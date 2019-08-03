03.08.2019, 22:17

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: высылка футболиста, погодные качели и триатлон Ironman Таллинн


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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: высылка футболиста, погодные качели и триатлон Ironman Таллинн
Foto: Kristjan Järv

Читайте подборку самых важных новостей за субботу, 3 августа.

Футболист "Левадии" Кабаев выслан из Эстонии. Все очень серьезно

Jalgpall Sillamae Kalev vs Tammeka 30.07.16 Foto: Sergei Stepanov, NPA

31-летний российский футболист Евгений Кабаев, заключивший недавно контракт с "Левадией" до конца 2020 года, не сможет помочь бело-зеленым в ближайшее время. Его виза аннулирована и он выслан из Эстонии, сообщает Soccernet.
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Погодные качели августа: вскоре похолодает до +5, а затем придет жара

Tiit Blaat

Согласно прогнозу погоды на месяц, составленному эстонской Службой погоды, начало августа будет относительно прохладным и сухим, но вторая половина, наоборот, более теплой и дождливой. Очень возможно, что на несколько дней в Эстонию придет жаркая погода.
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ФОТО: Победителем триатлона IRONMAN Таллинн стал норвежец Микал Иден

Foto: Kristjan Järv

Победителем триатлона IRONMAN Таллинн стал норвежец Микал Иден. Труднейшую дистанцию он преодолел за 8:19,54.
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ФОТО И ВИДЕО | Несогласованная акция протеста в Москве сопровождалась массовыми задержаниями. Пострадал боец спецназа

Reuters / Scanpix

В Москве в субботу, 3 августа, проходила несогласованная акция протеста против недопуска независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму и арестов участников демонстрации 27 июля.
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