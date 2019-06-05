ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Вынужденный отпуск 1300 сотрудников Eesti Energia и как быстрее добраться из Ласнамяэ в центр

1300 сотрудников Eesti Energia отправят в вынужденный отпуск. Будут ли им платить и сложно ли жителям Ида-Вирумаа найти другую работу? Ладынская-Кубитс не верит Марту Хельме, но из партии выходить не собирается. Delfi провел эксперимент - как быстрее добраться из Ласнамяэ в центр Таллинна?
ФОТО: "Сколько людей они таким образом обманули?" Клиент Maxima жалуется на постоянную разницу в цене
Читатель Delfi недоволен обслуживанием в ласнамяэском магазине Maxima. По его словам, там цены в зале уже не первый раз отличаются от цен на кассе, а в торговом зале не убран алкоголь, согласно требованию закона. Loe edasi...
"Я не перебежчик". Ладынская-Кубитс не верит Марту Хельме, но из партии выходить не собирается — почему?
В понедельник оппозиция выразила вотум недоверия министру внутренних дел, председателю партии EKREМарту Хельме. Вотум не прошел, но член партии Isamaa, которая входит в коалицию с EKRE, Виктория Ладынская-Кубитс так же, как и депутаты партии Реформ и соцдемы, поддержала вотум. RusDelfi попросил Ладынскую-Кубитс прокомментировать свое решение. Loe edasi...
Политика осталась в прошлом: бывший министр Урве Пало нашла новую работу
Урве Пало, ушедшая весной этого года из политики вместе с истечением полномочий депутата Рийгикогу, в июне приступила к работе в сети казино, заняв пост исполнительного директора компании OÜ Novoloto. Loe edasi...
“Мама, чего ты плачешь? Ты же сама сказала, что волосы выпадут”. Пятилетняя Каролина борется с лейкемией
В возрасте четырех лет Каролине Тинт поставили страшный диагноз — лейкемия. Как говорит мать девочки Карина, жизнь родителей меняется с одного дня, но сами дети зачастую больше к этому готовы, чем родители. Loe edasi...
1300 сотрудников Eesti Energia отправят в вынужденный отпуск. Будут ли им платить и сложно ли жителям Ида-Вирумаа найти другую работу?
Вчера представители Eesti Energia сообщили — неравная конкуренция с дешевой российской электроэнергией вынуждает отправить в принудительный отпуск 1300 работников концерна. Многим известно, что в Ида-Вирумаа и так не все хорошо с работой. Если в итоге предприятие уволит свыше 1000 человек — это беда для региона. Loe edasi...
Мэр Нарвы Алексей Евграфов: число пострадавших от сокращений Eesti Energia будет выше, чем 1300 человек
По словам лидера партии Eesti 200 и бывшего директора Нарвского колледжа ТУ Кристины Каллас, сообщения Eesti Energia о предстоящих сохращениях и принудительных отпусках в энергетическом секторе Ида-Вируммаа не стали ни для кого новостью. Loe edasi...
ЭКСПЕРИМЕНТ DELFI | На автобусе, пешком или за рулем? Как быстрее добраться из Ласнамяэ в центр Таллинна
Корреспонденты RusDelfi опробовали три способа передвижения на себе. Результат вас удивит. Loe edasi...
Михаил Кылварт: обсуждать закрытие Лаагна теэ можно только на условиях города
Мэр Таллинна Михаил Кылварт сказал сегодня на пресс-конференции горуправы, что закрытие одной из основных автомагистралей Ласнамяэ — Лаагна теэ — по причине съемок фильма на целый месяц даже не обсуждается, о перекрытии трассы можно говорить только на выдвигаемых городом условиях. Loe edasi...
Õhtuleht решил закрыть свой русскоязычный портал
В среду, 5 июня, издательство Õhtuleht (AS Õhtuleht Kirjastus) объявило о закрытии своего русскоязычного интернет-портала rus.ohtuleht.ee, долгое время работавшего под брендом "Вечерка.ее". На медиа-рынке данный ресурс появился 31 августа 2015 года. Loe edasi...
Управа Хааберсти запретила входить в воду на пляже озера Харку
По информации, имеющейся у управы Хааберсти отдыхающие на пляже озера Харку получили в воде повреждения от осколков стекла, в связи с этом было принято решение запретить вход в воду. Управа ищет возможность очистить береговую линию озера. Loe edasi...
Невероятно! Молодая мать с коляской не смогла попасть в трамвай, а сотрудник Linnatranspordi AS назвал ее хулиганкой
Молодая мать, которая с коляской не смогла попасть в трамвай, написала об этом Linnatranspordi AS, но что получила в ответ одни лишь обвинения, пишет Pere ja Kodu. Loe edasi...
Руководитель Nordica разъясняет: использует ли авиакомпания дешевую резину для самолетов?
Вчера во время приземления самолета авиакомпании Nordica на одном из шасси лопнула шина. Издание Ärileht узнало, использует ли национальный авиаперевозчик более дешевую восстановленную резину. Loe edasi...
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Маленькая дочь Саляновой плакала, когда маму увозили в СИЗО