ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Высказывания Хельме о массовых беспорядках и 70-я годовщина мартовской депортации

Кая Каллас, комментируя высказывания Марта и Мартина Хельме, сказала, что EKRE в частности угрожало и Партии реформ.

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ВИДЕО | Юри Ратас о вчерашних угрозах лидеров EKRE: это никак не может быть уместным

Председатель Центристской партии Юри Ратас сказал, что сегодня на коалиционных переговорах не пришли к соглашениям. Комментируя вчерашнюю угрозу лидеров EKRE, что в случае, если их партия не попадет в правительство, начнутся массовые беспорядки, Ратас сказал, что это не может быть уместным.

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ВИДЕО | Март Хельме: нам здесь нечего бояться и стыдиться

По словам председателя EKRE Марта Хельме, Партия реформ играет с огнем и в остром напряжении в обществе виноваты СМИ, а не они.

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ОНЛАЙН-БЛОГ | Коалиционные переговоры продолжаются с новой силой. Как разрешатся самые животрепещущие вопросы?

Koalitsioonikõnelused Stenbockis Foto: Rauno Volmar

ТОП 13 вещей в доме, говорящих о вас больше, чем вам хотелось бы Предприимчивые пенсионеры зарабатывают до 900 евро прибавки к пенсии А вы получаете такую зарплату? Молодежь рассказала, сколько должен предложить ей будущий работодатель

К настоящему моменту коалиционные переговоры продолжаются уже две недели. Самые противоречивые вопросы пока не затрагивались, но, скорее всего, сделано это будет уже в самое ближайшее время. Переход на эстонский язык обучения, закон о сожительстве, пенсионная системы, Rail Baltic — общественность ждет вопросов на эти ответы, затаив дыхание. Предлагаем вам следить за развитием событий вместе с DELFI!

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Что происходит? Sangar прекращает деятельность в Эстонии: около 60 человек лишатся работы

Sangari kauplus Lõunakeskuses Foto: Argo Ingver

На прошлой неделе о прекращении производства сообщило и действующее в Тарту более 70 лет предприятие по пошиву рубашек Sangar.

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Глава Sangar: для людей рост зарплат — хорошо, но нам кажется, что в последнее время он был слишком быстрым

Sangari kauplus Lõunakeskuses Foto: Argo Ingver

На прошлой неделе производитель рубашек Sangar, действовавший в Тарту более 70 лет, сообщил своим работникам о прекращении деятельности в Эстонии. По словам главы предприятия Рауля Сакса, производство в Эстонии стало слишком дорогим.

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ВИДЕО: Что по чем? Adidas, Abibas, плавленый сыр и другие модные бренды в образах гостей Таллиннской недели моды. День 3

Модная полиция портала Rus Delfi и журнала JANA в лице журналиста Андрея Данило и фэшн-редактора Светланы Агуреевой в третий день Таллиннской недели моды посетили показы Donna Nordica, Perit Muuga, Cärol Ott, Woolish, Embassy of Fashion и провели ревизию модных образов гостей показа.

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ВИДЕО DELFI: Диана Арно планирует перенести показы своих коллекций в Москву, но и о Таллинне забывать не будет