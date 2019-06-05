ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Вынужденный отпуск 1300 сотрудников Eesti Energia и как быстрее добраться из Ласнамяэ в центр

Политика осталась в прошлом: бывший министр Урве Пало нашла новую работу

Urve Palo asub ametisse kokku 22 Eesti kasiinot haldavas ettevõttes. Foto: Elena Kask

Урве Пало, ушедшая весной этого года из политики вместе с истечением полномочий депутата Рийгикогу, в июне приступила к работе в сети казино, заняв пост исполнительного директора компании OÜ Novoloto.

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“Мама, чего ты плачешь? Ты же сама сказала, что волосы выпадут”. Пятилетняя Каролина борется с лейкемией

В возрасте четырех лет Каролине Тинт поставили страшный диагноз — лейкемия. Как говорит мать девочки Карина, жизнь родителей меняется с одного дня, но сами дети зачастую больше к этому готовы, чем родители.

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1300 сотрудников Eesti Energia отправят в вынужденный отпуск. Будут ли им платить и сложно ли жителям Ида-Вирумаа найти другую работу?

Auvere elektrijaam Foto: Karin Kaljuläte

Вчера представители Eesti Energia сообщили — неравная конкуренция с дешевой российской электроэнергией вынуждает отправить в принудительный отпуск 1300 работников концерна. Многим известно, что в Ида-Вирумаа и так не все хорошо с работой. Если в итоге предприятие уволит свыше 1000 человек — это беда для региона.

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Мэр Нарвы Алексей Евграфов: число пострадавших от сокращений Eesti Energia будет выше, чем 1300 человек

Narva volikogu valis uue linnapea Foto: Dmitri Fedotkin

Мэр Нарвы Алексей Евграфов прокомментировал порталу RusDelfi решение Eesti Energia отправить 1300 работников в вынужденный отпуск.

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Кристина Каллас: в случае кризиса ничего хорошего ни Эстонию, ни Ида-Вирумаа не ждет

Priit Simosn

ТОП ФОТО: "Сколько людей они таким образом обманули?" Клиент Maxima жалуется на постоянную разницу в цене Maxima: на кассе для покупателя действует цена из зала Состояние тяжелое: Врачи борются за жизнь Бари Алибасова ”Найти другую работу в Нарве… это утопия!” Люди в ужасе от возможных массовых сокращений в Ида-Вирумаа

По словам лидера партии Eesti 200 и бывшего директора Нарвского колледжа ТУ Кристины Каллас, сообщения Eesti Energia о предстоящих сохращениях и принудительных отпусках в энергетическом секторе Ида-Вируммаа не стали ни для кого новостью.

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ЭКСПЕРИМЕНТ DELFI | На автобусе, пешком или за рулем? Как быстрее добраться из Ласнамяэ в центр Таллинна

Корреспонденты RusDelfi опробовали три способа передвижения на себе. Результат вас удивит.

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Михаил Кылварт: обсуждать закрытие Лаагна теэ можно только на условиях города

Tarmo Lilles

Мэр Таллинна Михаил Кылварт сказал сегодня на пресс-конференции горуправы, что закрытие одной из основных автомагистралей Ласнамяэ — Лаагна теэ — по причине съемок фильма на целый месяц даже не обсуждается, о перекрытии трассы можно говорить только на выдвигаемых городом условиях.

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Õhtuleht решил закрыть свой русскоязычный портал

Õhtulehe logo. Foto: Priit Simson

В среду, 5 июня, издательство Õhtuleht (AS Õhtuleht Kirjastus) объявило о закрытии своего русскоязычного интернет-портала rus.ohtuleht.ee, долгое время работавшего под брендом "Вечерка.ее". На медиа-рынке данный ресурс появился 31 августа 2015 года.

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Управа Хааберсти запретила входить в воду на пляже озера Харку