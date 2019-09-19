19.09.2019, 22:01

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Заявления Рейнсалу и Кальюлайд, убийство, налоги и хитрая лиса

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rus.delfi.ee
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Rahatähed, vaesus, rikkus
Foto on illustreeriv.Foto: Tiit Blaat

Предлагаем вам обзор основных новостей за четверг, 19 сентября.

Президент Эстонии заявила об усталости Евросоюза от Украины

Päevalehe intervjuu Kersti Kaljulaidiga Foto: Madis Veltman

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд на полях ежегодного форума Yalta European Strategy дала интервью ”Европейской правде”, в котором заявила, что Евросоюз устал от Украины.
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Рейнсалу: МИД собирается вызвать посла РФ из-за его высказывания о "подвиге советских солдат"

Foto: Rauno Volmar

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу сказал на сегодняшней пресс-конференции правительства, что МИД планирует вызвать российского посла Александра Петрова из-за его высказывания, будто жители Эстонии чтут подвиги советских воинов-освободителей.
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Убийство асоциала в Ыйсмяэ: подающий надежды 16-летний футболист признал свою вину

KURITEOPAIK: Õismäe teel asuv kortermaja, mille juurest leiti tapetud mehe surnukeha. Foto: Rauno Volmar

Талантливый молодой футболист Карл (16) находится под стражей в связи с произошедшим в Ыйсмяэ убийством. Согласно подозрению, он вместе со своим другом Раннелем (16) избил до смерти попавшегося им на пути 53-летнего Райво, пишет Eesti Ekspress.
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Превысили минимум: десяткам тысяч человек придется вернуть государству более 100 евро. А как обстоят дела у вас?

Rahapuu Foto: Argo Ingver

Начиная с четверга Налогово-таможенный департамент будет посылать оповещения тем людям, кому стоит пересмотреть свое использование не облагаемого налогом минимума.
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Не прошло и месяца: Deichmann открывает в Таллинне уже второй магазин

Deichmann-i kauplus Nautica keskuses Foto: Margus Pahv

В конце августа в центре Nautica в Таллинне открылся первый в Эстонии обувной магазин Deichmann, который считается крупнейшим продавцом обуви в Европе. Не прошло и месяца, а Deichmann открывает в столице второй магазин — в торговом центре Kristiine.
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ВИДЕО | В Тарту лиса украла у грузчика торт. Хитрый план почти удался!

Торговый центр Eeden из Тарту поделился видео того, как хитрая лисица украла торт, пока грузчик выгружал товар из фургона.
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