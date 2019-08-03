ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: высылка футболиста, погодные качели и триатлон Ironman Таллинн
Читайте подборку самых важных новостей за субботу, 3 августа.
Читайте подборку самых важных новостей за субботу, 3 августа.
31-летний российский футболист Евгений Кабаев, заключивший недавно контракт с "Левадией" до конца 2020 года, не сможет помочь бело-зеленым в ближайшее время. Его виза аннулирована и он выслан из Эстонии, сообщает Soccernet.
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Согласно прогнозу погоды на месяц, составленному эстонской Службой погоды, начало августа будет относительно прохладным и сухим, но вторая половина, наоборот, более теплой и дождливой. Очень возможно, что на несколько дней в Эстонию придет жаркая погода.
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Победителем триатлона IRONMAN Таллинн стал норвежец Микал Иден. Труднейшую дистанцию он преодолел за 8:19,54.
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В Москве в субботу, 3 августа, проходила несогласованная акция протеста против недопуска независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму и арестов участников демонстрации 27 июля.
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