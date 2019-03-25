25.03.2019, 21:26

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Высказывания Хельме о массовых беспорядках и 70-я годовщина мартовской депортации

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rus.delfi.ee
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Patarei vangla
Patarei vanglaFoto: Eesti Mälu Instituut

Март и Мартин Хельме сказали в своей радиопередаче "Räägime asjast", что если EKRE не войдет в правительство, то народных волнений не избежать. А по всей Эстонии сегодня зажгли тысячи свечей, чтобы почтить память жертв состоявшейся 70 лет назад мартовской депортации. Эти и другие новости этого понедельника, 25 марта, читайте в нашей традиционной подборке.

ФОТО: У мемориала Маарьямяэ вспоминают жертв мартовской депортации

Foto: Andres Putting

В память о жертвах мартовской депортации сегодня у мемориала Маарьямяэ проходит поминальная церемония, возлагают венки.
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ВИДЕО С ДРОНА и ФОТО: В 70-ю годовщину мартовской депортации по всей Эстонии зажигают тысячи свечей

По всей Эстонии сегодня зажгут тысячи свечей, чтобы почтить память жертв состоявшейся 70 лет назад мартовской депортации.
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Март и Мартин Хельме: если EKRE не войдет в правительство, то массовых беспорядков не избежать

Koalitsioonikõnelused Stenbockis Foto: Rauno Volmar

Март и Мартин Хельме сказали в своей радиопередаче "Räägime asjast", что если EKRE не войдет в правительство, то народных волнений не избежать.
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Кая Каллас о высказываниях Хельме: радикализация несет за собой реальное насилие

Peaministrikandidaadid presidendi juures Foto: Priit Simson

Кая Каллас, комментируя высказывания Марта и Мартина Хельме, сказала, что EKRE в частности угрожало и Партии реформ.
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ВИДЕО | Юри Ратас о вчерашних угрозах лидеров EKRE: это никак не может быть уместным

Председатель Центристской партии Юри Ратас сказал, что сегодня на коалиционных переговорах не пришли к соглашениям. Комментируя вчерашнюю угрозу лидеров EKRE, что в случае, если их партия не попадет в правительство, начнутся массовые беспорядки, Ратас сказал, что это не может быть уместным.
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ВИДЕО | Март Хельме: нам здесь нечего бояться и стыдиться

По словам председателя EKRE Марта Хельме, Партия реформ играет с огнем и в остром напряжении в обществе виноваты СМИ, а не они.
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ОНЛАЙН-БЛОГ | Коалиционные переговоры продолжаются с новой силой. Как разрешатся самые животрепещущие вопросы?

Koalitsioonikõnelused Stenbockis Foto: Rauno Volmar

ТОП

К настоящему моменту коалиционные переговоры продолжаются уже две недели. Самые противоречивые вопросы пока не затрагивались, но, скорее всего, сделано это будет уже в самое ближайшее время. Переход на эстонский язык обучения, закон о сожительстве, пенсионная системы, Rail Baltic — общественность ждет вопросов на эти ответы, затаив дыхание. Предлагаем вам следить за развитием событий вместе с DELFI!
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Что происходит? Sangar прекращает деятельность в Эстонии: около 60 человек лишатся работы

Sangari kauplus Lõunakeskuses Foto: Argo Ingver

На прошлой неделе о прекращении производства сообщило и действующее в Тарту более 70 лет предприятие по пошиву рубашек Sangar.
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Глава Sangar: для людей рост зарплат — хорошо, но нам кажется, что в последнее время он был слишком быстрым

Sangari kauplus Lõunakeskuses Foto: Argo Ingver

На прошлой неделе производитель рубашек Sangar, действовавший в Тарту более 70 лет, сообщил своим работникам о прекращении деятельности в Эстонии. По словам главы предприятия Рауля Сакса, производство в Эстонии стало слишком дорогим.
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ВИДЕО: Что по чем? Adidas, Abibas, плавленый сыр и другие модные бренды в образах гостей Таллиннской недели моды. День 3

Модная полиция портала Rus Delfi и журнала JANA в лице журналиста Андрея Данило и фэшн-редактора Светланы Агуреевой в третий день Таллиннской недели моды посетили показы Donna Nordica, Perit Muuga, Cärol Ott, Woolish, Embassy of Fashion и провели ревизию модных образов гостей показа.
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ВИДЕО DELFI: Диана Арно планирует перенести показы своих коллекций в Москву, но и о Таллинне забывать не будет

В субботу Таллиннская неделя моды временно переехала в Тарту. Среди показов была представлена и весення коллекция Дианы Арно. После Тарту Арно покажет свою коллекцию в Риге и впервые в Москве. Delfi поговорил с дизайнером о ее творчестве и планах на будущее.
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Delfi на Таллиннской неделе моды 2019: Щупальца и мутации, дикие животные и переезд в Тарту

Erlend Štaub, Karli Saul

Что показали эстонские дизайнеры на Таллиннской неделе моды в пятницу и в субботу, когда показы плавно переместились в Тарту? Конечно же, совершенно разную и необычную моду. Но если некоторые коллекции заставили улыбнуться и вызвали восторг, то другие заставили лишь удивленно повести бровью.
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А вы получаете такую зарплату? Молодежь рассказала, сколько должен предложить ей будущий работодатель

Rekordiliselt soe ilm Tartus 09.04.18 Foto: Anni Õnneleid

В результате исследования, организованного в рамках крупнейших в Эстонии карьерных ярмарок, выяснилось, чего ожидает от работодателей молодежь, которая войдет в ближайшие годы на рынок труда, и какую зарплату она желает получать. В частности, выяснилось, что девушки рассчитывают на гораздо более скромную зарплату, чем юноши.
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ВИДЕО | ”Не надо думать, что они — люди второго сорта”. Эдгар Сависаар выступил с мини-лекцией на тему роли русских в истории Эстонии

23 марта на Youtube канале Estonian Documentary появилось видео, в котором Эдгар Сависаар рассуждает о роли русских в истории Эстонии.
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Ударившую ножом сожителя в Маарду девушку отправили в тюрьму на десять месяцев

Pussitamine Foto: Anni Õnneleid

30 августа прошлого года полиция получила сообщение, что в Маарду на улице Веэру 26-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения ударила ножом своего сожителя, также находившегося в состоянии алкогольного опьянения 32-летнего мужчину.
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ФОТО: Бывший вице-мэр Тарту Артем Суворов оправдан по обвинению в коррупции

Foto: Argo Ingver

Обвиняемый в коррупционных преступлениях бывший вице-мэр Тарту Артем Суворов (Центристская партия) в понедельник, 25 марта, был оправдан Тартуским уездным судом, также были оправданы двое других фигурантов уголовного дела — Кайдо Сирге и Иван Заяц.
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Родители погибших детей рассказали о пережитом: год трагедии в ”Зимней вишне”

Kemerovo Foto: Danil Aikin, Danil Aikin/TASS

25 марта — годовщина страшного пожара в ТЦ ”Зимняя вишня”. 60 погибших, из них 37 — дети. В эти дни в Кемерове запланированы памятные мероприятия. Во всех церквях города прошел молебен, пишет "МК-Эстония".
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Эвелин Ильвес будет баллотироваться в Европарламент по списку "Зеленых Эстонии"

EVELIN ILVES Foto: Kristjan Lepp

По данным ERR, бывшая первая леди страны Эвелин Ильвес, скорее всего, будет баллотироваться в Европарламент в писке партии ”Зеленые Эстонии”.
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Весна набирает обороты: во второй половине недели до +15!

Foto: Taavi Sepp

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