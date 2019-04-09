ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Высказывания Хельме о притоке украинцев и труп с оружием на обрыве Тюрисалу



Центристская партия шла на выборы с обещанием предоставить эстонское гражданство всем желающим того серопаспортникам, но в коалиционном договоре этого нет, передает "Актуальная камера".

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ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ: На обрыве Тюрисалу нашли тело мужчины, рядом с ним лежало оружие

Foto: Andres Putting



На расположенном в Харьюмаа близ Вяэна-Йыэсуу обрыве Тюрисалу нашли труп вместе с оружием.

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Читатель озадачен: возврат подоходного налога выплатили, а пособие по безработице отобрали. Это нечестно!

Foto on illustratiivne Foto: Anni Õnneleid



Delfi позвонил читатель с проблемой, связанной с Кассой по безработице, где он стоит на учете. В феврале он получил возврат переплаченного налога с бывшего места работы, но из-за этого его лишили пособия по безработице. Читатель интересуется, почему так происходит — ведь он не виноват, что переплатил налоги.

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ВИДЕО: Ужасное приземление гимнастки: перелом обеих ног и конец карьере

Samantha Cerio Foto: instagram.com/sam_cerio/



19-летняя американская гимнастка Саманта Серио сломала обе ноги при выполнении вольных упражнений. Молодая спортсменка неудачно приземлилась на студенческом турнире, исполняя сальто.

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ФОТО: В Тюри под колесами поезда погибла женщина. Машинист пытался затормозить, но тщетно

Rongiõnnetus Türil Foto: Kaspar Pokk



Во вторник рано утром в Тюри произошел несчастный случай. Поезд сбил женщину, которая скончалась. Ее личность устанавливается.

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Читатель Delfi: выражаю глубочайшее возмущение и негодование всем центристам, в особенности русским

Keskerakonna valimiskonverents Foto: Priit Simson



Читатель Delfi прислал в редакцию письмо, озаглавив его как "Обращение к сбежавшим центристам":

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Что делать: оставить деньги во второй пенсионной ступени или начать инвестировать самому?



Если реформа второй пенсионной ступени пройдет так, как написано в коалиционном договоре, выбор у людей станет шире. Но есть и опасности, пишет Ärileht.

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”Чтобы волость развивалась”. Репинский хочет, чтобы в Йыхви правили свои

Martin Repinski Foto: Priit Simson



Репинский стал волостным старейшиной Йыхви в июне 2018 года.

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Келли Сильдару в пятый раз выиграла юниорский чемпионат мира!

Kelly Sildaru. Foto: Andres Putting



17-летняя фристайлистка Келли Сильдару выиграла юниорское первенство мира в шведском Клаппене в дисциплине слоупстайл. Теперь эстонская спортсменка пятикратная победительница юниорских чемпионатов мира.

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Таави Аас и Раймонд Кальюлайд восстановили депутатские полномочия в Таллиннском горсобрании