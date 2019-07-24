ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Запертый в грузовике мальчик, история о водителе-лихаче и жара

Сегодня мы опубликовали историю о мальчике, который неделями жил один в кабине грузовика. А также о водителе-лихаче, которому государство должно выплатить более 3000 евро. Кроме того, по прогнозам синоптиков, к Эстонии с юго-западной части Европы приближается очень теплая воздушная масса. Читайте эти и другие новости дня в нашей подборке!
Выпускник Кембриджского университета: Эстония — одна из самых лучших стран для проживания
Изучавший в Кембриджском университете естественные науки Таави Пунгас считает, что Эстония для жизни — одна из самых лучших стран в мире. Loe edasi...
Вице-канцлер МИД Эстонии: Март Хельме сравнивает Евросоюз с Советским Союзом
На фоне вчерашнего заявления Марта Хельме вице-канцлер Министерства иностранных дел Матти Маазикас спрашивает в посте в Twitter у Юри Ратаса и Урмаса Рейнсалу о том, действительно ли наша политика не изменилась. Loe edasi...
Как такое возможно? Полиция обнаружила, что маленький мальчик неделями жил один в кабине грузовика
Отверженный 21 века: отец работал за границей, мать не заботилась о ребенке. Loe edasi...
В Москве задержан лидер российской оппозиции Алексей Навальный
Владимир Зеленский просит уволить мэра Киева Виталия Кличко
Журналист украинского издания "Обозреватель" Орест Сохар выложил в Facebook фотографию обращения главы Офиса президента Андрея Богдана, в котором сказано, что президент УкраиныВладимир Зеленский просит уволить мэра Киева Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации. Loe edasi...
Аналитики выяснили, в какой европейской стране можно быстрее всего накопить на квартиру
Аналитики из консалтинговой компании Deloitte составили рейтинг 12-ти европейских стран по количеству годовых окладов, которые их жителям придется потратить на покупку 70-метровой квартиры, пишет NEWSru.com. Loe edasi...
Мужчина мчался по Мустамяэ со скоростью 127 км/ч и был сурово наказан. Но Госсуд обязал государство выплатить ему более 3000 евро
Госсуд 19 июня принял заслуживающее внимания решение, согласно которому молодой человек, который, по утверждению полиции, мчался по Мустамяэ со скоростью 127 км/ч, не будет наказан и государство должно возместить его судебные расходы в полном объеме, то есть в сумме 3130 евро, пишет Eesti Ekspress. Loe edasi...
ГАЛЕРЕЯ: Последние деньки! Сегодня на Лаагна теэ было особенно много кинозвезд
В Эстонию для съемок в фильме Нолана прибыл еще один знаменитый актер
В Эстонии для съемок у Кристофера Нолана приехало несколько суперзвезд. Среди них Роберт Паттинсон, Джон Вашингтон и совсем недавно прилетела Элизабет Дебики. Теперь же, как заметил наш читатель, приехал сниматься и знаменитый актер, режиссер, сценарист Кеннет Брана. Loe edasi...
BBC: Старшая дочь Путина оказалась совладелицей компании стоимостью в 560 млн евро
ВИДЕО TV3 | В поезде Elron мужчина занимался самоудовлетворением на глазах у пассажирок
В начале июля некоторых пассажировElron ждал неприятный сюрприз. По сведениям "Seitsmesed", один мужчина средних лет за один вечер успел потревожить нескольких женщин, наблюдая за которыми, он занимался самоудовлетворением. Одна из жертв извращенца также подала в полицию заявление о случившемся, и полиция сейчас занимается выяснением обстоятельств инцидента. Loe edasi...
ФОТО: Если вы знаете изображенных на снимках молодых людей, срочно свяжитесь с полицией!
Нарвское отделение полиции просит помощи в установлении личности мужчин, которые могут быть связаны с правонарушениям. Loe edasi...
ВИДЕО DELFI | Ведущий самого скандального телепроекта 90-х готов возродить “Акул пера”
Илья Легостаев — ведущий легендарного и одного из самых ярких и скандальных телепроектов 90-х “Акулы пера”, который еженедельно выходил на телеканале ТВ-6. На музыкальном фестивале Laima Rendezvous корреспондент Delfi Роман Старапопов поговорил с акулой пера на тему нынешней журналистики. Loe edasi...
ВИДЕО DELFI | Юрий Николаев: сделал тур по Эстонии, считай, что всех объездил. Кто мыслит стратегически, тот не отказывается от России
Смело можно заявить, что Юрий Николаев с самой школьной скамьи был известной личностью. Сначала — в небольших кругах, когда посещал театральный кружок и играл детские роли на советском кишиневском телевидении. А с 1975 года он приобретает всероссийскую известность, когда становится постоянным ведущим еженедельной музыкальной телепрограммы “Утренняя звезда” — одной из популярнейших передач телеэфира. С той поры мы часто видим его на экранах все тем же веселым и улыбчивым человеком. Loe edasi...
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