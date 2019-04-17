17.04.2019, 21:55

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Зеленый свет правительству Ратаса и ожидание встречи Кальюлайд и Путина


rus.delfi.ee
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Eesti saatkond Moskvas
Eesti saatkond MoskvasFoto: Tiit Blaat

Сегодня Рийгикогу наделил Ратаса полномочиями для формирования правительства. А еще сегодня корреспонденты Delfi прибыли в Москву, чтобы следить за визитом Керсти Кальюлайд и уже выпустили ряд интересных материалов. Что еще происходило сегодня — читайте ниже!

ФОТО и ВИДЕО: Коалиции KEI быть! Рийгикогу наделил Ратаса полномочиями для формирования правительства

Jüri Ratas riigikogu ees. Foto: Jaanus Lensment


Председатель Центристской партии Юри Ратас 17 апреля выступил перед Рийгикогу с докладом о принципах формирования будущего правительства. После состоялось голосование, в ходе которого большинством голосом депутаты наделили Ратаса полномочиями для формирования правительства.
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"Зарплата мэра Нарвы не повышалась с 2013 года". Евграфову собираются поднять зарплату почти до 5000 евро

Narva volikogu valis uue linnapea Foto: Dmitri Fedotkin


Зарплата нового мэра Нарвы Алексея Евграфова может вырасти в полтора раза с нынешних 3000 евро до 4860 евро в месяц.
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ГАЛЕРЕЯ | Крупнейшие семейные квартиры и мойка для животных — в Таллинне построят новый жилой район

Фото: Endover


Эстонский девелопер недвижимости Endover заложил краеугольный камень нового жилого района Aurora Nova, который будет построен этим летом в Хааберсти. Новый район со 170 квартирами возле леса Харку отличается наиболее просторными в Хааберсти квартирами площадью до 120 квадратных метров, крупнейшей в округе подземной парковкой и первой мойкой для домашних животных.
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СМИ: Писатель Дмитрий Быков впал в кому, лекция в Таллинне не состоится

Foto: Stanislav Krasilnikov/TASS


Писатель Дмитрий Быков экстренно госпитализирован в Уфе, сообщает сайт kp.ru. 20 апреля он должен был выступить в Таллинне, но лекцию отменили.
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ФОТО И ВИДЕО: Экскаватор бороздит останки бывшего кинотеатра ”Раху” и крошит недокрошенное

Mobiilifoto: Olga Privalova


Во вторник корреспондент Delfi засняла очередную стадию снова бывшего кинотеатра ”Раху”. Интерес к процессу большой: многие останавливаются и подолгу смотрят за происходящим.
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DELFI В МОСКВЕ | ФОТО и ВИДЕО: На Красной площади — ОМОН, полиция и полным ходом идет уборка. Город готовится к визиту Кальюлайд?


Завтра, 18 апреля в Москве состоится историческая встреча президента России Владимира Путина и президента Эстонии Керсти Кальюлайд.
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ФОТО и ВИДЕО DELFI: Посольство ЭР в Москве прошло реновацию и готово к приему высокопоставленных гостей


В четверг в Москве президент Эстонии Керсти Кальюлайд торжественно откроет отреновированное здание Посольства Эстонской Республики. Смотрите, как теперь выглядит посольство.
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Таллиннцев раздражают барражирующие над городом по ночам шумные британские вертолеты

Foto: Andres Putting

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Несколько обеспокоенных жителей Таллинна написали в DELFI о том, что над городом посреди ночи кружатся вертолеты. В Силах Обороны объяснили, что речь идет о британских винтокрылых машинах и тренировках пилотов.
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Сказ о том, как корреспонденты Delfi и Eesti Päevaleht отправились в Москву, или Как ”Яндекс.Такси” подложил свинью

Yandex Taxi Foto: Mikhail Voskresenskiy, Sputnik


Завтра состоится официальное открытие отреставрированного посольства Эстонии в Москве. На месте будет присутствовать президент Эстонии Керсти Кальюлайд, которая вслед за тем встретится с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. В связи с этими знаменательными событиями корреспонденты Delfi и Eesti Päevaleht Роман Старапопов, Тийт Блаат и Кристер Парис отправились вчера в Москву, поскольку были приглашены в посольство на ознакомительную экскурсию.
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В Кремле рассказали, о чем Путин будет разговаривать с Кальюлайд

Venemaa president Vladimir Putin Foto: Karli Saul


18 апреля Владимир Путин встретится с Президентом Эстонской Республики Керсти Кальюлайд, которая посетит Москву с рабочим визитом, сообщается на официальном сайте Кремля.
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Банк Эстонии: из-за скандалов с отмыванием денег кредиты могут стать дороже

Eesti Panga president Ardo Hansson Foto: Tiit Blaat


Финансовое положение банковского сектора в Эстонии хорошее и риски небольшие. Самый большой риск представляет собой нахлынувшая на действующие в стране скандинавские банки лавина подозрений в отмывании денег, сообщает Банк Эстонии.
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Важная информация: звонки из Эстонии в Европу станут в несколько раз дешевле

Mobiiltelefoniga helistamine Foto: Tanel Meos


С 15 мая начнет действовать новая регуляция, в результате для клиентов всех мобильных операторов звонки как с мобильных, так и с настольных телефонов, а также отправка текстовых сообщений из Эстонии в страны Европейского Союза станет в несколько раз дешевле, чем сейчас.
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Ансип поссорился с членами Еврокомиссии из-за ”умных” машин

ANDRUS ANSIP Foto: Kristjan Lepp


В коридорах Брюсселя в последний месяц крайне горячо спорили о лоббировании интересов в сфере автопроизводства.
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Ратас: люди не должны конфликтовать друг с другом. Мы должны опираться на то, что нас объединяет, а не зацикливаться на различиях

Фото: Эрик Пейнар/Рийгикогу


Кандидат в премьер-министры Юри Ратас, получивший от Рийгикогу полномочия формировать правительство, заявил, что в обществе представлено много разных ценностей, но они не должны конфликтовать между собой. Поэтому он призвал вместо различий подчеркивать то, что объединяет всех жителей Эстонии.
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ФОТО: Блогер Варламов рассказал о квартире Карпина: "Колхоз...Все очень плохо"

Valeri Karpin ja Darja Karpina Foto: Instagram


Известный российский блогер Илья Варламов в интервью YouTube-каналу "Всему Головин" оценил квартиру главного тренера "Ростова" Валерия Карпина в центре Москвы, которую он в прошлом году продавал за 149,7 млн рублей (примерно 2 млн евро).
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