ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: заболевших все меньше, Касса по безработице и налоги
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Читайте главные новости воскресенья на RusDelfi.
За последнюю ночь в Эстонии сделали 743 теста на COVID-19, один из них положительный. От коронавируса вчера погибло 2 человека — им было 82 и 80 лет.
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Только за один день на границе с Псковской областью развернули более 750 автомобилей тех, кто хотел провести майские в регионе, но не имел на это оснований, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram, передает 47news.
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Иммунолог Танель Махлакыйв (34) в Нью-Джерси разрабатывает из плацентарных клеток препарат от коронавируса и находится в числе тех ученых, которые ищут средство спасения от COVID-19. Вскоре результат работы Танеля и его коллег можно будет протестировать на больных коронавирусом, пишет "Эстонский Экспресс".
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Репортер Delfi сообщил, что в Старом городе люди сидели за столиками на улице — но некоторые находились ближе, чем 2 метра друг от друга.
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Депутат Рийгикогу, социал-демократ Евгений Осиновский (34)ответил на вопросы политической анкеты Eesti Ekspress.
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По состоянию на 1 апреля, основная зарплата Михаила Кылварта составляет 6100 евро, такую же сумму в месяц получает городской секретарь Таллинна Тоомас Сепп, передает RusERR.
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Коронавирус влияет на жизнь каждого из нас и на отношения c людьми. Жительница Эстонии пишет на форуме Naistekas о том, как она теряет близкого человека, с которым у нее из-за пандемии разошлись взгляды на жизнь.
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Бельгия еще не приступила к запланированному на 4 мая началу реализации плана выхода из изоляции, а группа экспертов, разработавшая этот план, уже размышляет над планом повторного введения режима изоляции на случай второй волны эпидемии COVID-19, передает "Интерфакс".
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Исландский стронгмен Хафтор Бьернссон, прославившийся ролью Григора Клигана "Горы" в сериале "Игра Престолов", установил мировой рекорд в становой экипировочной тяге.
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В Москве в результате несчастного случая выпали из окна несовершеннолетние мальчики. Дома в этот момент были родственники, но они не смогли предотвратить трагедию. От полученных травм оба скончались на месте, — ужасается “СтарХит”.
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