ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: За что Керсти Кальюлайд ненавидит EKRE и как прошел концерт Metallica в Тарту

Синоптик: предстоит отличное воскресенье! А следующая неделя — на зависть всей Европе

Foto: Anni Õnneleid

В отличие от Европы, куда на следующей неделе придет экстремальная 40-градусная жара, в Эстонии температура настолько высоко не поднимется.

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Авария с 26 пострадавшими: не все пассажиры автобуса были пристегнуты ремнями безопасности

Õnnetus Kloogaranna maanteel. Foto: Astella Kirss

Во вчерашней аварии на Клоогаранна теэ пострадали 26 человек, из которых семь уже выписаны домой.

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РЕКОНСТРУКЦИЯ: Как произошла тяжелая авария на Клоогаранна теэ

Liiklusõnnetus Kloogaranna maanteel. Foto: Ekspress Meedia

Вчера на шоссе Клоогаранна в направлении Таллинн-Раннамыйза произошла тяжелая авария, в которой пострадали 26 человек. 22 из них настолько серьезно, что были доставлены в больницу.

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Одна из крупнейших в мире сетей продуктовых магазинов планирует выйти на эстонский рынок? Представитель опровергает слухи

Reuters / Scanpix

Ходят слухи, что помимо немецкого гиганта Lidl, на эстонский рынок планирует выйти также крупнейшая французская сеть розничной торговли Auchan ("Ашан"). Представитель торговой сети их опровергает

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Керсти Кальюлайд объяснила изданию Foreign Policy, за что ненавидит EKRE

Rauno Volmar

ТОП Трагедия в Силламяэ: семье предполагаемого обидчика Саши поступают угрозы ФОТО и ВИДЕО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ | Тяжелая авария на Клоогаранна теэ: в столкновении автобуса и грузовика пострадали 26 человек, двое в тяжелом состоянии дополнено в 16:46 ОНЛАЙН-БЛОГ и ФОТО: "Лучшее шоу за последний десяток лет!" Metallica дала в Тарту легендарный концерт, многотысячная публика в восторге!

Американский журнал Foreign Policy взял в мае интервью у президента Эстонии Керсти Кальюлайд, в котором речь зашла о подъеме Эстонской консервативной народной партии (EKRE) и о том, как можно противостоять евроскептикам.

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В Греции произошло сильное землетрясение: люди покидают здания и выбегают на улицы

Foto: Louisa Gouliamaki, AFP

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Греции недалеко от Афин, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Землетрясение было зафиксировано в 11.13 по времени UTC, сообщает РИА-Новости.

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Ни одна школа Силламяэ не присоединилась к программе "Школа против травли". Почему?

Артем Трохачев

Бывший председатель молодежного совета Силламяэ Артем Трохачев задается вопросом: почему школа Ваналинна не участвовала в программе ”Школа без травли” и делала вид, что всё хорошо.

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ФОТО | Metallica уехала, а мусор остался. Утром после концерта аэродром Раади выглядел удручающе

Metallica väravate ümbrus kontserdijärgsel hommikul Foto: Mana Kaasik

Утром после концерта Metallica аэродром Раади под Тарту был полон мусора, который тут же начали ликвидировать уборщики. Если на фото видно достаточно мусора, то с утра картина была еще хуже.

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Франция отклонила 40-миллионный совместный иск родственников жертв крушения парома "Эстония"