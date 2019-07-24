ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Запертый в грузовике мальчик, история о водителе-лихаче и жара

Отверженный 21 века: отец работал за границей, мать не заботилась о ребенке.

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В Москве задержан лидер российской оппозиции Алексей Навальный

Алексей Навальный Фото: Радио Свобода

Московская полиция задержала оппозиционера Алексея Навального, когда тот вышел на утреннюю пробежку, сообщил он сам в инстаграме.

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Дождались: новая трасса свяжет два столичных района

Tallinn õhust Foto: Hendrik Osula

Продленная улица Мустакиви теэ свяжет столичные районы Ласнамяэ и Пирита, пишет rus.err.ee.

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Жара бьет все рекорды! В Западной Европе в выходные ожидается более 40 градусов, в Эстонии — в районе 30

Ilmateenistus

К Эстонии с юго-западной части Европы приближается очень теплая воздушная масса, но какая ее часть дойдет до нас, выяснится в ближайшие дни.

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ФОТО: Смотрите, как теперь выглядит сгоревший ангар в Маарду

Foto: Jaanus Lensment

Вчера в Маарду горел ангар. Там находились цистерны с различными растворителями, используемых в промышленности. В ходе пожара цистерны взрывались, а ангар был полностью разрушен.

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Смертельный бой. Видео последнего поединка боксера Максима Дадашева

küünal Foto: Ago Tammik

На популярном видеоресурсе появились фрагменты последнего боя российского боксера Максима Дадашева, скончавшегося в США после поединка с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом.

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Владимир Зеленский просит уволить мэра Киева Виталия Кличко

Boxing. Battle for WBA championship title Foto: Vladimir Astapkovich, RIA Novosti

Журналист украинского издания "Обозреватель" Орест Сохар выложил в Facebook фотографию обращения главы Офиса президента Андрея Богдана, в котором сказано, что президент Украины Владимир Зеленский просит уволить мэра Киева Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации.

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Аналитики выяснили, в какой европейской стране можно быстрее всего накопить на квартиру

Foto: Andres Putting

Аналитики из консалтинговой компании Deloitte составили рейтинг 12-ти европейских стран по количеству годовых окладов, которые их жителям придется потратить на покупку 70-метровой квартиры, пишет NEWSru.com.

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Мужчина мчался по Мустамяэ со скоростью 127 км/ч и был сурово наказан. Но Госсуд обязал государство выплатить ему более 3000 евро

Foto: Shutterstock

Госсуд 19 июня принял заслуживающее внимания решение, согласно которому молодой человек, который, по утверждению полиции, мчался по Мустамяэ со скоростью 127 км/ч, не будет наказан и государство должно возместить его судебные расходы в полном объеме, то есть в сумме 3130 евро, пишет Eesti Ekspress.

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