ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Выходка пьяного вандала у аэропорта и эстонская красавица в Донбассе
Самые важные новости этого воскресенья, 9 июня, читайте в нашей традиционной подборке.
Самые важные новости этого воскресенья, 9 июня, читайте в нашей традиционной подборке.
Вчера вечером полиция задержала у таллиннского аэропорта пьяного разбушевавшегося мужчину, который повредил восемь такси у таллиннского аэропорта.
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В Евросоюзе меняют правил выдачи виз для граждан третьих стран, например России или Беларуси. Совет ЕС на своем заседании в Люксембурге 6 июня окончательно утвердил изменения в визовый кодекс ЕС. Планируется, что изменения вступят в силу в июле. Применять новые правила начнут через полгода после этого. Речь идет о визах на поездки до 90 дней.
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Трийн Линдау, обладательница титула Миссис Топ-модель Планеты 2018 и титула первой вице-миссис конкурса «Женщина Эстонии 2019» (Woman of Estonia 2019 I up runner up) по приглашению Миссис Планеты 2018 Анны Горбань в конце мая посетила на Украине с гуманитарной и благотворительной миссией зону военных действий. Безопасность женщин обеспечили представители ООН.
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Устаревшая система руководства полетами всё с большим трудом справляется с растущим числом рейсов в Европе, пишет Yle.
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Сегодня во второй половине дня в деревне Мяннику (Харьюмаа) утонул ушедший купаться на озеро Валдеку мужчина
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