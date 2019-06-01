ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Взрыв на российском оборонном заводе и финал Лиги чемпионов

Опрос Rus.Delfi. Хотите ли вы, чтобы в Таллинне была площадь им. Немцова?

Борис Немцов Фото: Немцов мост

Rus.Delfi сообщает, что одну из улиц или площадей Таллинна в будущем могут назвать в честь российского политика Бориса Немцова, убитого в Москве 4 года назад.

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"Сколько ты зарабатываешь?" Опубликованы доход и кредитная нагрузка мэра Таллинна Михаила Кылварта

Foto: Andres Putting

Многие знают ”фирменный” вопрос известного блогера Юрия Дудя гостям программы — ”Сколько ты зарабатываешь?” В Эстонии информацию о том, сколько зарабатывают чиновники, можно узнать из ежегодной декларации экономических интересов.

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Брошенный младенец и семейное насилие. А что сделал бы ты на месте специалиста по защите детей? Тест от Rus.Delfi

Foto: Raivo Tasso

1 июня - День Защиты детей. Но знаем ли мы, как защищать детей правильно? Rus.Delfi предлагает несколько ситуаций, в которых вам предстоит выбрать один из вариантов своего поведения.

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ФОТО | Авария около таллиннского зоопарка: мотоцикл полыхал открытым пламенем

Õnnetus loomaaia lähedal Foto: Delfi lugeja

Сегодня в 12:07 в Центр тревоги поступило сообщение о происшествии рядом с таллиннским зоопарком. Там произошло ДТП - столкнулись автомобиль и мотоцикл. В результате аварии мотоцикл вспыхнул.

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ФОТО ДЕМОНТАЖА │ Сбор подписей не помог — снос ресторана Umami в разгаре

Фото: Прийт Симсон

По словам старейшины столичного района Мустамяэ Лаури Лаатса, снос последнего дома из деревни Кадака вызывает сожаление, но у города не хватило возможности препятствовать данному процессу.

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ВИДЕО: Не проскочил… В Петербурге скоростной катер убил 18-летнего спортсмена

Член сборной России Артём Акимов погиб на тренировке, попав под скоростной теплоход в Петровском фарватере. Виндсёрферам запрещено пересекать судовой ход, но готовиться им негде.

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Кровавая бойня в Вирджинии: число жертв ”недовольного госслужащего” выросло до 12 человек

Virginia Foto: ERIC BARADAT, AFP

Жертвами стрельбы в здании муниципального центра в городе Вирджиния-Бич в штате Вирджиния стали 12 человек.

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"Ливерпуль" против "Тоттенхэма" в Лиге чемпионов. Смотрим и комментируем!

FC Liverpooli mängijad väravat tähistamas. Foto: Darren Staples, PA Wire/PA Images/Scanpix

В субботу в Мадриде проходит главный матч года - финал Лиги чемпионов УЕФА между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом".

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