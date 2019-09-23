ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Юбилей "освобождения Таллинна", бум на снюс и внеочередное повышение пенсий

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас и министр иностранных дел Урмас Рейнсалу находятся в Нью-Йорке, где они примут участие в общеполитических дебатах Генеральной Ассамблеи ООН.

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ФОТО | В Пярну в воскресенье загорелись четыре здания. Имеет место преступление?

Päästeamet

В Пярну на улице Хоспидали в воскресенье вечером произошел пожар, охвативший четыре здания.

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В следующем году 330 аптекам Эстонии угрожает закрытие

Odavnevad ravimid Foto: Andres Putting

С сегодняшнего дня в аптеках, которые из-за аптечной реформы могут быть закрыты, установлены специальные календари с обратным отсчетом до вступления в силу аптечной реформы. В Эстонии из 494 аптек более 330 не отвечают требованиям аптечной реформы.

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Эстонское предприятие начало следить за автомобилями Toyota необычным способом

Toyota Land Cruiser Foto: Madis Veltman

Предприятие Amserv первым в Эстонии начало предлагать видеоконтроль автомобилей Toyota.

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Известный эстонский художник: КГБ назвал мою работу пропагандой гомосексуализма

Jaanus Lensemnt

Хотя эротика в искусстве в советское время приводила художников в различные ситуации, и в то время были авторы, которые этим активно занимались.

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Эстонию охватил бум на снюс: торговцы не успевают подвозить новые партии

Ilmar Saabas

Наряду с нелегальным снюсом в Эстонии получает быстрое распространение вполне легальный бестабачный снюс.

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У семьи уроженца Эстонии Антона Вайно нашли недвижимость на десятки миллионов евро

Anton Vaino Foto: Aleksei Nikolski, Sputnik

ТОП Раскрыто убийство Михаила Круга “Алиса” со скандалом отменила концерт в Таллинне. Все деньги с продажи билетов группа забрала с собой Организатор сообщил истинную причину отмены концерта Эстонию охватил бум на снюс: торговцы не успевают подвозить новые партии

Семья главы администрации президента РФ Антона Вайно владеет недвижимостью в Москве и Подмосковье общей стоимостью около 22.7 миллиона евро (1,6 миллиарда рублей), пишет "Медуза" со ссылкой на Republic.

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Внеочередное повышение пенсий учтено в бюджете — целых 7 евро!

Правительство по всей видимости официально подведет черту под проектом бюджета на 2020 год, а также обнародует его вечером во вторник. В бюджет в небольшом объеме войдет и главное предвыборное обещание Центристской партии — внеочередное повышение пенсий.

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ФОТО: Полиция разыскивает пропавшего бывшего главу эстонского филиала банка Danske. Его жизнь может быть в опасности

Полиция пытается выяснить, где находится 56-летний бывший глава эстонского филиала Danske Bank Айвар Рехе. К 19:30 к поискам были привлечены около 40 людей, так как жизнь Рехе может быть в опасности.

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Раймонд Кальюлайд: где же центристы, когда Хельме называет русских угрозой для Эстонии?