят”. Власти Ласнамяэ и МуПо будут решать, что делать с проблемной зоной

9. mai 2018 Tallinn Foto: Taavi Sepp

Читательница "МК-Эстония" Марина прислала в редакцию письмо, в котором пожаловалась на ситуацию, сложившуюся в районе променада Паэ.
Loe edasi...

ПИСЬМО ЧИТАТЕЛЬНИЦЫ | "Мы живем в Эстонии, какие 23 февраля и 8 Марта?!"

Photo by LinkedIn Sales Navigator from Pexels

Накануне в редакцию JANA пришло письмо от мужчины, который возмущен тем, что современные женщины требуют слишком многого, в том числе чересчур щедрых подарков на 8 марта. Одна из наших читательниц прислала ответ на это гневное письмо.
Loe edasi...

Международный женский день | ГАЛЕРЕЯ: На улице Виру за самые лучшие цветы идут настоящие бои!

Tiit Blaat

Наш фотокорреспондент с утра отправился на цветочный базар на столичной улице Виру, чтобы посмотреть - что предлагают продавцы 8 марта мужчинам. Торговля идет очень бойко! Оцените ассортимент сами!
Loe edasi...

Юрген Лиги назвал 8 марта "праздником коммунистов". Раймонд Кальюлайд вступился за Женский день

Sotsiaaldemokraatide volikogu kogunes Tartu Foto: Argo Ingver

Руководитель Таллиннского отделения социал-демократической партии Эстонии Раймонд Кальюлайд вступился сегодня за Международный женский день, ответив на своей страничке в Facebook на реплику Юргена Лиги - известного политика Партии реформ.
Loe edasi...

Президент Кальюлайд сообщила, что коронавируса у нее нет

Foto: Kretel Kuusk

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд из-за подозрений на коронавирус отказалась в субботу от участия в проводимом в Таллинне торжественном мероприятии, посвященном юбилею Конгресса Эстонии. Сегодня утром глава государства сообщила, что вирусом она не инфицирована.
Loe edasi...

Читайте также: