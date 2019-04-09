09.04.2019, 21:22

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Высказывания Хельме о притоке украинцев и труп с оружием на обрыве Тюрисалу


rus.delfi.ee
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Eurosaadikud
EurosaadikudFoto: Tiit Blaat

Вице-председатель EKRE Мартин Хельме сказал в опубликованном сегодня, 9 апреля, интервью Ärileht, что государство не должно накапливать много резервов и что завоз рабочей силы из Украины может в скором времени оставить эстонцев в меньшинстве. А сегодня днем на расположенном в Харьюмаа близ Вяэна-Йыэсуу обрыве Тюрисалу нашли труп, рядом с которым на земле лежало оружие. Эти и другие новости этого вторника читайте в нашей ежедневной подборке.

Мартин Хельме: если мы продолжим завозить украинцев, то скоро окажемся в меньшинстве

Tulevane rahandusminister Martin Helme Madis Veltman


Вице-председатель EKRE Мартин Хельме сказал в интервью Ärileht, что государство не должно накапливать много резервов и что завоз рабочей силы из Украины может в скором времени оставить эстонцев в меньшинстве.
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Итоги коалиционного договора: серопаспортники ничего просто так не получат, а двойного гражданства не будет

Foto: Ilmar Saabas


Центристская партия шла на выборы с обещанием предоставить эстонское гражданство всем желающим того серопаспортникам, но в коалиционном договоре этого нет, передает "Актуальная камера".
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ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ: На обрыве Тюрисалу нашли тело мужчины, рядом с ним лежало оружие

Foto: Andres Putting


На расположенном в Харьюмаа близ Вяэна-Йыэсуу обрыве Тюрисалу нашли труп вместе с оружием.
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Читатель озадачен: возврат подоходного налога выплатили, а пособие по безработице отобрали. Это нечестно!

Foto on illustratiivne Foto: Anni Õnneleid


Delfi позвонил читатель с проблемой, связанной с Кассой по безработице, где он стоит на учете. В феврале он получил возврат переплаченного налога с бывшего места работы, но из-за этого его лишили пособия по безработице. Читатель интересуется, почему так происходит — ведь он не виноват, что переплатил налоги.
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ВИДЕО: Ужасное приземление гимнастки: перелом обеих ног и конец карьере

Samantha Cerio Foto: instagram.com/sam_cerio/


19-летняя американская гимнастка Саманта Серио сломала обе ноги при выполнении вольных упражнений. Молодая спортсменка неудачно приземлилась на студенческом турнире, исполняя сальто.
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ФОТО: В Тюри под колесами поезда погибла женщина. Машинист пытался затормозить, но тщетно

Rongiõnnetus Türil Foto: Kaspar Pokk


Во вторник рано утром в Тюри произошел несчастный случай. Поезд сбил женщину, которая скончалась. Ее личность устанавливается.
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ТОП

Читатель Delfi: выражаю глубочайшее возмущение и негодование всем центристам, в особенности русским

Keskerakonna valimiskonverents Foto: Priit Simson


Читатель Delfi прислал в редакцию письмо, озаглавив его как "Обращение к сбежавшим центристам":
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Что делать: оставить деньги во второй пенсионной ступени или начать инвестировать самому?

raha Foto: Ester Vaitmaa


Если реформа второй пенсионной ступени пройдет так, как написано в коалиционном договоре, выбор у людей станет шире. Но есть и опасности, пишет Ärileht.
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”Чтобы волость развивалась”. Репинский хочет, чтобы в Йыхви правили свои

Martin Repinski Foto: Priit Simson


Репинский стал волостным старейшиной Йыхви в июне 2018 года.
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Келли Сильдару в пятый раз выиграла юниорский чемпионат мира!

Kelly Sildaru. Foto: Andres Putting


17-летняя фристайлистка Келли Сильдару выиграла юниорское первенство мира в шведском Клаппене в дисциплине слоупстайл. Теперь эстонская спортсменка пятикратная победительница юниорских чемпионатов мира.
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Таави Аас и Раймонд Кальюлайд восстановили депутатские полномочия в Таллиннском горсобрании

Sõle spordikeskuse pidulik avamine Foto: Taavi Sepp


Таллинская городская избирательная комиссия восстановила с учетом личных заявлений полномочия Таави Ааса, Тыниса Мёльдера, Раймонда Кальюлайда и Марека Юргенсона в качестве депутатов Таллинского городского собрания, сообщает Раэпресс.
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ГРАФИКИ: Уровень знания государственного языка влияет как на место работы, должность и зарплату, так и на частную жизнь

Tööõnnetus Foto: Anni Õnneleid


Знание государственного языка — один из решающих факторов в отношении сегрегации в эстонском обществе. Оно влияет как на место и часы работы, так и на зарплату и рабочие условия, и на частную жизнь тоже. Тем не менее, как показывает статистика, знание госязыка среди населения страны с годами улучшается.
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Будьте внимательны при выборе пункта назначения! Клиент Yandex.Taxi обнаружил интересный нюанс в ценообразовании

Eestis on juba kolmelt ohvrilt Yandex.Taxi teenuse kaudu raha varastatud. Foto: Priit Simson


Эрки воспользовался Yandex.Taxi, чтобы доехать до работы, и обнаружил, что если указать в качестве пункта назначения соседний дом, то разница в стоимости поездки составит 1 евро.
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ГАЛЕРЕЯ: С днем рождения! Светской львице Ану Саагим исполнилось 57 лет

Anu Saagim Foto: Laura Kallasvee


Сегодня, 9 апреля, свой день рождения отмечает светская львица Ану Саагим. Вспомним же ее лучшие выходы и самые шокирующие фото!
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За что?! В Мууга из-за пала травы обгорел несчастный зайчонок. Ему помогли спасатели, врачи и добровольцы

Ekraainitõmmis


Эстонскому обществу защиты диких животных сообщили из Муугаской спасательной команды о пострадавшем зайчонке. Когда несчастное животное поступило в общество, там очень удивились: он — обгорел! Это произошло в результате пала травы. Шерстка маленького зайца полностью обгорела.
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Новый мэр Нарвы Алексей Евграфов верит в то, что город станет Культурной столицей Европы

Narva volikogu valis uue linnapea Foto: Dmitri Fedotkin


Избранный в понедельник мэром Нарвы Алексей Евграфов не сомневается в том, что у города остается хороший шанс стать Культурной столицей Европы 2024 года, а также уверяет, что будет не только ”крепким хозяйственником”.
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ФОТО | В Вильянди в пруду обнаружили тело пожилого мужчины

Viljandis leiti Valuojast mehe surnukeha Foto: Kenno Soo


Сегодня в 7 часов утра в ручье Валуоя в Вильянди было найдено тело пожилого мужчины.
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Суд оставил под стражей возможных главарей преступной группировки

Foto: Priit Simson


Харьюский уездный суд не удовлетворил ходатайства защиты Павла Гаммера, Хуберта Хирве и Ардо Вильбре об освобождении из-под стражи под электронный браслет.
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ВИДЕО и ФОТО DELFI | Китайские мастера боевых искусств прибыли в Таллинн. Их соперники — 10 лучших бойцов из Эстонии

Hiina võistluskond saabus Tallinnasse Foto: Madis Veltman


В субботу, 13 апреля, в Тондираба пройдут поединки Duel 3 Fight Series. 10 чемпионов из Китая и 10 лучших бойцов из Эстонии сразятся по правилами кикбоксинга. Также на ринге состоятся два боя по регламенту ММА (бои "без правил"). Китайские спортсмены уже прибыли в столицу Эстонии. Смотрите фото и видео rusDelfi.
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В бассейне Viimsi ушла под воду 3-летняя девочка. Ребенка спасли посетительница и работник центра

Foto: TERJE LEPP


В воскресенье в водном центре Viimsi произошел несчастный случай, посетитель бассейна заметил ушедшего под воду 3-летнего ребенка.
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ФОТО и ВИДЕО: Совет ERR обсудил жалобу Мартина Хельме на необъективных журналистов


В конце марта вице-председатель EKRE Мартин Хельме, который также является членом совета Эстонского национального телерадиовещания (ERR), отправил совету письмо, в котором потребовал наказать критикующих журналистов. На сегодняшнем собрании совета вопрос вынесли на повестку дня, но, по словам председателя совета Рейна Вейдеманна, речь шла об информативном обсуждении и никаких решений принимать не планировалось.
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"Имитировали половую близость". В деле Кокорина и Мамаева заговорили свидетели

Pavel Mamaev Foto: Anton Novoderezhkin/TASS


В Пресненском суде Москвы началось судебное разбирательство по делу бывших футболистов сборной России Александра Кокорина ("Зенит") и Павла Мамаева ("Краснодар").
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Глава Elron: на самом деле стыдно, что люди вынуждены стоять в поезде. Это ненормально

Merike Saks nendib, et uued rongid saabuksid kõige varem 2022. aastal. Foto: Priit Simson


Вступившая в должность в январе этого года руководитель Elron Мерике Сакс сказала в интервью Eesti Päevaleht, что им очень нужны новые поезда. Она отмечает, что даже если новое правительство найдет для этого средства, поезда мы увидим не ранее 2022 года.
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ФОТО и ВИДЕО: Найденный на площади Вабадузе подозрительный чемодан нарушил движение


На площади Вабадузе нашли подозрительный чемодан, в безопасности которого должны были убедиться саперы.
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ФОТО и ВИДЕО | Хозяйка напавшей на туриста собаки обматерила МуПо, полицию и работника приюта


На выходных центр тревоги получил сообщение о нарушении общественного порядка в квартале Ротерманни женщиной, чья собака, по утверждению звонившего, напала на проходящего мимо туриста. Женщина игнорировала распоряжения блюстителей порядка и нецензурно выражалась в сторону полицейских и работников Varjupaikade MTÜ.
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