ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Выселение пенсионерки, первый снег и трагедия Италии

Как сообщалось сегодня утром, Финансовая инспекция решила начать производство о проступке в отношении Swedbank AS для проверки соблюдения правил предотвращения отмывания денег. Помимо этого, выясняется, что прокуратура еще в июле возбудила в отношении банка уголовное расследование.

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ВИДЕО | Прощайте, осенние дожди: зима на подходе! В Тарту идет снег

Промозглая осень сегодня потчует жителей Тарту снегопадом. Согласно прогнозу метеослужбы, сегодня по всей Эстонии переменная облачность, временами идет дождь, мокрый снег и снег.

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Трагедия Италии! Почему мир может остаться без знаменитого оливкового масла

Shutterstock (Maakodu)

Итальянские фермеры, занимающиеся выращиванием оливок, бьют тревогу и находятся на грани полного отчаяния — сотни километров оливковых плантаций заражено неизвестной болезнью. До этого с подобной проблемой уже столкнулись в Испании, Франции, Иране и Португалии. Убытки оцениваются в миллиарды евро, пишет Maakodu.

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Не смогли спасти: ребенок погиб в здании Службы разведки РФ

Foto: Kaspar Pokk

Несовершеннолетний ребенок утонул в бассейне на территории центрального офиса Службы внешней разведки России в Москве, пишут СМИ со ссылкой на источники. По предварительным данным, мальчика затянуло в сливное отверстие системы очистки бассейна сильным течением. Сообщается, что сотрудники СВР забыли закрыть трубу решеткой после профилактики. Кроме того, скорая помощь якобы долгое время не могла попасть на территорию режимного объекта.

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Стали известны шокирующие подробности смерти "Иванушки" Олега Яковлева

screenshot - youtube

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С момента смерти солиста группы “Иванушки International” прошло более двух лет. Но близкие усопшего Олега Яковлева, которому 18 ноября могло бы исполниться 50 лет, бьются не на жизнь, а на смерть за его наследство. Достоянием общественности становятся не только шокирующие детали личной жизни певца, но и и его смерти, — пишет КП.

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Selver закроет магазин в Пыхья-Таллинне

Foto: Maris Tomba

С начала ноября до середины декабря на время реконструкции будет закрыт магазин Pelgulinna Selver, расположенный в Таллинне, по адресу Сыле, 51. Магазин снова откроется 17 декабря.

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Разорванные платья, прессинг, обман. Ради спортивной карьеры ребенка родители творят безумные вещи

Vanemate liigne nõudlikkus spordis võib viia lapse vaimse tervise ja sotsiaalse arengu probleemideni. Foto: Argo Ingver

Сегодня уже никого не удивляет, когда родители отдают трехмесячного младенца на английский, а к поступлению в элитную школу начинают готовить с трехлетнего возраста. Но особенно жесткая борьба за выживание наблюдается в спорте, где часть родителей во имя успеха и карьеры ребенка способны совершать довольно безумные вещи, пишет Eesti Päevaleht.

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