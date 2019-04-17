ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Зеленый свет правительству Ратаса и ожидание встречи Кальюлайд и Путина



Эстонский девелопер недвижимости Endover заложил краеугольный камень нового жилого района Aurora Nova, который будет построен этим летом в Хааберсти. Новый район со 170 квартирами возле леса Харку отличается наиболее просторными в Хааберсти квартирами площадью до 120 квадратных метров, крупнейшей в округе подземной парковкой и первой мойкой для домашних животных.

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СМИ: Писатель Дмитрий Быков впал в кому, лекция в Таллинне не состоится

Foto: Stanislav Krasilnikov/TASS



Писатель Дмитрий Быков экстренно госпитализирован в Уфе, сообщает сайт kp.ru. 20 апреля он должен был выступить в Таллинне, но лекцию отменили.

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ФОТО И ВИДЕО: Экскаватор бороздит останки бывшего кинотеатра ”Раху” и крошит недокрошенное

Mobiilifoto: Olga Privalova



Во вторник корреспондент Delfi засняла очередную стадию снова бывшего кинотеатра ”Раху”. Интерес к процессу большой: многие останавливаются и подолгу смотрят за происходящим.

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DELFI В МОСКВЕ | ФОТО и ВИДЕО: На Красной площади — ОМОН, полиция и полным ходом идет уборка. Город готовится к визиту Кальюлайд?



Завтра, 18 апреля в Москве состоится историческая встреча президента России Владимира Путина и президента Эстонии Керсти Кальюлайд.

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ФОТО и ВИДЕО DELFI: Посольство ЭР в Москве прошло реновацию и готово к приему высокопоставленных гостей



В четверг в Москве президент Эстонии Керсти Кальюлайд торжественно откроет отреновированное здание Посольства Эстонской Республики. Смотрите, как теперь выглядит посольство.

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Таллиннцев раздражают барражирующие над городом по ночам шумные британские вертолеты

Foto: Andres Putting

ТОП Сценарий будущего от молодой Керсти Кальюлайд: в Эстонии в 2020 году живет более 2 млн человек, кассиров в магазинах нет, российский транзит угасает Бутерброды — автобусом: угощение от Кальюлайд доставят в Москву из Эстонии ”Я отвезу тебя на Мяннику и отрежу ноги!” Криминальные разборки в одном известном таллиннском ресторане



Несколько обеспокоенных жителей Таллинна написали в DELFI о том, что над городом посреди ночи кружатся вертолеты. В Силах Обороны объяснили, что речь идет о британских винтокрылых машинах и тренировках пилотов.

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Сказ о том, как корреспонденты Delfi и Eesti Päevaleht отправились в Москву, или Как ”Яндекс.Такси” подложил свинью

Yandex Taxi Foto: Mikhail Voskresenskiy, Sputnik



Завтра состоится официальное открытие отреставрированного посольства Эстонии в Москве. На месте будет присутствовать президент Эстонии Керсти Кальюлайд, которая вслед за тем встретится с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. В связи с этими знаменательными событиями корреспонденты Delfi и Eesti Päevaleht Роман Старапопов, Тийт Блаат и Кристер Парис отправились вчера в Москву, поскольку были приглашены в посольство на ознакомительную экскурсию.

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В Кремле рассказали, о чем Путин будет разговаривать с Кальюлайд