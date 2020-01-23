ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: "Ядерный" взрыв в Ласнамяэ, пожар в самолете и семейные тайны Репинского
Предлагаем вашему вниманию подборку основных новостей за четверг, 23 января.
Предлагаем вашему вниманию подборку основных новостей за четверг, 23 января.
29 июня 2018 года на заводе Ragn-Sells на улице Суур-Сыямяэ в столичном районе Ласнамяэ произошло возгорание. "Гигантский завод как будто стал круглым. Наружу вырвался огненный шар, словно взорвалась ядерная бомба. Через какое-то время здание приобрело свою прежнюю форму". Так в Eesti Ekspress описывает пожар старший оперативный дежурный Пыхьяского центра спасения Яанус-Арно Сарапуу.
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Для 169 пассажиров рейса авиакомпании Ryanair из Бухареста в Лондон прошлый день мог показаться страшным сном. Сначала им заменили самолет, а потом новое воздушное судно наполнилось едким дымом, пишет Kasulik.
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Мартин Репинский через день после развода отправил экс-супруге Сирет Котка электронное письмо, где признается ей в любви и говорит, что он съехал от своей новой возлюбленной Екатерины Васильевой. А пять дней спустя Мартин установил в центре Йыхви огромный плакат, на котором признается в любви Екатерине, пишет Kroonika.
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На днях Мартин Репинский удивил всех смелым поступком. В центре Йыхви он разместил плакат с надписью “Катюшечка, я тебя люблю”. В ответ сразу же полетели комментарии возмущенных эстоноземельцев. Всех интересует, "за чей счет банкет", "сколько это стоит" и "как долго плакат будет висеть в городе Йыхви". Мы задали все вопросы наших читателей Елене Давыдовой, директору по продажам в фирме Art Depoo. Именно там Мартин и заказал эту услугу.
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Во вторник финансовая комиссия Рийгикогу голосовала за изменения законопроекта реформы второй пенсионной ступени. В результате вся пенсионная реформа, в том числе и выплата денег со второй пенсионной ступени переносятся на длительный срок.
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Департамент государственной инфосистемы предупреждал, что в в четверг после полудня в связи с техническими проблемами треть территории Эстонии может временно остаться без интернета.
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