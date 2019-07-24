24.07.2019, 21:31

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Запертый в грузовике мальчик, история о водителе-лихаче и жара


rus.delfi.ee
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Palavus murrab
Palavus murrabFoto: Andres Putting

Сегодня мы опубликовали историю о мальчике, который неделями жил один в кабине грузовика. А также о водителе-лихаче, которому государство должно выплатить более 3000 евро. Кроме того, по прогнозам синоптиков, к Эстонии с юго-западной части Европы приближается очень теплая воздушная масса. Читайте эти и другие новости дня в нашей подборке!

Выпускник Кембриджского университета: Эстония — одна из самых лучших стран для проживания

Taavi Pungas Erakogu

Изучавший в Кембриджском университете естественные науки Таави Пунгас считает, что Эстония для жизни — одна из самых лучших стран в мире.
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Вице-канцлер МИД Эстонии: Март Хельме сравнивает Евросоюз с Советским Союзом

Ekspress Meedia

На фоне вчерашнего заявления Марта Хельме вице-канцлер Министерства иностранных дел Матти Маазикас спрашивает в посте в Twitter у Юри Ратаса и Урмаса Рейнсалу о том, действительно ли наша политика не изменилась.
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Как такое возможно? Полиция обнаружила, что маленький мальчик неделями жил один в кабине грузовика

Foto: Shutterstock

Отверженный 21 века: отец работал за границей, мать не заботилась о ребенке.
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В Москве задержан лидер российской оппозиции Алексей Навальный

Алексей Навальный Фото: Радио Свобода

Московская полиция задержала оппозиционера Алексея Навального, когда тот вышел на утреннюю пробежку, сообщил он сам в инстаграме.
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Дождались: новая трасса свяжет два столичных района

Tallinn õhust Foto: Hendrik Osula

Продленная улица Мустакиви теэ свяжет столичные районы Ласнамяэ и Пирита, пишет rus.err.ee.
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Жара бьет все рекорды! В Западной Европе в выходные ожидается более 40 градусов, в Эстонии — в районе 30

Ilmateenistus

К Эстонии с юго-западной части Европы приближается очень теплая воздушная масса, но какая ее часть дойдет до нас, выяснится в ближайшие дни.
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ФОТО: Смотрите, как теперь выглядит сгоревший ангар в Маарду

Foto: Jaanus Lensment

Вчера в Маарду горел ангар. Там находились цистерны с различными растворителями, используемых в промышленности. В ходе пожара цистерны взрывались, а ангар был полностью разрушен.
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Смертельный бой. Видео последнего поединка боксера Максима Дадашева

küünal Foto: Ago Tammik

На популярном видеоресурсе появились фрагменты последнего боя российского боксера Максима Дадашева, скончавшегося в США после поединка с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом.
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ТОП

Владимир Зеленский просит уволить мэра Киева Виталия Кличко

Boxing. Battle for WBA championship title Foto: Vladimir Astapkovich, RIA Novosti

Журналист украинского издания "Обозреватель" Орест Сохар выложил в Facebook фотографию обращения главы Офиса президента Андрея Богдана, в котором сказано, что президент Украины Владимир Зеленский просит уволить мэра Киева Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации.
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Аналитики выяснили, в какой европейской стране можно быстрее всего накопить на квартиру

Foto: Andres Putting

Аналитики из консалтинговой компании Deloitte составили рейтинг 12-ти европейских стран по количеству годовых окладов, которые их жителям придется потратить на покупку 70-метровой квартиры, пишет NEWSru.com.
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Мужчина мчался по Мустамяэ со скоростью 127 км/ч и был сурово наказан. Но Госсуд обязал государство выплатить ему более 3000 евро

Foto: Shutterstock

Госсуд 19 июня принял заслуживающее внимания решение, согласно которому молодой человек, который, по утверждению полиции, мчался по Мустамяэ со скоростью 127 км/ч, не будет наказан и государство должно возместить его судебные расходы в полном объеме, то есть в сумме 3130 евро, пишет Eesti Ekspress.
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ГАЛЕРЕЯ: Последние деньки! Сегодня на Лаагна теэ было особенно много кинозвезд

Filmivõtted Laagna teel 24.07.2019 Foto: Andres Putting

В среду и четверг последние дни съемок фильма Кристофера Нолана на Лаагна теэ. Корреспондент Delfi сфотографировал голливудских звезд специально для наших читателей!
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В Эстонию для съемок в фильме Нолана прибыл еще один знаменитый актер

Кеннет Брана в фильме "Убийство в "Восточном экспрессе"

В Эстонии для съемок у Кристофера Нолана приехало несколько суперзвезд. Среди них Роберт Паттинсон, Джон Вашингтон и совсем недавно прилетела Элизабет Дебики. Теперь же, как заметил наш читатель, приехал сниматься и знаменитый актер, режиссер, сценарист Кеннет Брана.
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BBC: Старшая дочь Путина оказалась совладелицей компании стоимостью в 560 млн евро

Мария Воронцова Фото: Россия 1

По сообщению BBC, Мария Воронцова, старшая дочь президента России Владимира Путина, оказалась совладелицей компании "Номеко", которая фокусируется на современных методах борьбы с раком.
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ВИДЕО TV3 | В поезде Elron мужчина занимался самоудовлетворением на глазах у пассажирок

Liputaja Foto: Anni Õnneleid

В начале июля некоторых пассажиров Elron ждал неприятный сюрприз. По сведениям "Seitsmesed", один мужчина средних лет за один вечер успел потревожить нескольких женщин, наблюдая за которыми, он занимался самоудовлетворением. Одна из жертв извращенца также подала в полицию заявление о случившемся, и полиция сейчас занимается выяснением обстоятельств инцидента.
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ФОТО: Если вы знаете изображенных на снимках молодых людей, срочно свяжитесь с полицией!

PPA

Нарвское отделение полиции просит помощи в установлении личности мужчин, которые могут быть связаны с правонарушениям.
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ВИДЕО DELFI | Ведущий самого скандального телепроекта 90-х готов возродить “Акул пера”

Илья Легостаев — ведущий легендарного и одного из самых ярких и скандальных телепроектов 90-х “Акулы пера”, который еженедельно выходил на телеканале ТВ-6. На музыкальном фестивале Laima Rendezvous корреспондент Delfi Роман Старапопов поговорил с акулой пера на тему нынешней журналистики.
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ВИДЕО DELFI | Юрий Николаев: сделал тур по Эстонии, считай, что всех объездил. Кто мыслит стратегически, тот не отказывается от России

Смело можно заявить, что Юрий Николаев с самой школьной скамьи был известной личностью. Сначала — в небольших кругах, когда посещал театральный кружок и играл детские роли на советском кишиневском телевидении. А с 1975 года он приобретает всероссийскую известность, когда становится постоянным ведущим еженедельной музыкальной телепрограммы “Утренняя звезда” — одной из популярнейших передач телеэфира. С той поры мы часто видим его на экранах все тем же веселым и улыбчивым человеком.
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