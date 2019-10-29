ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Выселение пенсионерки, первый снег и трагедия Италии
Предлагаем вашему вниманию подборку основных новостей за вторник, 29 октября.
Предлагаем вашему вниманию подборку основных новостей за вторник, 29 октября.
”В 2015 году я купила комнату по адресу Махтра, 44, — рассказывает жительница столичного района Ласнамяэ Любовь Копаева. — За стенкой жили две женщины. В прошлом году они продали свою комнату молодому человеку, который стал меня уговаривать то свою комнату ему продать, то требовал его комнату купить, а под конец стал грозить еще и судом. Я старый больной человек, выросла в Сибири, здоровье уже не то, операция за операцией, какие мне тут еще суды?” В этой непростой истории и разбиралась ”МК-Эстония”.
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Весной прошлого года в Эстонии распространилась новость, что в скором времени признанная лучшей в мире авиакомпания Qatar Airways откроет среди прочих новую линию из Таллинна в Доху. Однако время идет, а громких заявлений по этому поводу так и нет.
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Как сообщалось сегодня утром, Финансовая инспекция решила начать производство о проступке в отношении Swedbank AS для проверки соблюдения правил предотвращения отмывания денег. Помимо этого, выясняется, что прокуратура еще в июле возбудила в отношении банка уголовное расследование.
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Промозглая осень сегодня потчует жителей Тарту снегопадом. Согласно прогнозу метеослужбы, сегодня по всей Эстонии переменная облачность, временами идет дождь, мокрый снег и снег.
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Итальянские фермеры, занимающиеся выращиванием оливок, бьют тревогу и находятся на грани полного отчаяния — сотни километров оливковых плантаций заражено неизвестной болезнью. До этого с подобной проблемой уже столкнулись в Испании, Франции, Иране и Португалии. Убытки оцениваются в миллиарды евро, пишет Maakodu.
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Несовершеннолетний ребенок утонул в бассейне на территории центрального офиса Службы внешней разведки России в Москве, пишут СМИ со ссылкой на источники. По предварительным данным, мальчика затянуло в сливное отверстие системы очистки бассейна сильным течением. Сообщается, что сотрудники СВР забыли закрыть трубу решеткой после профилактики. Кроме того, скорая помощь якобы долгое время не могла попасть на территорию режимного объекта.
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С момента смерти солиста группы “Иванушки International” прошло более двух лет. Но близкие усопшего Олега Яковлева, которому 18 ноября могло бы исполниться 50 лет, бьются не на жизнь, а на смерть за его наследство. Достоянием общественности становятся не только шокирующие детали личной жизни певца, но и и его смерти, — пишет КП.
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С начала ноября до середины декабря на время реконструкции будет закрыт магазин Pelgulinna Selver, расположенный в Таллинне, по адресу Сыле, 51. Магазин снова откроется 17 декабря.
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Сегодня уже никого не удивляет, когда родители отдают трехмесячного младенца на английский, а к поступлению в элитную школу начинают готовить с трехлетнего возраста. Но особенно жесткая борьба за выживание наблюдается в спорте, где часть родителей во имя успеха и карьеры ребенка способны совершать довольно безумные вещи, пишет Eesti Päevaleht.
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