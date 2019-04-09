ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Высказывания Хельме о притоке украинцев и труп с оружием на обрыве Тюрисалу

Вице-председатель EKRE Мартин Хельме сказал в опубликованном сегодня, 9 апреля, интервью Ärileht, что государство не должно накапливать много резервов и что завоз рабочей силы из Украины может в скором времени оставить эстонцев в меньшинстве. А сегодня днем на расположенном в Харьюмаа близ Вяэна-Йыэсуу обрыве Тюрисалу нашли труп, рядом с которым на земле лежало оружие. Эти и другие новости этого вторника читайте в нашей ежедневной подборке.
Мартин Хельме: если мы продолжим завозить украинцев, то скоро окажемся в меньшинстве
Читатель озадачен: возврат подоходного налога выплатили, а пособие по безработице отобрали. Это нечестно!
Delfi позвонил читатель с проблемой, связанной с Кассой по безработице, где он стоит на учете. В феврале он получил возврат переплаченного налога с бывшего места работы, но из-за этого его лишили пособия по безработице. Читатель интересуется, почему так происходит — ведь он не виноват, что переплатил налоги. Loe edasi...
ВИДЕО: Ужасное приземление гимнастки: перелом обеих ног и конец карьере
19-летняя американская гимнастка Саманта Серио сломала обе ноги при выполнении вольных упражнений. Молодая спортсменка неудачно приземлилась на студенческом турнире, исполняя сальто. Loe edasi...
ФОТО: В Тюри под колесами поезда погибла женщина. Машинист пытался затормозить, но тщетно
Во вторник рано утром в Тюри произошел несчастный случай. Поезд сбил женщину, которая скончалась. Ее личность устанавливается. Loe edasi...
Келли Сильдару в пятый раз выиграла юниорский чемпионат мира!
17-летняя фристайлистка Келли Сильдару выиграла юниорское первенство мира в шведском Клаппене в дисциплине слоупстайл. Теперь эстонская спортсменка пятикратная победительница юниорских чемпионатов мира. Loe edasi...
Таави Аас и Раймонд Кальюлайд восстановили депутатские полномочия в Таллиннском горсобрании
ГРАФИКИ: Уровень знания государственного языка влияет как на место работы, должность и зарплату, так и на частную жизнь
Знание государственного языка — один из решающих факторов в отношении сегрегации в эстонском обществе. Оно влияет как на место и часы работы, так и на зарплату и рабочие условия, и на частную жизнь тоже. Тем не менее, как показывает статистика, знание госязыка среди населения страны с годами улучшается. Loe edasi...
Будьте внимательны при выборе пункта назначения! Клиент Yandex.Taxi обнаружил интересный нюанс в ценообразовании
Эрки воспользовался Yandex.Taxi, чтобы доехать до работы, и обнаружил, что если указать в качестве пункта назначения соседний дом, то разница в стоимости поездки составит 1 евро. Loe edasi...
ГАЛЕРЕЯ: С днем рождения! Светской львице Ану Саагим исполнилось 57 лет
Сегодня, 9 апреля, свой день рождения отмечает светская львица Ану Саагим. Вспомним же ее лучшие выходы и самые шокирующие фото! Loe edasi...
За что?! В Мууга из-за пала травы обгорел несчастный зайчонок. Ему помогли спасатели, врачи и добровольцы
Эстонскому обществу защиты диких животных сообщили из Муугаской спасательной команды о пострадавшем зайчонке. Когда несчастное животное поступило в общество, там очень удивились: он — обгорел! Это произошло в результате пала травы. Шерстка маленького зайца полностью обгорела. Loe edasi...
Новый мэр Нарвы Алексей Евграфов верит в то, что город станет Культурной столицей Европы
Избранный в понедельник мэром Нарвы Алексей Евграфов не сомневается в том, что у города остается хороший шанс стать Культурной столицей Европы 2024 года, а также уверяет, что будет не только ”крепким хозяйственником”. Loe edasi...
ФОТО | В Вильянди в пруду обнаружили тело пожилого мужчины
Суд оставил под стражей возможных главарей преступной группировки
Харьюский уездный суд не удовлетворил ходатайства защиты Павла Гаммера, Хуберта Хирве и Ардо Вильбре об освобождении из-под стражи под электронный браслет. Loe edasi...
ВИДЕО и ФОТО DELFI | Китайские мастера боевых искусств прибыли в Таллинн. Их соперники — 10 лучших бойцов из Эстонии
В субботу, 13 апреля, вТондираба пройдут поединки Duel 3 Fight Series. 10 чемпионов из Китая и 10 лучших бойцов из Эстонии сразятся по правилами кикбоксинга. Также на ринге состоятся два боя по регламенту ММА (бои "без правил"). Китайские спортсмены уже прибыли в столицу Эстонии. Смотрите фото и видео rusDelfi. Loe edasi...
В бассейне Viimsi ушла под воду 3-летняя девочка. Ребенка спасли посетительница и работник центра
В воскресенье в водном центре Viimsi произошел несчастный случай, посетитель бассейна заметил ушедшего под воду 3-летнего ребенка. Loe edasi...
ФОТО и ВИДЕО: Совет ERR обсудил жалобу Мартина Хельме на необъективных журналистов
В конце марта вице-председатель EKREМартин Хельме, который также является членом совета Эстонского национального телерадиовещания (ERR), отправил совету письмо, в котором потребовал наказать критикующих журналистов. На сегодняшнем собрании совета вопрос вынесли на повестку дня, но, по словам председателя совета Рейна Вейдеманна, речь шла об информативном обсуждении и никаких решений принимать не планировалось. Loe edasi...
"Имитировали половую близость". В деле Кокорина и Мамаева заговорили свидетели
В Пресненском суде Москвы началось судебное разбирательство по делу бывших футболистов сборной России Александра Кокорина ("Зенит") и Павла Мамаева ("Краснодар"). Loe edasi...
Глава Elron: на самом деле стыдно, что люди вынуждены стоять в поезде. Это ненормально
Вступившая в должность в январе этого года руководитель Elron Мерике Сакс сказала в интервью Eesti Päevaleht, что им очень нужны новые поезда. Она отмечает, что даже если новое правительство найдет для этого средства, поезда мы увидим не ранее 2022 года. Loe edasi...
ФОТО и ВИДЕО: Найденный на площади Вабадузе подозрительный чемодан нарушил движение
На площади Вабадузе нашли подозрительный чемодан, в безопасности которого должны были убедиться саперы. Loe edasi...
ФОТО и ВИДЕО | Хозяйка напавшей на туриста собаки обматерила МуПо, полицию и работника приюта
На выходных центр тревоги получил сообщение о нарушении общественного порядка в квартале Ротерманни женщиной, чья собака, по утверждению звонившего, напала на проходящего мимо туриста. Женщина игнорировала распоряжения блюстителей порядка и нецензурно выражалась в сторону полицейских и работников Varjupaikade MTÜ. Loe edasi...