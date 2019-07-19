ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: За что Керсти Кальюлайд ненавидит EKRE и как прошел концерт Metallica в Тарту

Семье предполагаемого обидчика покончившего с собой Саши из Силламяэ поступают угрозы. Керсти Кальюлайд объяснила, за что ненавидит EKRE. Франция отклонила иск родственников жертв крушения парома "Эстония". Metallica уехала, а мусор остался.
Трагедия в Силламяэ: семье предполагаемого обидчика Саши поступают угрозы
Отголоски произошедшего недавно в Силламяэ трагического случая будут доноситься еще долго. Семье предполагаемого обидчика покончившего с собой Саши поступают угрозы, а член горсобрания призывает людей сообщать о пережитой в Ваналиннаской школе травле. Loe edasi…
Он 45 лет отвечал за логистику Певческого праздника. ”Такое скопление народа мы видели, возможно, последний раз”
Как выяснилось в начале июля, вместимость Певческого поля оказалась не беспредельна, однако давление застройщиков может еще больше сократить его возможности, подтверждает много лет отвечавший за организацию транспортного движения Валдур Талтс. Loe edasi…
Жителей Валга достали российские медведи. Возможно, применят резиновые пули
Департамент окружающей среды взвешивает варианты — как можно отвадить медведей, досаждающих жителям Валга. Не исключается возможность применения резиновых пуль, если они снова наведаются в плотно заселенные зоны. Loe edasi…
Синоптик: предстоит отличное воскресенье! А следующая неделя — на зависть всей Европе
В отличие от Европы, куда на следующей неделе придет экстремальная 40-градусная жара, в Эстонии температура настолько высоко не поднимется. Loe edasi…
Авария с 26 пострадавшими: не все пассажиры автобуса были пристегнуты ремнями безопасности
РЕКОНСТРУКЦИЯ: Как произошла тяжелая авария на Клоогаранна теэ
Вчера на шоссе Клоогаранна в направлении Таллинн-Раннамыйза произошла тяжелая авария, в которой пострадали 26 человек. 22 из них настолько серьезно, что были доставлены в больницу. Loe edasi…
Одна из крупнейших в мире сетей продуктовых магазинов планирует выйти на эстонский рынок? Представитель опровергает слухи
Ходят слухи, что помимо немецкого гиганта Lidl, на эстонский рынок планирует выйти также крупнейшая французская сеть розничной торговли Auchan ("Ашан"). Представитель торговой сети их опровергает Loe edasi…
Керсти Кальюлайд объяснила изданию Foreign Policy, за что ненавидит EKRE
В Греции произошло сильное землетрясение: люди покидают здания и выбегают на улицы
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Греции недалеко от Афин, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Землетрясение было зафиксировано в 11.13 по времени UTC, сообщает РИА-Новости. Loe edasi…
Ни одна школа Силламяэ не присоединилась к программе "Школа против травли". Почему?
Бывший председатель молодежного совета Силламяэ Артем Трохачев задается вопросом: почему школа Ваналинна не участвовала в программе ”Школа без травли” и делала вид, что всё хорошо. Loe edasi…
ФОТО | Metallica уехала, а мусор остался. Утром после концерта аэродром Раади выглядел удручающе
Утром после концерта Metallica аэродром Раади под Тарту был полон мусора, который тут же начали ликвидировать уборщики. Если на фото видно достаточно мусора, то с утра картина была еще хуже. Loe edasi…
Франция отклонила 40-миллионный совместный иск родственников жертв крушения парома "Эстония"
Суд города Нантер во Франции отклонил совместный иск пострадавших в крушении парома "Эстония", передает The Washington Post. Пострадавшие требовали 40,8 млн евро с судостроительной фирмы Meyer-Werft и оценившей пригодность парома фирмы Bureau Veritas. Loe edasi…
Путин подписал указ: с октября в Санкт-Петербург и Ленобласть иностранные граждане смогут попасть по электронной визе
Лаагна теэ будет закрыта дольше, чем планировалось? Команда Нолана просит больше времени для съемок
Сотрудничающая с режиссером Крситофером Ноланом компания Funfair Films Limited просит у Таллинна еще два дня с ограничением движения по Лаагна теэ для того, чтобы закончить съемки. Loe edasi…
ВИДЕО | Вот так сюрприз! Metalica в Тарту исполнила песню эстонской группы Vennaskond ”Гиперболоид инженера Гарина”
В этом туре у Metallica обычай на каждом концерте исполнять одну местную песню. В Тарту гитарист Кирк Хаммет и басист Роберт Трухильо сыграли ”Гиперболоид инженера Гарина” — песню эстонской рок-группы Vennaskond, которую в оригинале пел Тыну Трубецки. Loe edasi…
ОНЛАЙН-БЛОГ и ФОТО: "Лучшее шоу за последний десяток лет!" Metallica дала в Тарту легендарный концерт, многотысячная публика в восторге!
Вчера в Тарту состоялся концерт легендарной группы Metallica. Спасибо, что следили за этим долгожданным событием вместе с RusDelfi. Читайте наш блог! Loe edasi…
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