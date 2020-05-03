03.05.2020, 21:20

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: заболевших все меньше, Касса по безработице и налоги


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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: заболевших все меньше, Касса по безработице и налоги
Foto: Tiit Blaat

Читайте главные новости воскресенья на RusDelfi.

За последнюю ночь лишь один тест на коронавирус — положительный. Всего сделали 743 анализа

PPA päästekopter tõi patsiendi PERHi Foto: Tanel Meos


За последнюю ночь в Эстонии сделали 743 теста на COVID-19, один из них положительный. От коронавируса вчера погибло 2 человека — им было 82 и 80 лет.
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На границе с Псковской областью за один день развернули более 700 автомобилей

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Только за один день на границе с Псковской областью развернули более 750 автомобилей тех, кто хотел провести майские в регионе, но не имел на это оснований, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram, передает 47news.
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Эстонский ученый создает лекарство от коронавируса: ”Препарат появится раньше вакцины”

Valga haigla pressikonverents ja ekskursioon Tartu kliinikumi sünnitusosakonnas Foto: Argo Ingver


Иммунолог Танель Махлакыйв (34) в Нью-Джерси разрабатывает из плацентарных клеток препарат от коронавируса и находится в числе тех ученых, которые ищут средство спасения от COVID-19. Вскоре результат работы Танеля и его коллег можно будет протестировать на больных коронавирусом, пишет "Эстонский Экспресс".
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ГАЛЕРЕЯ | Весення погода привела людей в кафе!

Tallinna raekoja plats Foto: Rauno Volmar


Репортер Delfi сообщил, что в Старом городе люди сидели за столиками на улице — но некоторые находились ближе, чем 2 метра друг от друга.
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Евгений Осиновский: в младших классах я чувствовал себя чужаком, русским мальчиком в эстонской школе

Jevgeni Ossinovski Foto: Jaanus Lensment


Депутат Рийгикогу, социал-демократ Евгений Осиновский (34)ответил на вопросы политической анкеты Eesti Ekspress.
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Михаил Кылварт делит первую строчку в таблице самых высокооплачиваемых чиновников местных самоуправлений

Михаил Кылварт Foto: Ilmar Saabas


По состоянию на 1 апреля, основная зарплата Михаила Кылварта составляет 6100 евро, такую же сумму в месяц получает городской секретарь Таллинна Тоомас Сепп, передает RusERR.
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ПИСЬМО ЧИТАТЕЛЬНИЦЫ | "Мой близкий человек живет в розовых очках и считает, что те, кто умер от коронавируса, сами это заслужили"

Foto: EVG photos/Pexel


Коронавирус влияет на жизнь каждого из нас и на отношения c людьми. Жительница Эстонии пишет на форуме Naistekas о том, как она теряет близкого человека, с которым у нее из-за пандемии разошлись взгляды на жизнь.
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Бельгия выходит из изоляции 4 мая, но уже готовится к повторному введению ограничений

Europarlament Foto: Madis Veltman


Бельгия еще не приступила к запланированному на 4 мая началу реализации плана выхода из изоляции, а группа экспертов, разработавшая этот план, уже размышляет над планом повторного введения режима изоляции на случай второй волны эпидемии COVID-19, передает "Интерфакс".
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ВИДЕО | Актер из ”Игры Престолов” оторвал от земли штангу весом более 500 кг

Хафтор Бьернссон Фото: скриншот YouTube


Исландский стронгмен Хафтор Бьернссон, прославившийся ролью Григора Клигана "Горы" в сериале "Игра Престолов", установил мировой рекорд в становой экипировочной тяге.
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ШОК! В Москве погибли юные звезды клипов и "Вечернего Урганта"

Ich bin dann mal raus hier. с сайта Pixabay


В Москве в результате несчастного случая выпали из окна несовершеннолетние мальчики. Дома в этот момент были родственники, но они не смогли предотвратить трагедию. От полученных травм оба скончались на месте, — ужасается “СтарХит”.
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