ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Заявления Рейнсалу и Кальюлайд, убийство, налоги и хитрая лиса(1)
Предлагаем вам обзор основных новостей за четверг, 19 сентября.
Предлагаем вам обзор основных новостей за четверг, 19 сентября.
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд на полях ежегодного форума Yalta European Strategy дала интервью ”Европейской правде”, в котором заявила, что Евросоюз устал от Украины.
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Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу сказал на сегодняшней пресс-конференции правительства, что МИД планирует вызвать российского посла Александра Петрова из-за его высказывания, будто жители Эстонии чтут подвиги советских воинов-освободителей.
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Талантливый молодой футболист Карл (16) находится под стражей в связи с произошедшим в Ыйсмяэ убийством. Согласно подозрению, он вместе со своим другом Раннелем (16) избил до смерти попавшегося им на пути 53-летнего Райво, пишет Eesti Ekspress.
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Начиная с четверга Налогово-таможенный департамент будет посылать оповещения тем людям, кому стоит пересмотреть свое использование не облагаемого налогом минимума.
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В конце августа в центре Nautica в Таллинне открылся первый в Эстонии обувной магазин Deichmann, который считается крупнейшим продавцом обуви в Европе. Не прошло и месяца, а Deichmann открывает в столице второй магазин — в торговом центре Kristiine.
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Торговый центр Eeden из Тарту поделился видео того, как хитрая лисица украла торт, пока грузчик выгружал товар из фургона.
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