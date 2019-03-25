ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Высказывания Хельме о массовых беспорядках и 70-я годовщина мартовской депортации

Март и Мартин Хельме сказали в своей радиопередаче "Räägime asjast", что если EKRE не войдет в правительство, то народных волнений не избежать. А по всей Эстонии сегодня зажгли тысячи свечей, чтобы почтить память жертв состоявшейся 70 лет назад мартовской депортации. Эти и другие новости этого понедельника, 25 марта, читайте в нашей традиционной подборке.
ФОТО: У мемориала Маарьямяэ вспоминают жертв мартовской депортации
В память о жертвах мартовской депортации сегодня у мемориала Маарьямяэ проходит поминальная церемония, возлагают венки. Loe edasi...
ВИДЕО С ДРОНА и ФОТО: В 70-ю годовщину мартовской депортации по всей Эстонии зажигают тысячи свечей
По всей Эстонии сегодня зажгут тысячи свечей, чтобы почтить память жертв состоявшейся 70 лет назад мартовской депортации. Loe edasi...
Март и Мартин Хельме: если EKRE не войдет в правительство, то массовых беспорядков не избежать
Март и Мартин Хельме сказали в своей радиопередаче "Räägime asjast", что если EKRE не войдет в правительство, то народных волнений не избежать. Loe edasi...
Кая Каллас о высказываниях Хельме: радикализация несет за собой реальное насилие
ВИДЕО | Юри Ратас о вчерашних угрозах лидеров EKRE: это никак не может быть уместным
Председатель Центристской партии Юри Ратас сказал, что сегодня на коалиционных переговорах не пришли к соглашениям. Комментируя вчерашнюю угрозу лидеров EKRE, что в случае, если их партия не попадет в правительство, начнутся массовые беспорядки, Ратас сказал, что это не может быть уместным. Loe edasi...
ВИДЕО | Март Хельме: нам здесь нечего бояться и стыдиться
К настоящему моменту коалиционные переговоры продолжаются уже две недели. Самые противоречивые вопросы пока не затрагивались, но, скорее всего, сделано это будет уже в самое ближайшее время. Переход на эстонский язык обучения, закон о сожительстве, пенсионная системы, Rail Baltic — общественность ждет вопросов на эти ответы, затаив дыхание. Предлагаем вам следить за развитием событий вместе с DELFI! Loe edasi...
Что происходит? Sangar прекращает деятельность в Эстонии: около 60 человек лишатся работы
На прошлой неделе о прекращении производства сообщило и действующее в Тарту более 70 лет предприятие по пошиву рубашек Sangar. Loe edasi...
Глава Sangar: для людей рост зарплат — хорошо, но нам кажется, что в последнее время он был слишком быстрым
На прошлой неделе производитель рубашек Sangar, действовавший в Тарту более 70 лет, сообщил своим работникам о прекращении деятельности в Эстонии. По словам главы предприятия Рауля Сакса, производство в Эстонии стало слишком дорогим. Loe edasi...
ВИДЕО: Что по чем? Adidas, Abibas, плавленый сыр и другие модные бренды в образах гостей Таллиннской недели моды. День 3
Модная полиция портала Rus Delfi и журнала JANA в лице журналиста Андрея Данило и фэшн-редактора Светланы Агуреевой в третий день Таллиннской недели моды посетили показы Donna Nordica, Perit Muuga, Cärol Ott, Woolish, Embassy of Fashion и провели ревизию модных образов гостей показа. Loe edasi...
ВИДЕО DELFI: Диана Арно планирует перенести показы своих коллекций в Москву, но и о Таллинне забывать не будет
В субботу Таллиннская неделя моды временно переехала вТарту. Среди показов была представлена и весення коллекция Дианы Арно. После Тарту Арно покажет свою коллекцию в Риге и впервые в Москве. Delfi поговорил с дизайнером о ее творчестве и планах на будущее. Loe edasi...
Delfi на Таллиннской неделе моды 2019: Щупальца и мутации, дикие животные и переезд в Тарту
Что показали эстонские дизайнеры на Таллиннской неделе моды в пятницу и в субботу, когда показы плавно переместились в Тарту? Конечно же, совершенно разную и необычную моду. Но если некоторые коллекции заставили улыбнуться и вызвали восторг, то другие заставили лишь удивленно повести бровью. Loe edasi...
А вы получаете такую зарплату? Молодежь рассказала, сколько должен предложить ей будущий работодатель
В результате исследования, организованного в рамках крупнейших в Эстонии карьерных ярмарок, выяснилось, чего ожидает от работодателей молодежь, которая войдет в ближайшие годы на рынок труда, и какую зарплату она желает получать. В частности, выяснилось, что девушки рассчитывают на гораздо более скромную зарплату, чем юноши. Loe edasi...
ВИДЕО | ”Не надо думать, что они — люди второго сорта”. Эдгар Сависаар выступил с мини-лекцией на тему роли русских в истории Эстонии
Ударившую ножом сожителя в Маарду девушку отправили в тюрьму на десять месяцев
30 августа прошлого года полиция получила сообщение, что в Маарду на улице Веэру 26-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения ударила ножом своего сожителя, также находившегося в состоянии алкогольного опьянения 32-летнего мужчину. Loe edasi...
ФОТО: Бывший вице-мэр Тарту Артем Суворов оправдан по обвинению в коррупции
Родители погибших детей рассказали о пережитом: год трагедии в ”Зимней вишне”
25 марта — годовщина страшного пожара в ТЦ ”Зимняя вишня”. 60 погибших, из них 37 — дети. В эти дни в Кемерове запланированы памятные мероприятия. Во всех церквях города прошел молебен, пишет "МК-Эстония". Loe edasi...
Эвелин Ильвес будет баллотироваться в Европарламент по списку "Зеленых Эстонии"