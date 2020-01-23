ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: "Ядерный" взрыв в Ласнамяэ, пожар в самолете и семейные тайны Репинского

Мартин Репинский через день после развода отправил экс-супруге Сирет Котка электронное письмо, где признается ей в любви и говорит, что он съехал от своей новой возлюбленной Екатерины Васильевой. А пять дней спустя Мартин установил в центре Йыхви огромный плакат, на котором признается в любви Екатерине, пишет Kroonika.

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"Каждый может заказать плакат с признанием в любви". Цена за романтический сюрприз Репинского не такая уж и высокая

Martin Repinski Maalehe toimetuses Foto: Sven Arbet

На днях Мартин Репинский удивил всех смелым поступком. В центре Йыхви он разместил плакат с надписью “Катюшечка, я тебя люблю”. В ответ сразу же полетели комментарии возмущенных эстоноземельцев. Всех интересует, "за чей счет банкет", "сколько это стоит" и "как долго плакат будет висеть в городе Йыхви". Мы задали все вопросы наших читателей Елене Давыдовой, директору по продажам в фирме Art Depoo. Именно там Мартин и заказал эту услугу.

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Выплаты по второй пенсионной ступени откладываются на восемь месяцев. Обещанный рост пенсий — под вопросом

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Во вторник финансовая комиссия Рийгикогу голосовала за изменения законопроекта реформы второй пенсионной ступени. В результате вся пенсионная реформа, в том числе и выплата денег со второй пенсионной ступени переносятся на длительный срок.

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В четверг днем треть Эстонии могла остаться без интернета