ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Зеленый свет правительству Ратаса и ожидание встречи Кальюлайд и Путина

Сегодня Рийгикогу наделил Ратаса полномочиями для формирования правительства. А еще сегодня корреспонденты Delfi прибыли в Москву, чтобы следить за визитом Керсти Кальюлайд и уже выпустили ряд интересных материалов. Что еще происходило сегодня — читайте ниже!
ФОТО и ВИДЕО: Коалиции KEI быть! Рийгикогу наделил Ратаса полномочиями для формирования правительства
Председатель Центристской партии Юри Ратас 17 апреля выступил перед Рийгикогу с докладом о принципах формирования будущего правительства. После состоялось голосование, в ходе которого большинством голосом депутаты наделили Ратаса полномочиями для формирования правительства. Loe edasi...
"Зарплата мэра Нарвы не повышалась с 2013 года". Евграфову собираются поднять зарплату почти до 5000 евро
Зарплата нового мэра Нарвы Алексея Евграфова может вырасти в полтора раза с нынешних 3000 евро до 4860 евро в месяц. Loe edasi...
ГАЛЕРЕЯ | Крупнейшие семейные квартиры и мойка для животных — в Таллинне построят новый жилой район
Эстонский девелопер недвижимости Endover заложил краеугольный камень нового жилого района Aurora Nova, который будет построен этим летом в Хааберсти. Новый район со 170 квартирами возле леса Харку отличается наиболее просторными в Хааберсти квартирами площадью до 120 квадратных метров, крупнейшей в округе подземной парковкой и первой мойкой для домашних животных. Loe edasi...
СМИ: Писатель Дмитрий Быков впал в кому, лекция в Таллинне не состоится
Писатель Дмитрий Быков экстренно госпитализирован в Уфе, сообщает сайт kp.ru. 20 апреля он должен был выступить в Таллинне, но лекцию отменили. Loe edasi...
ФОТО И ВИДЕО: Экскаватор бороздит останки бывшего кинотеатра ”Раху” и крошит недокрошенное
Во вторник корреспондент Delfi засняла очередную стадию снова бывшего кинотеатра ”Раху”. Интерес к процессу большой: многие останавливаются и подолгу смотрят за происходящим. Loe edasi...
DELFI В МОСКВЕ | ФОТО и ВИДЕО: На Красной площади — ОМОН, полиция и полным ходом идет уборка. Город готовится к визиту Кальюлайд?
Завтра, 18 апреля в Москве состоится историческая встреча президента России Владимира Путина и президента Эстонии Керсти Кальюлайд. Loe edasi...
ФОТО и ВИДЕО DELFI: Посольство ЭР в Москве прошло реновацию и готово к приему высокопоставленных гостей
В четверг в Москве президент Эстонии Керсти Кальюлайд торжественно откроет отреновированное здание Посольства Эстонской Республики. Смотрите, как теперь выглядит посольство. Loe edasi...
Таллиннцев раздражают барражирующие над городом по ночам шумные британские вертолеты
Несколько обеспокоенных жителей Таллинна написали в DELFI о том, что над городом посреди ночи кружатся вертолеты. В Силах Обороны объяснили, что речь идет о британских винтокрылых машинах и тренировках пилотов. Loe edasi...
Сказ о том, как корреспонденты Delfi и Eesti Päevaleht отправились в Москву, или Как ”Яндекс.Такси” подложил свинью
Банк Эстонии: из-за скандалов с отмыванием денег кредиты могут стать дороже
Финансовое положение банковского сектора в Эстонии хорошее и риски небольшие. Самый большой риск представляет собой нахлынувшая на действующие в стране скандинавские банки лавина подозрений в отмывании денег, сообщает Банк Эстонии. Loe edasi...
Важная информация: звонки из Эстонии в Европу станут в несколько раз дешевле
С 15 мая начнет действовать новая регуляция, в результате для клиентов всех мобильных операторов звонки как с мобильных, так и с настольных телефонов, а также отправка текстовых сообщений из Эстонии в страны Европейского Союза станет в несколько раз дешевле, чем сейчас. Loe edasi...
Ансип поссорился с членами Еврокомиссии из-за ”умных” машин
В коридорах Брюсселя в последний месяц крайне горячо спорили о лоббировании интересов в сфере автопроизводства. Loe edasi...
Ратас: люди не должны конфликтовать друг с другом. Мы должны опираться на то, что нас объединяет, а не зацикливаться на различиях
Кандидат в премьер-министры Юри Ратас, получивший от Рийгикогу полномочия формировать правительство, заявил, что в обществе представлено много разных ценностей, но они не должны конфликтовать между собой. Поэтому он призвал вместо различий подчеркивать то, что объединяет всех жителей Эстонии. Loe edasi...
ФОТО: Блогер Варламов рассказал о квартире Карпина: "Колхоз...Все очень плохо"
Известный российский блогер Илья Варламов в интервью YouTube-каналу "Всему Головин" оценил квартиру главного тренера "Ростова" Валерия Карпина в центре Москвы, которую он в прошлом году продавал за 149,7 млн рублей (примерно 2 млн евро). Loe edasi...