ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Взрыв на российском оборонном заводе и финал Лиги чемпионов
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В субботу, 1 июня, в городе Дзержинск, расположенном недалеко от Нижнего Новгорода, произошло два мощных взрыва, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в администрации города.
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Эстонская таксоплатформа Bolt расширяется в Южной Эстонии, теперь такси Bolt можно заказать и в Валга.
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Историческую находку обнаружили строители в ходе прокладки канализационной трассы под будущим жилым районом в волости Луунья, сообщает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".
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Официальный сайт испанского футбольного клуба "Севилья" сообщил, что его воспитанник Хосе Антонио Рейес погиб в ДТП.
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Rus.Delfi сообщает, что одну из улиц или площадей Таллинна в будущем могут назвать в честь российского политика Бориса Немцова, убитого в Москве 4 года назад.
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Многие знают ”фирменный” вопрос известного блогера Юрия Дудя гостям программы — ”Сколько ты зарабатываешь?” В Эстонии информацию о том, сколько зарабатывают чиновники, можно узнать из ежегодной декларации экономических интересов.
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1 июня - День Защиты детей. Но знаем ли мы, как защищать детей правильно? Rus.Delfi предлагает несколько ситуаций, в которых вам предстоит выбрать один из вариантов своего поведения.
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Сегодня в 12:07 в Центр тревоги поступило сообщение о происшествии рядом с таллиннским зоопарком. Там произошло ДТП - столкнулись автомобиль и мотоцикл. В результате аварии мотоцикл вспыхнул.
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По словам старейшины столичного района Мустамяэ Лаури Лаатса, снос последнего дома из деревни Кадака вызывает сожаление, но у города не хватило возможности препятствовать данному процессу.
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Член сборной России Артём Акимов погиб на тренировке, попав под скоростной теплоход в Петровском фарватере. Виндсёрферам запрещено пересекать судовой ход, но готовиться им негде.
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Жертвами стрельбы в здании муниципального центра в городе Вирджиния-Бич в штате Вирджиния стали 12 человек.
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В субботу в Мадриде проходит главный матч года - финал Лиги чемпионов УЕФА между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом".
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