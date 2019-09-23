23.09.2019, 21:16

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Юбилей "освобождения Таллинна", бум на снюс и внеочередное повышение пенсий


rus.delfi.ee
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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Юбилей "освобождения Таллинна", бум на снюс и внеочередное повышение пенсий
Pixabay

В Москве дали салют в честь юбилея "освобождения Таллинна" 1944 года. Эстонское предприятие начало следить за автомобилями Toyota необычным способом. У семьи уроженца Эстонии Антона Вайно нашли недвижимость на десятки миллионов евро. Внеочередное повышение пенсий составит всего 7 евро. Эстонию охватил бум на снюс.

ВИДЕО | В Москве дали салют в честь юбилея "освобождения Таллинна"

В Москве в воскресенье вечером состоялся артиллерийский салют, посвящённый 75-летию освобождения Таллинна от немецко-фашистских захватчиков.
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ФОТО | Ратас и Рейнсалу вспоминают в Нью-Йорке трагический исход 75-летней давности

Ever

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас и министр иностранных дел Урмас Рейнсалу находятся в Нью-Йорке, где они примут участие в общеполитических дебатах Генеральной Ассамблеи ООН.
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ФОТО | В Пярну в воскресенье загорелись четыре здания. Имеет место преступление?

Päästeamet

В Пярну на улице Хоспидали в воскресенье вечером произошел пожар, охвативший четыре здания.
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В следующем году 330 аптекам Эстонии угрожает закрытие

Odavnevad ravimid Foto: Andres Putting

С сегодняшнего дня в аптеках, которые из-за аптечной реформы могут быть закрыты, установлены специальные календари с обратным отсчетом до вступления в силу аптечной реформы. В Эстонии из 494 аптек более 330 не отвечают требованиям аптечной реформы.
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Эстонское предприятие начало следить за автомобилями Toyota необычным способом

Toyota Land Cruiser Foto: Madis Veltman

Предприятие Amserv первым в Эстонии начало предлагать видеоконтроль автомобилей Toyota.
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Известный эстонский художник: КГБ назвал мою работу пропагандой гомосексуализма

Jaanus Lensemnt

Хотя эротика в искусстве в советское время приводила художников в различные ситуации, и в то время были авторы, которые этим активно занимались.
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Эстонию охватил бум на снюс: торговцы не успевают подвозить новые партии

Ilmar Saabas

Наряду с нелегальным снюсом в Эстонии получает быстрое распространение вполне легальный бестабачный снюс.
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У семьи уроженца Эстонии Антона Вайно нашли недвижимость на десятки миллионов евро

Anton Vaino Foto: Aleksei Nikolski, Sputnik

ТОП

Семья главы администрации президента РФ Антона Вайно владеет недвижимостью в Москве и Подмосковье общей стоимостью около 22.7 миллиона евро (1,6 миллиарда рублей), пишет "Медуза" со ссылкой на Republic.
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Внеочередное повышение пенсий учтено в бюджете — целых 7 евро!

Foto: Ilmar Saabas

Правительство по всей видимости официально подведет черту под проектом бюджета на 2020 год, а также обнародует его вечером во вторник. В бюджет в небольшом объеме войдет и главное предвыборное обещание Центристской партии — внеочередное повышение пенсий.
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ФОТО: Полиция разыскивает пропавшего бывшего главу эстонского филиала банка Danske. Его жизнь может быть в опасности

Aivar Rehe Foto: Ilmar Saabas

Полиция пытается выяснить, где находится 56-летний бывший глава эстонского филиала Danske Bank Айвар Рехе. К 19:30 к поискам были привлечены около 40 людей, так как жизнь Рехе может быть в опасности.
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Раймонд Кальюлайд: где же центристы, когда Хельме называет русских угрозой для Эстонии?

Raimond Kaljulaid Foto: Jaanus Lensment

Сегодня Рийгикогу обсуждает вопрос гражданства. Бывший центрист Раймонд Кальюлайд вопрошает в Facebook: почему на заседании нет депутатов от Центристской партии, а доклад делает глава EKRE Март Хельме.
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ВИДЕО: Специально или случайно? Пыллуаас неправильно назвал фамилии новичков Рийгикогу Кальюлайда и Юферевой-Скуратовски

Спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас в понедельник, 23 сентября, ошибся при произношении фамилий новичков парламента Раймонда Кальюлайда и Марии Юферевой-Скуратовски.
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Из Италии в эстонскую глушь: удивительная история итальянца, переехавшего жить на Хийумаа

Foto: Maalelamisepäev.ee, Maaleht

Итальянец Мишель Парручи (33 года) однажды решил покинуть родные края, перебрался в столицу эстонского острова Хийумаа, женился на эстонке и открыл ресторан итальянской кухни Mamma Mia, пишет Maaleht.
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“Алиса” со скандалом отменила концерт в Таллинне. Все деньги с продажи билетов группа забрала с собой

20-го сентября в Rock Cafe был отменен концерт группы "Алиса". Организатор Юрий "Юрбан" Новиков сообщил истинную причину отмены мероприятия.
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Раскрыто убийство Михаила Круга

Scanpix

Член банды “Тверские волки” Александр Агеев признался в участии в убийстве певца Михаила Круга. Об этом в понедельник, 23 сентября, “Ленте.ру” сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).
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