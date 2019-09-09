ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Выборы в России, президент о сланцевой энергетике и трудовые мигранты
Предлагаем вашему вниманию обзор основных новостей за понедельник, 9 сентября.
Предлагаем вашему вниманию обзор основных новостей за понедельник, 9 сентября.
Ольга Орехова около 10 лет назад переехала на постоянное мест о жительство в Россию. Некоторое время она проживала в Екатеринбурге, а затем переехала в Санкт-Петербург.
Loe edasi...
На фоне самых массовых протестов в Москве, 8 сентября в России состоялись региональные выборы. При этом большее значение придавалось выборам в Санкт-Петербурге, где жители выбирали не только депутатов муниципалитетов, но и губернатора. Именно поэтому мы решили поехать не в Москву, где выбирают городскую Думу, которая на самом деле мало что решает, а в Петербург.
Loe edasi...
На выходных прошел Таллиннский марафон. В субботу любители спорта участвовали в Осеннем забеге — 10 километров. В воскресенье состоялись марафон и полумарафон — 42.1 и 21.1 километров. Хоть и большинство бегунов были мужского пола, девушек тоже было много! Смотрите подборку.
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Прошло два года с тех пор, как в Эстонии начала действовать система компенсаций на лечение зубов для взрослых. При этом недавно Больничная касса обнародовала данные о том, что всего выплатила за первые шесть месяцев этого года около 28,5 млн евро за стоматологическую помощь, пишет "МК-Эстония".
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"Трудовые мигранты из Украины отбирают работу у местных и демпингуют", — заявил в интервью программе "Своя правда" на канале ETV+ министр внутренних дел Март Хельме. Об этом сообщает rus.err.ee.
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Выступая на первом заседании Рийгикогу, президент Керсти Кальюлайд подчеркнула роль парламента как хранителя верховенства закона и обратила внимание людей на проблемы, связанные с энергетическим сектором, стареющим электронным государством и школой.
Loe edasi...
Премьер-министр Эстонии заявил, что вопрос сокращения бюджета - сложный, но выразил надежду, что с ней прекрасно справятся. От также подчеркнул, что охлаждение на внешних рынках попытаются в будущем компенсировать оживлением внутреннего.
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