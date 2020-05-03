ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: заболевших все меньше, Касса по безработице и налоги

За последнюю ночь лишь один тест на коронавирус — положительный. Всего сделали 743 анализа

PPA päästekopter tõi patsiendi PERHi Foto: Tanel Meos



За последнюю ночь в Эстонии сделали 743 теста на COVID-19, один из них положительный. От коронавируса вчера погибло 2 человека — им было 82 и 80 лет.

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На границе с Псковской областью за один день развернули более 700 автомобилей

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Только за один день на границе с Псковской областью развернули более 750 автомобилей тех, кто хотел провести майские в регионе, но не имел на это оснований, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram, передает 47news.

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Эстонский ученый создает лекарство от коронавируса: ”Препарат появится раньше вакцины”

Valga haigla pressikonverents ja ekskursioon Tartu kliinikumi sünnitusosakonnas Foto: Argo Ingver



Иммунолог Танель Махлакыйв (34) в Нью-Джерси разрабатывает из плацентарных клеток препарат от коронавируса и находится в числе тех ученых, которые ищут средство спасения от COVID-19. Вскоре результат работы Танеля и его коллег можно будет протестировать на больных коронавирусом, пишет "Эстонский Экспресс".

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ГАЛЕРЕЯ | Весення погода привела людей в кафе!

Tallinna raekoja plats Foto: Rauno Volmar



Репортер Delfi сообщил, что в Старом городе люди сидели за столиками на улице — но некоторые находились ближе, чем 2 метра друг от друга.

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Евгений Осиновский: в младших классах я чувствовал себя чужаком, русским мальчиком в эстонской школе

Jevgeni Ossinovski Foto: Jaanus Lensment



Депутат Рийгикогу, социал-демократ Евгений Осиновский (34)ответил на вопросы политической анкеты Eesti Ekspress.

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Михаил Кылварт делит первую строчку в таблице самых высокооплачиваемых чиновников местных самоуправлений



По состоянию на 1 апреля, основная зарплата Михаила Кылварта составляет 6100 евро, такую же сумму в месяц получает городской секретарь Таллинна Тоомас Сепп, передает RusERR.

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ПИСЬМО ЧИТАТЕЛЬНИЦЫ | "Мой близкий человек живет в розовых очках и считает, что те, кто умер от коронавируса, сами это заслужили"