ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Выходка пьяного вандала у аэропорта и эстонская красавица в Донбассе

Трийн Линдау, обладательница титула Миссис Топ-модель Планеты 2018 и титула первой вице-миссис конкурса «Женщина Эстонии 2019» (Woman of Estonia 2019 I up runner up) по приглашению Миссис Планеты 2018 Анны Горбань в конце мая посетила на Украине с гуманитарной и благотворительной миссией зону военных действий. Безопасность женщин обеспечили представители ООН.

Этим летом воздушных пассажиров ждут многочисленные пробки

Bianca Mikovitš

Устаревшая система руководства полетами всё с большим трудом справляется с растущим числом рейсов в Европе, пишет Yle.

Коварное озеро: в Мяннику в воскресенье утонул человек

Сегодня во второй половине дня в деревне Мяннику (Харьюмаа) утонул ушедший купаться на озеро Валдеку мужчина

