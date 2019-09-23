ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Юбилей "освобождения Таллинна", бум на снюс и внеочередное повышение пенсий

В Москве дали салют в честь юбилея "освобождения Таллинна" 1944 года. Эстонское предприятие начало следить за автомобилями Toyota необычным способом. У семьи уроженца Эстонии Антона Вайно нашли недвижимость на десятки миллионов евро. Внеочередное повышение пенсий составит всего 7 евро. Эстонию охватил бум на снюс.
ВИДЕО | В Москве дали салют в честь юбилея "освобождения Таллинна"
В Москве в воскресенье вечером состоялся артиллерийский салют, посвящённый 75-летию освобождения Таллинна от немецко-фашистских захватчиков. Loe edasi...
ФОТО | Ратас и Рейнсалу вспоминают в Нью-Йорке трагический исход 75-летней давности
ФОТО | В Пярну в воскресенье загорелись четыре здания. Имеет место преступление?
В Пярну на улице Хоспидали в воскресенье вечером произошел пожар, охвативший четыре здания. Loe edasi...
В следующем году 330 аптекам Эстонии угрожает закрытие
С сегодняшнего дня в аптеках, которые из-за аптечной реформы могут быть закрыты, установлены специальные календари с обратным отсчетом до вступления в силу аптечной реформы. В Эстонии из 494 аптек более 330 не отвечают требованиям аптечной реформы. Loe edasi...
Эстонское предприятие начало следить за автомобилями Toyota необычным способом
Внеочередное повышение пенсий учтено в бюджете — целых 7 евро!
Правительство по всей видимости официально подведет черту под проектом бюджета на 2020 год, а также обнародует его вечером во вторник. В бюджет в небольшом объеме войдет и главное предвыборное обещание Центристской партии — внеочередное повышение пенсий. Loe edasi...
ФОТО: Полиция разыскивает пропавшего бывшего главу эстонского филиала банка Danske. Его жизнь может быть в опасности
Полиция пытается выяснить, где находится 56-летний бывший глава эстонского филиала Danske Bank Айвар Рехе. К 19:30 к поискам были привлечены около 40 людей, так как жизнь Рехе может быть в опасности. Loe edasi...
Раймонд Кальюлайд: где же центристы, когда Хельме называет русских угрозой для Эстонии?
Из Италии в эстонскую глушь: удивительная история итальянца, переехавшего жить на Хийумаа
Итальянец Мишель Парручи (33 года) однажды решил покинуть родные края, перебрался в столицу эстонского острова Хийумаа, женился на эстонке и открыл ресторан итальянской кухни Mamma Mia, пишет Maaleht. Loe edasi...
“Алиса” со скандалом отменила концерт в Таллинне. Все деньги с продажи билетов группа забрала с собой
20-го сентября в Rock Cafe был отменен концерт группы "Алиса". Организатор Юрий "Юрбан" Новиков сообщил истинную причину отмены мероприятия. Loe edasi...
Раскрыто убийство Михаила Круга
Член банды “Тверские волки” Александр Агеев признался в участии в убийстве певца Михаила Круга. Об этом в понедельник, 23 сентября, “Ленте.ру” сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР). Loe edasi...
Чем на самом деле занимался АС-31 «Лошарик» на дне моря
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